Osam novih parfema kojima se ove godine predviđa velika popularnost

Kada govorimo o parfemima i toaletnim vodama, svaka će se žena složiti da je to proizvod u koji vrijedi uložiti jer, na kraju krajeva, svi mi volimo dobre i kvalitetne mirise koji neće "ispariti" na putu do posla. Osim toga, svaka od nas ima neke svoje preferencije kada su u pitanju omiljeni mirisi - netko preferira slatke i gurmanske mirise, netko lagane, cvjetne note, a netko uvijek bira one orijentalne, začinske parfeme koji se osjete još danima nakon što ih naneseš.

Svatko traži nešto drugo kada su u pitanju parfemi i voli različite mirisne note, a dok većina žena ostaje vjerna jednom ili dvama parfema koje mijenja ovisno o godišnjem dobu, neke više vole eksperimentirati i isprobavati nove mirise. Ako spadaš u drugu skupinu, ovo je tekst za tebe - u nastavku smo izdvojile neke mirisne novitete koji će se sigurno svidjeti svima koji vole isprobavati nove parfeme i otkrivati što je novo na tržištu.

Na ovom će se popisu, sigurne smo, naći ponešto za svakoga, a ako tražiš novi parfem koji želiš uvrstiti u svoju kolekciju, evo nekoliko novih parfema koji bi mogli postati mirisni favoriti u godini pred nama.

Zadig&Voltaire This is Her! Undressed

Nova parfemska voda za žene This is Her! Undressed brenda Zadig&Voltaire kombinacija je cvjetnog, začinskog i drvenog mirisa koji će oduševiti baš svakoga. Cvijet naranče i đumbir u gornjim notama s vremenom će prepustiti mjesto Ylang-Ylangu, koži i soli, a najdulje će se osjetiti note mošusa, sandalovine i benzoina. Pronašle smo ga na Notinu po cijeni od 99 eura za 100 mililitara.

Kilian Can’t Stop Loving You

Parfemska voda Kilian Can’t Stop Loving You savršena je za žene koje vole vaniliju, zahvaljujući madagaskarskoj vaniliji koja prevladava cijelim mirisom. U gornjim notama možeš osjetiti cvijet naranče, srednju notu čini provansalski med, dok se na koži najdulje zadržavaju spomenuta vanilija i hrastova mahovina, koja parfemu daje zemljane note. Parfem smo pronašle na stranicama Parfumerije Lana po cijeni od 235 eura za 50 mililitara.

Byredo Unnamed

Uniseks parfemska voda Byredo Unnamed idealna je za sve prilike, a ovaj drvenasti i minimalistički miris svidjet će se baš svakome. Miris je vrlo kompleksan, no to je ono što ga čini posebnim - u gornjim notama prevladavaju akordi džina i ružičastog papra, srce čine ljubičica i korijen perunike, dok se u bazi nalaze balzam od jele i mahovina. Parfem smo pronašle na Notinu za 220 eura za 100 mililitara.

Dior Miss Dior Blooming Bouquet

Svjež i nježan miris koji odaje počast nevjerojatnoj strasti Christian Diora prema cvijeću. Ovu toaletnu vodu karakteriziraju note ruže, božura, bergamota i bijelog mošusa, a miris je to koji je toliko lagan i kao stvoren je za proljetne dane pred nama. Možeš ga pronaći u Douglasu po cijeni od 105 eura za 50 mililitara.

Tom Ford Electric Cherry

A na stranicama Parfumerije Lana pronašle smo i najnoviji miris Toma Forda, Electric Cherry, po cijeni od 372 eura za 50 mililitara. Kao što i samo ime govori, u gornjim notama osjetit ćeš akorde trešnje i đumbira, koje polako prepuštaju mjesto jasminu, dok je baza rezervirana za note ružičastog papra i mošusa.

Giorgio Armani My Way Parfum

Cvjetno-drvenasti miris s puderastim notama, Giorgio Armani My Way Parfum intenzivna je interpretacija originalnog kultnog mirisa Armani My Way. Miris otvaraju svježe note ulja bergamota i cvjetova naranče, koje prelaze u kremasto-baršunaste note tuberoze i perunike, a sve zaokružuju note cedra, vanilije mošusa. Miris je dostupan na Notinu, a za 50 mililitara morat ćeš izdvojiti 122 eura.

Carolina Herrera Good Girl Blush

U Douglasu po cijeni od 114 eura za 50 mililitara možeš pronaći i najnoviji Carolina Herrera parfem, Good Girl Blush. Ova parfemska voda senzualna je i intenzivna, a gornje i srednje note čine bergamot i božur, dok se u bazi krije vanilija, koja najdulje prevladava. Također, Good Girl Blush je 100% veganskog podrijetla, a sadrži vaniliju i Ylang-Ylang iz održivih izvora.

Lancôme La Nuit Trésor Fleur de Nuit

Ženska parfemska voda Lancôme La Nuit Trésor Fleur De Nuit u sebi krije note kojima je teško odoljeti, pogotovo ako si ljubiteljica cvjetnih i gurmanskih mirisa. Pronašle smo ju na Notinu po cijeni od 92 eura za 50 mililitara, a sastoji se od gornjih nota u kojima prevladava ruža Damaska, s jasminom, tuberozom i mirabilisom u srednjim notama te šlagom i pačulijem u bazi.