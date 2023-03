Budi svoja: Ovo su stvari koje nikad neće impresionirati muškarca

Kad žena želi impresionirati muškarca koji joj se sviđa sigurno će htjeti predstavi sebe u najljepšem svjetlu. No ponekad to znači ponašati se drugačije od onog što je, a svaka žena je to napravila barem jednom. No ako možda misliš da će ti to pomoći da osvojiš muškarca, možda ipak trebaš zastati. Postoje ponašanja koja bi trebala izbjegavati ako pokušavaš nekog impresionirati. Također razumijevanje ovih stvari će ti pomoći da se usredotočiš na ono što djeluje i što će ti pomoći da ostvariš romantičnu vezu.

Shvaćanje toga što muškarci vole i što ih zapravo impresionira pomoći će ti da privučeš osobu koja ti se sviđa. Posebno je važno znati što ne treba činiti jer možeš izgubiti tu prvu priliku. Također ako si već u ljubavnoj vezi probaj izbjegavati sljedeće stvari jer će odnos biti bolji odnosno ljepše će se razvijati u budućnosti.

Neće ih privući žena koja skriva svoju inteligenciju

Mnoge žene ne žele na prvu 'pokazati' inteligenciju i znanje pred muškarcem koji im se sviđa, a to dugoročno ne može donijeti ništa dobro. Možda misliš da ne želi nekoga inteligentnijeg od sebe, ali nije tako. Muškarci vole snažne, pametne i neovisne partnerice. Uvijek pokaži koliko si pametna i sposobna kako bi znala može li se muškarac nositi s tobom. Ako mu se to ne sviđa neće te podržati u budućnosti, a onda to nije partner za kojeg se želiš vezati.

Skrivanje osobnosti

Ako pokušaš sakriti sebe onda ćeš sakriti i svoja razmišljanja. No onda to postaje jedan pravi niz nepotrebnih situacija, vjerojatno ćeš se pretvarati da voliš stvari koje ti ne sviđaju ili ćeš se uvijek složiti s njim. Međutim, kada muškarac počne izlaziti sa ženom želi znati tko je ona i što voli. No ako shvati da se pretvaraš možda će potpuno odustati. Normalno je da vam se sviđaju različite stvari, a odnos može biti bolji zbog toga. Pretvaranje da ti se sviđaju aktivnosti koje ne voliš je samo gubitak vremena jer biste mogli raditi druge stvari. Osim toga, muškarac će na kraju sve otkriti, a onda ćeš ispasti neiskrena osoba. Nemoj skrivati svoju osobnost i razmišljanja nego se odvaži i progovori. Čak i kada imaš drugačije mišljenje, osim toga pravom muškarcu će se svidjeti samouvjerena žena koja pokazuje ono što voli, piše Powerofpositivity.com.

Muškarci ne vole nepotrebnu dramu

Nepotrebna drama odnosno situacije koje su ispunjene paničnim osjećajima mogle bi otjerati muškarca. Svatko povremeno ima određene stresne situacije, ali muškarce nikada ne impresioniraju nepotrebne drame. Bilo bi dobro naučiti utišati te porive i usredotočiti se na pozitivnost i rješavanje problema, umjesto da dramatiziraš i radiš scenu .

Umišljenost i drskost

Samopouzdana žena će sigurno impresionirati muškarca, no ako prelazi granicu i pokazuje umišljenost onda će ga odbiti. Nemoj se ponašati kao da si superiorna jer muškarac želi nekoga s kime se može zabaviti. Svatko se želi opustiti i uživati u životu bez osjećaja da je nevažan. Muškarac ne želi ženu koja se hvali društvenim statusom ili novcem. Budi samopouzdana, ali ne i drska.

Dramatične promjene izgleda

Važno je da žena nikada ne izgubi svoju autentičnost. Osim toga, ne moraš izgledati savršeno da bi privukla nekoga kome se sviđaš. Muškarcima je uglavnom najvažnije da partnerica bude ono što jeste i da ima svoj stil. Nemoj mijenjati izgled kako bi bila netko tko će mu se svidjeti jer će negativno utjecati na tvoje samopouzdanje i možeš izgubiti sebe. Ako mu ne sviđa tvoja boja kose, ili smatra da bi trebala izgubiti pokoji kilogram, onda on ionako nije muškarac za tebe.