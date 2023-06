Ženama je kod muškaraca draži mali trbuščić nego savršeni trbušnjaci?

Mediji uvijek opisuju sliku idealnog muškarca kao onoga koji je fit, muževan i ima mišiće od kojih zastaje dah ili kako se neki vole šaliti može 'izribati rublje na trubšnjacima'. Zbog toga nije iznenađujuće što se vjeruje da mnoge žene u muškarcu traže dobro isklesano tijelo, po mogućnosti 'six-pack'.

Međutim, jedno internetsko istraživanje pokazalo je da se žene radije usredotočuju na osobnost, a ne na izgled, a rezultati su pokazali da su im puno više privlačniji muškarci koji imaju popularno zvan 'dad bod' - sleng koji se odnosi na oblik tijela koji je naročito karakterističan za muškarce srednjih godina, a radi se o nekoj kombinaciji između mišićave i prekomjerne tjelesne građe.

'Dad bod' je najprivlačniji tip tijela

Internetska platforma za upoznavanje Dating.com provela je istraživanje među svojim članovima kako bi otkrila njihove sklonosti prema tjelesnoj građi prilikom traženja partnera. A rezultati su bili poprilično iznenađujući, jer je samo 15 posto ispitanih podijelilo da preferira tip tijela poput "Barbie" ili "Kena".

Za 20 posto ispitanih tip tijela njihovih partnera uopće nije bio važan, jer se više vole usredotočiti na osobnost nego na izgled, a gotovo 75 posto ispitanika otkrilo je da vole kada muškarci imaju 'dad bod'.

Žene više preferiraju mekana i zaobljena tijela nego ona isklesana

Žene na društvenoj mreži Reddit podijelile su i razlog zašto:

"Jer je utješno. I istovremeno snažno. Nema ništa bolje od nego 'dad bod' za maženje." - tjr634

"Muškarci koji imaju 'dad bod' obično su uravnoteženiji i dostupniji drugima, što je daleko privlačnije." - quats5

"Iz perspektive privlačnosti, to je zato što znam da se taj muškarac usredotočuje na nešto veće od fizičkog izgleda (bilo da je to posao ili obitelj), a to je puno privlačniji atribut." - bananafish018

"Volim kad se muškarac još uvijek brine o sebi, ali uživa i u dobroj hrani, što je mjesto gdje dolazi moja ljubav prema 'dad bodu'." - eb110043

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Neke od njih preferiraju 'dad bods' jer ih ne zastrašuju

"Moj dečko ima savršeno 'dad bod'. Snažan je i atletski građen, ali obožava hranu. Najbolje od oba svijeta. Ali najbolja stvar? Ne plašim se njegove tjelesne građe. Ne osjećam potrebu da držim korak s njim. Ako ode u teretanu, ne osjećam se krivom što ostajem kod kuće. Drugim riječima, mogu biti svoja." - Hope Laust

"Super fit tijelo me zastrašuje i pomislila bih da ta osoba možda neće imati dovoljno slobodnog vremena da ga provodi sa mnom (pod pretpostavkom da većinu slobodnog vremena provodi u teretani). Osjećam se opuštenije oko nekoga s prosječnim tijelom jer je i moje tijelo prosječno. Također bih se u suprotnom brinula da će im biti teško kuhati i da neće voljeti jesti, isprobavati hranu i odlaziti u restorane." - GlowForTheGold

Sad kad znamo da se radi se o ravnoteži između kondicije i vidljivog trbuha - čovjeka koji povremeno vježba, ali koji ujedno živi ugodnim životom i uživa u svakom jelu, kojem timu ti pripadaš - 'dad bod' ili 'six-pack'?