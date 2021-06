Najčešće pogreške koje dezodorans čine manje učinkovitim

Svi se oslanjamo na dezodorans kako bismo spriječili znojenje i neugodan miris koji može stvoriti. Međutim, nepoznavanje razlike između dezodoransa i antiperspiranta, kao i nepoznavanje pravilne upotrebe istih, može imati neugodne posljedice.

Je li ti se ikad dogodilo da si, unatoč svakodnevnom tuširanju i stavljanju dezodoransa, i dalje na sebi osjetila neugodan miris? Ispostavlja se da i dezodorans možemo nanositi na krivi način ako o njemu ne znamo osnovne stvari, a kako bi u budućnosti to spriječila, važno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih stvari.

Zato smo izdvojile neke od najčešćih pogrešaka koje se čine kada je u pitanju nanošenje dezodoransa, ali i istaknule kako se pravilno nanosi te koja je razlika između dezodoransa i antiperspiranta.

Nosiš dezodorans misleći da je antiperspirant

Prvo što uvijek moraš imati na umu jest da su dezodorans i antiperspirant dva potpuno različita proizvoda. Dezodorans se smatra kozmetikom i namijenjen je suzbijanju ili barem kontroliranju neugodnih mirisa. Većina dezodoransa zapravo će ga samo prikriti, a oni se obično temelje na alkoholu i, kada se nanose, uzrokuju kiselost kože - to kožu čini manje privlačnim okolišem za bakterije koje su odgovorne za loš miris.

Antiperspiranti, s druge strane, nisu tu da bi prikrili mirise, već da spriječe znojenje. Zapravo su u nekim zemljama, uključujući SAD, regulirani kao lijekovi jer imaju namjeru utjecati na određenu tjelesnu funkciju. Neki od aktivnih sastojaka s kojima su napravljeni uključuju soli aluminija, koje privremeno blokiraju pore znoja, smanjujući tako količinu znojenja.

Nosiš proizvod koji ne zadovoljava tvoje potrebe

Proizvod koji ćeš odabrati mora ovisiti o tvojim dnevnim potrebama. Ako tijekom dana nisi previše tjelesno aktivna, tada bi se možda trebala odlučiti za dezodorans, koji obično traje oko 8 sati. Ali ako je tvoj dan zahtjevniji, možda bi bilo bolje koristiš antiperspirant. Njegov učinak može trajati od 24 do 72 sata, a posebno je stvoren za ljude sklone jakom znojenju, one koji su izloženi jakim emocijama ili visokim temperaturama i one koji se bave sportom.

Ako iz bilo kojeg razloga imaš osjetljivu kožu pazuha i patiš od iritacije pazuha, najbolja je povremena primjena, a treba imati na umu i da postoji puno različitih proizvoda, uključujući antiperspirante koji su ujedno i dezodoransi. Oni tako rade dva posla odjednom - sprječavaju znojenje i prikrivaju.

Nanosiš previše dezodoransa

Ovisno o vrsti proizvoda koji nosiš, preporuke oko toga koliko bi ga trebala nanositi mogu se razlikovati. Ako koristiš aerosolne dezodoranse, rasprši ga 15 centimetara od pazuha. Možeš odrediti koliko dezodoransa primijeniti prema onome što naznači proizvođač tvog omiljenog spreja. Međutim, stručnjaci savjetuju da ne prskaš toliko dezodoransa da se nađeš u magli - to nije potrebno, a u pravilu bi trebalo biti dovoljno prskanje svakog pazuha oko 2 sekunde. Ako koristiš roll-on, nanesi ga nekoliko puta ispod pazuha radi ravnomjernog prekrivanja.

Ne uzimaš u obzir osjetljivost svoje kože

Ako osjetiš trajni osip ispod pazuha, možda si razvila alergiju na svoj dezodorans. U ovom slučaju, bit će najbolje potražiti alternativu. Pokušaj se odlučiti za onu koja je posebno dizajnirana za osjetljivu kožu i koja ne sadrži aluminijeve soli, mirise, parfeme ili boje, koji najčešće mogu izazvati alergije i iritaciju.

S druge strane, imaj na umu da dezodoransi također mogu izazvati alergijski osip ili iritaciju. Na primjer, parabeni su vrsta konzervansa koji se nekada lako mogao naći u mnogim proizvodima za osobnu njegu, poput šampona. Iako je većina tvrtki koje proizvode dezodoranse prestala koristiti ovaj element u svojim formulama, još uvijek postoje neki dezodoransi koji sadrže njegove tragove.

Nanosiš ga odmah nakon brijanja ili epilacije

Nakon što obriješ pazuhe ili ih epiliraš, najbolje je malo pričekati prije nanošenja bilo kojih drugih proizvoda, uključujući dezodorans. Nanošenje dezodoransa na svježe obrijanu kožu može izazvati određenu nelagodu - zato se uvijek pobrini da tvoja koža odmori neko vrijeme kako bi smanjila šanse za iritaciju.

Nosiš isti proizvod kad vježbaš, kao i kad ideš na posao

Tijekom intenzivne tjelesne aktivnosti, prirodna reakcija tijela je stvaranje puno znoja. To je jedan od razloga zašto dezodorans koji inače nosiš možda neće biti dovoljan kako bi ostala svježa i bez jakih mirisa. Najbolje je u tim slučajevima nositi poseban dezodorans posebno formuliran za atletske aktivnosti - za to postoje posebne formule, a čak možeš pronaći i prirodne proizvode dizajnirane s tom svrhom na umu.

U vrućim danima nosiš sintetičke tkanine

Nošenje pripijene odjeće, posebno predmeta koji su uski ispod ruku, može uzrokovati mrlje od znoja ispod pazuha. I ne samo to, već bi se zbog toga mogla i više znojiti. Stoga, tijekom vrućih ljetnih dana, pokušaj nositi široku odjeću od prozračnih tkanina, poput pamuka, lana i sličnih tkanina, posebno ako si sklona jakom znojenju. Nošenje odgovarajuće odjeće omogućit će tvom tijelu da ostane hladno, a istovremeno sprječava loše mirise uzrokovane znojenjem.

Nosiš istu odjeću više puta

Ako planiraš ponovno nositi svoju omiljenu košulju bez da ju opereš, razmisli dvaput. Iako je istina da ne moraš prati svu odjeću svaki put kad je nosiš, moraš uzeti u obzir da ove odjeća može upiti mirise. Ako si iz bilo kojeg razloga sklona jakom znojenju tijekom dana, možda ćeš morati češće prati odjeću. Ispod odjeće možeš nositi majicu kratkih rukava kako bi prekrila pazuhe i spriječila širenje mirisa na vanjske slojeve odjeće.