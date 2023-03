7 najvećih pogrešaka koje žene rade kod frizera, a koje 'dodaju godine'

Zimski dani i niske temperature lagano su iza nas. Hladni mjeseci utječu i na kosu i ona često postaje suha i oštećena te bez volumena. Iako bi se o njezi kose i vlasišta trebali brinuti tijekom cijele godine – što uključuje redovite posjete frizeru i izbjegavanje agresivnih boja, preparata te prečestog pranja – netom prije proljeća puno se žena odlučuje za novu frizuru.

Mnoge od nas ovih će se dana možda ošišati, napraviti pramenove ili razmisliti o nešto drugačijem imidžu. I u frizerskom svijetu trendovi dolaze i odlaze, i nema ništa loše u tome što želiš unijeti malo svježine.

No budi oprezna jer bi te neke navike u njezi kose, ali i frizure mogle postarati. Ovog ti puta nećemo savjetovati koje frizure odabrati nego ćemo navesti nekoliko pogrešaka koje mnoge žene rade prilikom posjete frizerskom salonu, a koje te mogu postarati, ali i oštetiti kosu. A vjerujemo da ti to nije cilj. Zato vodi računa tijekom pranja i sušenja kose, no isto tako i kojeg frizera posjećuješ.

U nastavku saznaj najčešće pogreške koje ti 'dodaju' godine. Nastoji ih izbjeći i konzultirati se sa stručnjakom, odnosno provjerenim frizerom.

Greška #1 – prekratka frizura

Volimo kratke frizure jer su praktične i neodoljive. U više smo navrata izdvojile kratke, ali slatke frizure, a neke prijedloge možeš pronaći ovdje. Ipak, prava se šteta ošišati na kratko samo zato što misliš da bi to trebala zbog svojih godina. Starije žene trebale bi posebnu pažnju obratiti na odabir frizure vodeći računa o tome kakva im je kosa i oblik lica. Samo zato što se neka kratka frizura nosila prije 30 godina, ne znači da je i dalje hit. Slobodno prati trendove, budi otvorena za promjene i odaberi 'nestašnu' modernu frizuru koju ćeš uz to i lako održavati. Ako ti je kosa zdrava i gusta, zašto se ograničavati na zastarjele kratke frizure? Na primjer, prije se volumen postizao češljanjem i šišanjem prema gore, no danas se savjetuje feniranje tako da kosa pada prema dolje.

Greška #2 – razdjeljak po sredini

Sigurno si se susrela s pitanjem: 'kako nosite razdjeljak?' Moguće je da nisi bila sigurna u odgovor, no razdjeljak zaista čini razliku. Da bi ti frizura izgledala moderno, potrebno je znati ju namjestiti. Frizeri savjetuju da je bolje birati razdjeljak sa strane jer bi te razdjeljak po sredini mogao postarati. On, naime, oduzima volumen, a upravo je volumen na tjemenu bitan za zdravu i njegovanu kosu. Uz razdjeljak sa strane, lice bi ti moglo biti podignutije i otvoreno. Stavi više kose na jednu stranu i tako si uokviri lice. Osvježit ćeš imidž! Isto vrijedi i za šiške. Nekim ženama one stoje, dok drugima 'zatvaraju' lice.

Greška #3 – forsiranje pepeljastih ili pretamnih tonova

Iako nekim ženama pepeljastosmeđi pramenovi izgledaju prekrasno, za druge oni nisu najbolji izbor jer im 'dodaju' godine. "Pepeljasti pramenovi mogu učiniti kosu dosadnom i dati sivkasti odsjaj", kaže frizerka Felicia Dosso za portal Reader Digest. Želiš li osvježiti frizuru, preporuka je birati tonove za dva ili tri tona svjetlije od prirodne kose. Imaš li tamnosmeđu kosu, probaj s čokoladnim tonom. Ako si pak svijetle puti, pokušaj s malo tamnijim nijansama – na primjer u boji karamele jer ćeš tako unijeti kontrast. Nastoji postići osunčani izgled, odnosno birati prirodnije tonove koji će te pomladiti, a ne neke ekstremne frizure.

Greška #4 – nedovoljna briga o sijedoj kosi

Sjajno je to što se sve više žena odvažilo nositi sijedu kosu i tako njegovati prirodni izgled. Sijede su posve normalna stvar. Kako starimo, tako imamo manje melanina što rezultira sijedom frizurom. No, ako si se odlučila za prirodni stil, nemoj ga prepustiti slučaju. One su često osjetljive i lomljive – stoga im treba plan održavanja i ruke stručnjaka koji će im unijeti život. Zato si pokušaj priuštiti povremene posjete frizeru i upitati ga koja bi ti frizura stajala. Sijede ne moraju biti dosadne. Znaju to i slavne dame koje ih ponosno pokazuju!

Greška #5 – agresivno četkanje i feniranje

Ovo ne spada u domenu grešaka koji te postaruju, no agresivno četkanje i sušenje kose još je gore jer oštećuje kosu. Želiš li održati sjaj, odaberi četku s mekim i fleksibilnim zupcima, a pri sušenju izbjegavaj najjaču temperaturu, odnosno brzinu. I pri ravnanju ili kovrčanju kose smanji temperaturu jer će u suprotnom sve rezultirati oštećenjima i beživotnom kosom. Da bi je zaštitila, nabavi masku za kosu (za tvoj tip) i koristi je jednom tjedno, a mogla bi ti pomoći i ulja koja će je obnoviti i nahraniti – premda se oko toga najbolje konzultirati s frizerom.

Greška #6 – korištenje agresivnih boja

Prije farbanja raspitaj se o bojama koje određeni salon koristi. Poanta je izbjeći agresivne preparate, a to je posebno važno u zrelim godinama kad je kosa često i tako oslabljena. Bolje je odabrati prirodnije pristupe bojanju kose poput ručnog nanošenja boje.

Greška #7 – korištenje nekvalitetnih šampona i previše regeneratora

S pranjem i šamponiranjem čovjek treba biti oprezan. Svakodnevno pranje kose štetno je za vlasište pa treba pokušati odgoditi pranje – da bi se vlasište oporavilo. Biraj blage šampone (bez parabena, silikona...) i ne nanosi ga gomilu jer bi ta navika mogla isušiti tvoju kosu. Trebalo bi birati preparate s hranjivim sastojcima poput aloe vere. Budi oprezna s regeneratorom koji treba biti odabran sukladno tipu kose te ga treba nanositi samo na vrhove. Previše preparata čini više štete nego koristi, a to u konačnici utječe i na tvoju frizuru i izgled kose.