Svaka veza s vremenom može upasti u rutinu, stoga je jako važno povremeno začiniti odnos, osobito kad je u pitanju seksualni život. Stručnjaci za seks ističu kako parovi trebaju biti spremni isprobavati nove stvari žele li rasplamsati strasti u spavaćoj sobi, a to posebice vrijedi za one parove koji su dugo zajedno.

Kako pojašnjavaju seksolozi, i kod muškaraca postoje obični orgazmi, ali postoje i oni s velikim 'O', koji su puno intenzivniji. Želiš li ugoditi svom partneru te mu pružiti takav nezaboravan orgazam, postoje brojni trikovi koji ti pritom mogu pomoći.

U nastavku ti otkrivamo neke od najboljih savjeta i metoda uz koje ćeš moći svog muškarca 'počastiti' orgazmima koje će pamtiti i nakon kojih će ti, sasvim sigurno, uzvratiti jednakom mjerom.

Produlji predigru

Želiš u svom frajeru probuditi animalne strasti? Potrudi se da predigra traje što dulje. Stručnjaci za seks ističu da muškarci vole dugu predigru jer im ona stvara pozitivnu napetost u mišićima, što potom stimulativno djeluje na njegovo genitalno područje. Što je taj pritisak jači, to je i veći užitak prilikom otpuštanja, odnosno orgazam je intenzivniji.

Nemoj mu odmah dopustiti da dođe do 'cilja'

Dakle, što je dulja predigra, to će orgazam biti intenzivniji – i za muškarca i za ženu. Nakon što se strasti rasplamsaju, nemoj dopustiti svom partneru da odmah dođe do vrhunca. Isprobajte one poze u kojima ćeš ti imati kontrolu nad brzinom i samim tempom seksualnog odnosa. Jedne od najučinkovitijih poza kod kojih žena ima kontrolu je svakako kaubojka jer je žena gore. Svaki put kad ti se učini da je blizu orgazma, uspori i prstima mu lagano stisni penis, a zatim krenite ispočetka. To će ga izludjeti, u pozitivnom smislu.

Iznenadi ga

Seksualno iznenađenje igra važnu ulogu u postizanju snažnih orgazama. Ponekad trebate presjeći sav kaos i nered modernog života i zaboraviti na sve brige i obaveze te se prepustiti jedno drugome. Iznenadi ga tijekom pauze na poslu i priušti mu brzinski seks iz snova u uredu. Ako to nije u tvom stilu, možeš ga zavesti i kod kuće u onom trenutku kada to bude najmanje očekivao. Dobro vrijeme da ovo isprobaš je jutro tijekom vikenda. Tada su muškarci obično najopušteniji, a razina testosterona im je na vrhuncu.

Istraži zabranjene zone

Iako su muškarci uglavnom najviše koncentrirani na svoje 'alatke' kad je riječ o postizanju orgazama, postoje i druga strateška mjesta koja, kada ih stimuliramo, mogu pojačati seksualni vrhunac. Primjerice, neki frajeri obožavaju kada im žene masiraju ili glade testise, drugi obožavaju masažu prostate. Sve to stvar je osobnog ukusa i preferencija stoga budi otvorena i istražuj njegovo tijelo dok ne pronađeš ono što mu posebno godi.

Masiraj mu prostatu

Ako mu ne smeta kada ga diraš po analnom području, masiranje prostate može rezultirati iznimno intenzivnim, produljenim orgazmom, tvrde stručnjaci za seks. Područje oko anusa jako je osjetljivo, a umetanjem prsta u anus i stimuliranjem prostate muškarca možeš dovesti do nezaboravnog seksualnog vrhunca.

Dodiruj ga posvuda po tijelu

Baš kao i žene, i muškarci imaju različite erogene zone. Možeš ga dodirivati po cijelom tijelu, pronaći ona područja na kojima je najosjetljiviji i zatim im pridati posebnu pažnju. To mogu biti neka manje očita mjesta. Jesi li obratila pažnju na njegov torzo, sljepoočnice ili prsa? Pa, trebala bi.

Pronađi njegovu 'P-točku'

Želiš li zadovoljiti muškarca, istraži osjetljivi prostor koji se nalazi između njegovih testisa i guze. Riječ je o perineumu, odnosno tzv. 'P-točki' čijom stimulacijom muškarac može doživjeti vrlo jak i intenzivan orgazam.

Pričaj mu prljavo

Jesi li ikad razmišljala o svim seksi stvarima koje možeš reći svom muškarcu? Što prljavije, to bolje. Nemoj podcjenjivati snagu koje tvoje riječi mogu imati na njega tijekom predigre, što u konačnici doprinosi još jačem i eksplozivnijem vrhuncu.

Priušti mu oralni seks

Nije neka tajna da muškarci naprosto obožavaju oralni seks. Vole ga davati, ali i primati stoga je to definitivno jedna od najboljih stvari koje možeš priuštiti svom partneru želiš li da doživi intenzivni orgazam. Želiš li dodatno začiniti situaciju, pruži mu oralno zadovoljstvo u onom trenutku kada to najmanje očekuje.

Muči ga (na lijep način)

Ovo je još jedna, malo ekstremnija verzija produljenja predigre, a riječ je o tome da dovedeš svog partnera do samog ruba, jako blizu seksualnog vrhunca, a zatim odstupiš. Ponovi to nekoliko puta prije nego mu dopustiš da doživi vrhunac. Na ovaj način seksualna energija i pozitivna napetost rastu što u konačnici dovodi do eksplozivnog orgazma.