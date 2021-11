Oni su odlični u trenucima kada ne želite provesti puno vremena brinući se o njezi i make-upu jer obavljaju sve potrebne zadatke jednom koraku. Primjerice, BB kreme odlično rade svoj posao te polako, ali sigurno postaju omiljeni izbor brojnim ženama kada su u pitanju svakodnevni make-up rituali. Prednosti korištenja BB krema su višestruke, a upravo se u tome krije tajna njihove popularnosti. Ipak je briga o koži lica je najvažnije beauty pravilo, a ovakvi inovativni proizvodi pomažu da taj zadatak postane što jednostavniji.

BB u nazivu označava beauty balm ili blemish balm i koristi se kao balzam za prekrivanje nepravilnosti na koži. Prve BB kreme su osmišljene u 60-im godinama u Njemačkoj, no za njihovu ogromnu popularnost je zapravo zaslužno korejsko tržište i njihovi beauty trendovi koji se u većini slučajeva fokusiraju prvo na skincare, a zatim sve ostalo.

Tekstura BB krema je laganija i prozračnija od klasičnog pudera, a one istovremeno hidratiziraju kožu lica, prekrivaju nepravilnosti, ujednačavaju ten i pružaju UV zaštitu. Formule se usavršavaju kako bi maksimalno ugodile našim potrebama, a jedan od noviteta koji definitivno zaslužuje pažnju je Garnier Skin Naturals All-In-1 BB krema. Ovo multifunkcionalno čudo novi je kozmetički must have, a kad pročitate detalje iz nastavka i vi ćete je odmah poželjeti isprobati na svom licu.

Budi najbolja verzija sebe.

Inovativna formula za sve tipove kože

Pažljivo kreirana formula Garnier Skin Naturals All-In-1 BB kreme bogata je vrijednim sastojcima od kojih se hijaluronska kiselina brine za cjelodnevnu hidrataciju, ekstrakt organske aloe vere umiruje i njeguje, a mineralni pigmenti omogućuju prirodni sjaj i ujednačavaju prirodne boje tena. Upravo zbog tih hidratantnih sastojaka, ova BB krema je pogodna za sve dobne skupine i dovoljno izdržljiva da ostane postojana na licu cijeli dan.

Garnier Skin Naturals BB krema dolazi u dvije nijanse, light i medium, a kremu također možete odabrati i prema tipu kože:

CLASSIC BB krema je namijenjena normalnoj koži, a pomaže u njezi, sakrivanju nepravilnosti dok istovremeno štiti od sunca sa SPF 15.

je namijenjena normalnoj koži, a pomaže u njezi, sakrivanju nepravilnosti dok istovremeno štiti od sunca sa SPF 15. S druge strane, OIL FREE verzija je idealna za mješovitu i masnu kožu jer pruža matirajući efekt, smanjuje pore i kontrolira sjaj. Uz to, ona i njeguje kožu i štiti od UV zraka sa SPF25.

Eko-pakiranje za zdravlje planeta

Osim što pruža bogatu njegu za lice, Garnier se pobrinuo da i pakiranje ove All-In-1 BB kreme bude nježno prema planetu jer je tuba napravljena s 49% manje plastike u usporedbi s prethodnom Garnier BB kremom, a proizvod dolazi u 100% recikliranoj kartonskoj kutiji. Održivost postaje itekako nužna u svim aspektima života, stoga se brand Garnier potrudio da implementira „zelenu svijest“ u razvoj novih formulacija, ali i pakiranje samog proizvoda.

Inicijative poput ove su odličan primjer da se beauty industrija može mijenjati prema boljem sutra, a na nama je da nastavimo taj put prema održivosti, bilo kroz vlastite navike ili kroz podržavanje proizvoda koji propagiraju „zelene“ vrijednosti.

Nova Garnier Skin Naturals BB krema je uistinu All-In-1 proizvod vrijedan vaše pažnje. Vaša koža će izgledati blistavo i svježe uz maksimalnu pokrivenost tokom cijeloga dana. Još kada nadodate odličan omjer kvalitete, cijene i dostupnosti, Garnier Skin Naturals BB krema je obavezni dodatak vašoj jesenskoj beauty rutini.

Jeste li isprobale ovu Garnier BB kremu? Kakvi su vaši dojmovi?

*Sadržaj je nastao u suradnji s Garnierom