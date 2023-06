Sve se može kad se hoće: Ove zvijezde drastično su se udebljale samo zbog uloge

Glumački posao svakako je mentalno vrlo zahtjevan, ali mnogi glumci prošli su i velike fizičke transformacije zbog filmskih uloga. Iako se puno toga može promijeniti na tijelu uz različitu protetiku i dodatke mnogi od njih ipak smatraju da će bolje napraviti ulogu ako je osjete kroz svoje tijelo.

Obično se puno piše o glumcima koji su zbog uloga morali izgubiti veći broj kilograma, ali postoji i druga krajnost jer su se mnogi glumice i glumci odlučili udebljati zbog različitih uloga. No iako zvuči jednostavno, ipak se radi o vrlo teškom procesu u samo nekoliko mjeseci. Morali su pojesti tisuće kalorije tijekom dana, a neki od njih su jeli i tijekom noći. Naravno taj proces se uvijek morao odraditi u određenom vremenskom roku, a osim toga neki glumci su morali uz povećanje težine dobiti i mišićnu masu, ovisno o ulozi. Zanimljivo je da su se neki glumci toliko mijenjali zbog uloga da su na kraju ipak odustali i odlučili se za protetiku. Upravo se to dogodilo i Renee Zellweger koja se nekoliko puta pripremala za ulogu obožavane Bridget Jones.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Charlize Theron se dva puta jako udebljala zbog uloga

Prekrasna glumica Charlize Theron udebljala se preko 20 kilograma za ulogu mame u filmu "Tully", a zbog toga je morala jesti i tijekom noći. "Samo sam htjela osjetiti ono što ta žena osjeća. Mislim da je to bio način da joj se približim i počnem razmišljati kao ona", rekla je Theron za Entertainment Tonight. Za dobivanje tih kilogram bilo joj je potrebno tri mjeseca, a igrala ja mamu troje djece koja se teško nosi sa životom i majčinstvom. No iako priprema za ulogu na ovakav način može zvučati jako zabavno, Charlize je kasnije priznala da joj je bilo zabavno samo na početku.

"Prva tri tjedna uvijek su zabavna jer se osjećaš poput djeteta u tvornici slatkiša. Bilo je zabavno obilno doručkovati i popiti dva milkshakea. No nakon toga je zaba prestala i osjaćala sam da mi je to posao", opisala je tada. Film je snimljen 2018. godine, a trebalo joj je godinu i pol da skine nakupljene kilograme.

Međutim nije to prvi film zbog kojeg je prošla potpunu transformaciju. Charlize Theron se udebljala i za ulogu prostitutke u filmu "Čudovište" iz 2003. godine. Proces također nije bio jednostavan jer je jela puno prerađene hrane i šećera. Na noćnom ormariću držala je makarone sa sirom, a onda se budila tijekom noći i jela. No takko nezdrava hrana je utjecala na njezino zdravlje i osjećala se vrlo depresivno. Tada se udebljala oko 13 kilograma, a osvojila je i Oscara za najbolju glumicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Hilary Swank dobila je kilograme i mišiće zbog uloge boksačice

Hilary Swank dobila je 8 kilograma mišića zbog uloge boksačice u filmu "Djevojka od milijun dolara" redatelja Clinta Eastwooda. No kao i Charlize Theron i ona je osvojila Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu. Kako se radilo o izuzetno fizički zahtjevnoj ulozi vježbala je vrlo predano jer nije lagano dobiti toliku količinu mišića. Šest dana u tjednu je boksala dva i pol sata, a isto toliko je i dizala utege. Obroke je imala svakih 1,5 sata te je dnevno morala unosit 210 grama proteina. "Uz obrok bih popila bjelanjke jer nisam mogla odjednom pojesti 8 do 12 bjelanjaka. I to je najgora stvar" izjavila je kasnije Swank. Kako bi tijelo moglo odmoriti nakon svakodnevnih napornih treninga morala je spavati devet sati, ali se budila tijekom noći kako bi popila proteinske shakeove. Bilo joj je potrebno 90 dana da dobije 8,6 kilograma mišića i bude spremna za ulogu.

Renee Zellweger jela je četiri tisuće kalorija dnevno

Renée Zellweger najpoznatija je po ulozi Bridget Jones koju i danas obožavamo gledati. Zbog uloge za prvi film "Dnevnik Bridget Jones" koji je snimljen 2001. godine udebljala se 15 kilograma. Dnevno je jelo oko četiri tisuće kalorija, a kilograme je izgubila uz mukotrpne treninge odmah nakon snimanja filma. No opet je sve ponovila nekoliko godina kasnije, 2004. je snimila nastavak "Bridget Jones: Na rubu razuma" i nakon toga odlučila je stati s fizičkim promjenama. Kako je sama priznala umorila se od razgovora o svojoj težini. Za treći nastavak, "Drugo stanje Bridget Jones" koji je snimljen 2016. godine, glumica je dobila samo nekoliko kilograma i koristila je protetiku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Matthew McConaughey je uživao u procesu dobivanja kilograma

Matthew McConaughey nije se libio mijenjati fizički izgled zbog različitih uloga. Mršavio je i debljao - ovisno o tome što je bilo potrebno. Za ulogu "Dobri dileri iz Dallasa" izgubio je čak 20 kilograma, a ta uloga donijela mu je i Oscara za najbolju glavnu ulogu. No za ulogu u filmu "Gold" iz 2016. godine imao je potpuno obrnut proces - udebljao se 20 kilograma. Kako je sam objasnio potpuno je uživao u tome procesu. "Omiljena hrana mi je cheeseburger pa sam stalno jeo cheeseburgere. Radio sam cheeseburgere. Isprobao sam sve restorane brze hrane u kojima nikada nisam bio ili samoj jednom. Jedino je bilo teško što sam znao da ću morati stati", objasnio je kasnije slavni glumac.

Matt Damon je također uživao u debljanju za ulogu

Velika holivudska zvijezda Matt Damon često se mijenjao kroz uloge, ali je morao dobivati i mišiće. No film "Doušnik!" iz 2009. godine je bio razlog zašto se slavni američki glumac udebljao čak 15 kilograma. No kako je rekao nije mu to bilo teško dapače jako se zabavljao. "Počeo sam jesti kao lud i piti tamno pivo. Između obroka na setu, jeo bih u McDonald'su, a zatim Doritos. Bio je to apsolutni raj", rekao je Matt za Entertainment Weekly. Kasnije je i gubio kilogame zbog uloga no rekao je da su transformacije puno teže kako godine prolaze.