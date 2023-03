Dobar brak: 8 važnih činjenica koje bi svaka žena trebala znati o muškarcima

Muškarci su često krivo shvaćeni u mnogim segmentima života - na poslu, u obitelji, čak i u braku. U romantičnom odnosu gdje su ljubav, odanost i razumijevanje najvažniji faktori za opstanak odnosa vrlo je važno da se partneri mogu izraziti. U usporedbi sa ženama, muškarci ipak manje govore i više pokazuju agresivnost te vrlo teško izražavaju emocije.

Mnoge supruge s vremenom nauče čitati između redova, a to im pomaže da lakše komuniciraju i da imaju bolji odnos s partnerom. Često se njegovo suzdržano ponašanje doživljava kao povučenost, a njegova gruba i čvrsta vanjština kao nedostatak empatije. Takva razmišljanja mogu stvoriti distancu između partnera, a općenito se radi samo o nedostatku komunikacije. No neke žene znaju određene stvari o svom mužu, često ih čuvaju u srcu i pokazuju razumijevanje, piše Your Tango. Koje tajne znaju mnoge žene o svojim muževima možeš otkriti u nastavku.

Muškarci također žele ostvariti emocionalnu intimnost

Društvo muškarce često predstavlja kao "životinje koje žude za seksom" i koje se ne žele baviti emocijama. No muškarci također osjećaju i voljenoj ženi žele otkriti takve stvari. Žele razumijevanje i ljubav, a posebno to osjećaju kada postanu muževi. Često zbog bračne odgovornosti maskiraju svoju ranjivost, ali i oni žele nježnost i na kraju teškog dana zagrliti svoju suprugu.

Muškarci napreduju ako imaju emocionalnu podršku

Teške situacije u životu ne mogu se popraviti alkoholom ili divljim seksom, a često se tako prikazuje na televiziji. Puno češće muškarac treba dobru konverzaciju i nekog tko će mu reći "da će sve biti dobro". Bez obzira ima li muškarac probleme u karijeri ili želi postići bolje rezultate u teretani njegova žena može biti najveća navijačica na tom putovanju. Muškarac će povećati samopouzdanje i mentalno zdravlje ako osjeća podršku, a tako će napredovati na svim područjima života.

Muškarci su nesigurni zbog fizičkog izgleda

Vrlo često se razgovara o ženskoj nesigurnosti zbog fizičkog izgleda i koliko su nezadovoljne kada se pogledaju u ogledalo. Istraživanja su po kazala da i muškarci imaju isti problem i zabrinuti su zbog toga kako izgledaju. Neki muškarci također plahtama skrivaju dijelove tijela koji im se ne sviđaju poput trbuha ili prsa. Tako da primjedbe o tome kako izgleda mogu smanjiti njegovo samopouzdanje, a sretne supruge će suprugu uljepšati dan dajući mu kompliment.

Muškarci trebaju vrijeme za sebe

Čak i muškarci koji su ekstroverti trebaju vrijeme za sebe i punjenje baterija. Ako mu drugi ljudi "upadaju" u to vrijeme, muškarac može izgledati odsutno i vrlo zatvoreno te zbunjivati svoju suprugu. Muškarac treba vrijeme za sebe kako bi mogao kvalitetno sudjelovati u zajedničkom vremenu. Nakon napornog dana na poslu ili cjelodnevne brige o djeci potrebno mu je vrijeme za svoje misli.

Muškarac treba čuti riječi "volim te"

Bračni život će vjerojatno postati predvidljiv nakon nekoliko godina. No mogu se zadržati ljubavne iskre i izbjeći monotonija ako se partneru pokaže ljubav. Izjavljivanje ljubavi je također važan dio toga. Ove dvije riječi će potaknuti lijepe osjećaje. Žena će suprugu pokazati da joj je stalo do njega, ali i da ima posebno mjesto u njezinom životu.

Muškarac treba prijatelje i komunikaciju

Kako bi se muškarac osjećao ispunjeno također treba dobre prijateljske odnose i zdravu društvenu mrežu. I za jači spol vrijedi isto što i za žene. Istraživanja su pokazala da ako muškarac ima krug prijatelja ili zajednicu vjerojatno će manje patiti zbog usamljenosti, u nekim slučajevima čak i od depresije. Također će im pomoći da imaju jače samopouzdanje i bolju sliku o sebi. No muškarci se obično povezuju kroz aktivnosti, poput sporta ili video igrica. Stoga je važno da ga žena pusti da uživa u različitim aktivnostima s prijateljima, bit će mu puno lakše.

Ne obožavaju svi muškarci gadgete i tehnologiju

U svakom društvu postoji određeni stereotipi pa se tako smatra da muškarci moraju voljeti gadgete i tehnologiju. Stoga najčešće dobivaju takve poklone za rođendan. No čak i muškarac koji voli gadgete ne želi uvijek isti tip poklona. I muškarci vole različite stvari u životu i uživaju u knjigama, odjeći, cvijeću ili kuhanju.

Žele potvrdu u spavaćoj sobi

Muškarac čini puno stvari kako bi impresionirao ženu, a seks je jedna od stvari u kojima se vole dokazivati. Kada iskazuje svoju ljubav kroz seks traži i potvrdu. Želi zadovoljiti svoju suprugu, a potvrda toga će ojačati njegovo samopouzdanje. Samo mu žena treba reći da joj se sviđa ono što radi. Ako žena želi nešto drugo onda mu to treba naglasiti jer komunikacija je ipak ključ zdravog odnosa.