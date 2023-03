Znaš li kakve dodire voli tvoj muškarac? Koji će ga baš oboriti s nogu? Iako se trunku više govori o ženskim erogenim zonama – bradavicama, ušnim resicama i stražnjem dijelu vrata, ne zaboravi da su i muškarci taktilna bića i da se i njemu tijekom predigre treba posvetiti. Nježni dodiri i zadirkivanje ojačat će obostrani užitak, a istini za volju, nekad treba usporiti prije prelaska na 'glavni dio'. Zašto ne biste istražili što vam odgovara i koji vas dodiri izluđuju – onako centimetar po centimetar, počevši od usana i čela? A da bi ga 'izula iz cipela' ne treba ti puno.

Jezik je moćan alat i nježni pokreti po erogenim točkama njegova tijela zaista ga mogu oduševiti.

Iako jezik uglavnom vezujemo uz oralni seks, ovog puta ćemo dodati malo romantike i pokazati kako ga još možeš izluditi. Seksi pokreti jezikom koje ćemo navesti nemaju veze s oralnim seksom, no i dalje su neodoljivi. Suptilno grickanje, milovanje…. – idealna predigra. Pročitaj naših top 10 savjeta i izludi ga jezikom na dosad neviđen način.

Posveti se cijelom njegovom tijelu. I on tvom, naravno.

Ne zaboravi njegove prste

'Ljubim ruku' možda je postao simbol nekog prošlog vremena, no žene često nisu svjesne što sve mogu jezikom. Preduvjet svega je da je frajer prethodno oprao ruke, a ti mu vrhom jezika možeš prolaziti po člancima prstiju. Da bi ga dodatno izludila, vrh njegovog prsta stavi među svoje usne jer će ga to asocirati na ono što bi moglo uslijediti.

Zadirkuj ga

U jeku predigre možeš nježno prelaziti usnama po njegovom čelu, zatim se preko sljepoočnice spustiti do njegovih usana. Poanta je da tvoje usne budu suhe. Takav blagi suptilan dodir aktivirat će njegove dlačice i stvoriti osjećaj kao kad se naježimo. Ujedno će to 'začiniti' atmosferu.

Ništa bez vrata

I žene i muškarci teško da će ostati ravnodušni nakon strastvenih poljubaca na stražnjem dijelu vrata i milovanja. Da bi mu uživanciju podignula na novu razinu, nježno mu povuci glavu unatrag – pritom lagano u stranu. Počni ga nježno ljubiti od njegova uha naniže i izmjenjuj suptilno grickanje, jezik i poljupce.

Aktiviraj mu bradavice

Da, da, i kod muškaraca to 'pali'. “Iako je mnogim muškarcima neugodno to reći – jer se čini kao nešto što bi se trebale svidjeti samo ženama – oni potajno žude za tim da obratite pažnju na ovo područje'', kaže seksualni terapeut Sandor Gardos. Donjim dijelom jezika prođi preko jedne njegove bradavice, a potom se prebaci na gornju stranu i naizmjence idi naprijed-nazad tempom koji mu odgovara. Vidi kako reagira na to i eksperimentiraj s tempom i jačinom.

Ljubi mu bedro

Počni iza njegova koljena, i to suptilnim poljupcem pa se probijaj prema gore. Postupno povećaj pritisak usana što će povećati napetost i uljepšati pripremu za glavni dio. Poanta je u otvorenoj komunikaciji, no ovo bi mu moglo odgovarati.

Obrati pažnju na koljena

Koljena su puna živčanih završetaka i ondje su ljudi često škakljivi. Da bi ga iznenadila, kružnim pokretima jezika prolazi duž pregiba, a onda lagano puhni. To bi ga moglo još više uzbuditi. Uz to, vjerojatno i sama znaš da nas dah partnera 'baca' u raspoloženje.

Masaža, ali jezikom

Neka on legne na trbuh. Umjesto da mu pružiš nježnu masažu leđa – jasno, rukama – to ovaj put učini jezikom. Savijenim jezikom prolazi između njegovih kralježaka i ključne kosti i gledaj kako na to reagira. Vjerujemo da će se naježiti i iznenaditi malo drugačijim pristupom. Opet, neka se partner prije istušira.

'Vibrantna usta'

Postoji još jedan trik. Usnama se približi nekom od njegovih najosjetljivijih dijelova tijela i počni pjevušiti. Onako, u sebi, pripijena uz njegovu kožu. . "Pjevušenje uzrokuje vibriranje usta na način koji je sličan seksualnim igračkama", kaže Gardos. Promatraj kako promjena tona tvog glasa utječe na njegove živce i osjećaj.

Poigraj se podražajima

Naravno da isti podražaji ne odgovaraju svakom muškarcu. No baš zato trebate razgovarati i pratiti što vam odgovara. Jezik, usne i zubi pružaju drugačije podražaje, a na vama je da odgonetnete što vam i u kojoj mjeri odgovara. Kreni s jezikom pa ubaci poljupce pa pokušaj s nježnim (ali zbilja nježnim grickanjem).

…i istraži ostale erogene zone

Nemoj misliti da se tu nema što otkrivati, posebno ako vam se seks svodio ma par poljubaca i penetraciju. Ovakvo 'zaigravanje' seksu će dati novu vizuru. Istraži kako on reagira kad se poigraš njegovim laktovima, ključnom kosti… Treba testirati nove točke.

Pitaj ga što želi

Ne libi se pitati što bi htio. To itekako može biti seksi i može vam poboljšati iskustvo seksa. Poanta je da on i tebe pita što bi ti htjela i da se ne bojite isprobavati nove stvari i podražaje. I sitnice mogu učiniti razliku!