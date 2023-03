Vruće filmske scene nisu nikakva novost - danas gotovo u svakom filmu možemo vidjeti barem jednu ovakvu scenu. Zapravo, čudno nam je ako gledamo film, a u njemu ne vidimo nijednu takvu scenu. No, ono što je pomalo neuobičajeno jesu vruće seks scene koje se odvijaju između starijih žena i mlađih muškaraca u filmovima. Bilo da se radi o faktoru rijetkosti ili činjenici da se mnoge od tih veza događaju u tajnosti, ovakve scene u filmovima volimo vidjeti, a unatoč razlici u godinama, u posljednje ih je vrijeme sve više.

Jedan od prvih filmova koji je istraživao vezu između starije žene i mlađeg muškarca je film "Diplomac" iz 1967., a u novije vrijeme sve je više takvih filmova - sjetimo se samo filma "Dečko iz susjedstva" s Jennifer Lopez ili filma "Sretno, Leo Grande" iz prošle godine, u kojem glavnu ulogu tumači Emma Thompson. Svim tim filmovima jedna je stvar zajednička - a to je da se u njima starije žene "spetljaju" s puno mlađim muškarcima.

A u nastavku donosimo ukupno deset filmova u kojima možeš vidjeti neke od najvrućih seks scena koje su snimile starije glumice i mlađi glumci - kemija među njima neosporiva je, a i filmovi su itekako dobri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Magic Mike: Posljednji ples"

U kinima trenutno gledamo treći nastavak popularne franšize Magic Mikea, "Magic Mike: Posljednji ples", a već u samom traileru možemo vidjeti da nas očekuju neke zaista vruće scene između dvoje glavnih glumaca, Channinga Tatuma i Salme Hayek. Iako je glumica starija od glumca, ne možemo osporiti njihovu odličnu kemiju koja se razvija kroz ples, a ako film još nisi pogledala u kinu, evo trailera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Sretno, Leo Grande"

U ovom sirovom, iskrenom filmu o seksu i užitku, Emma Thompson glumi Nancy Stokes, umirovljenu učiteljicu koja unajmljuje seksualnog radnika po imenu Leo Grande, kojeg glumi Daryl McCormack. Angažira ga kako bi s njim konačno napravila sve te stvari sa svoje "seksualne liste" koje do sad nije, a uz toliko vremena koje provedu zajedno, njih dvoje ne povežu se samo fizički, već i puno dublje.

"Bijela palača"

A vrućih scena ne manjka ni u filmu "Bijela palača", u kojem naslovne uloge tumače James Spader i Susan Sarandon. Spader glumi 27-godišnjeg menadžera koji se još oporavlja od smrti svoje supruge. Jedne noći u baru upoznaje Noru Baker (Sarandon), 43-godišnju konobaricu s fiksacijom na Marilyn Monroe. Par se postupno zaljubljuje, no javlja se nekoliko problema koji stanu na put njihovoj sreći - dob i klasne razlike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Dečko iz susjedstva"

Kada su u pitanju vruće seks scene između starije glumice i mlađeg glumca, ne možemo ne spomenuti psihološki triler "Dečko iz susjedstva" u kojem glume Jennifer Lopez i Ryan Guzman. Lopez glumi razvedenu profesoricu Claire koja provede strastvenu noć sa svojim mlađahnim susjedom Noahom, kojeg glumi Guzman. No nakon te noći Claire postaje svjesna razlike u godinama i pokušava prekinuti s njim, no stvari ubrzo krenu u mračnom smjeru.

"Diplomac"

Ovaj popis ne može biti potpun bez filma "Diplomac" iz 1967. Poznat po sada već kultnoj vezi između likova koje tumače Dustin Hoffman i Anne Bancroft, ovaj film jedan je od prvih te vrste jer istražuje romantičnu vezu između starije žene i mlađeg muškarca (a ima i nekoliko vrućih scena između njih dvoje). Ovaj holivudski klasik prati Benjamina Braddocka (Hoffman) koji se zaljubljuje u gospođu Robinson (Bancroft), ali i njezinu kćer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Počinjem ponovno"

Film "Počinjem ponovno" nije erotski i nema previše vrućih seks scena, ali je definitivno odlična romantična komedija koja će ti izmamiti osmijeh na lice. Film prati samohranu 40-godišnju majku, koju glumi Reese Witherspoon, a koja dopušta trojici dvadesetogodišnjaka da se presele k njoj (a s jednim od njih i završi u krevetu).

"Don Jon"

U filmu "Don Jon" iz 2013., likovi koje glume Joseph Gordon-Levitt i Julianne Moore nevjerojatno se povežu nakon samo jednog razgovora tijekom nastave. Njihova povezanost toliko je jaka i počinju se otvarati jedno drugome, što mijenja život Don Jonu (Gordon-Levitt), koji je ovisan o pornografiji. A rezultat je, naravno, vruća scena seksa.

"Kako se Stella vratila u formu"

U ovoj romantičnoj komediji iz 1998. Angela Bassett glumi Stellu, 40-godišnju direktoricu koja pristaje otputovati na Jamajku kako bi se opustila. Dok upija ljepotu otoka, upoznaje mladog otočanina Winstona Shakespearea (Taye Diggs), a njihovo se poznanstvo pretvara u vruću i burnu romansu.

"Profesorica engleskog"

Film "Profesorica engleskog" također nam donosi neke vruće scene između starije glumice i mlađeg glumca, a priča priču o Lindi (Julianne Moore), srednjoškolskoj profesorici engleskog čiji se život preokrene kada se bivši učenik (Michael Angarano) vrati iz New Yorka. Nakon što on nije uspio kao dramaturg u New Yorku, njih dvoje zajedno krenu raditi na srednjoškolskoj predstavi, a nakon vruće scene seksa u njezinoj učionici, ona dobiva otkaz.

"Savršene majke"

Drama "Savršene majke" priča je prepuna romantike, seksa i izdaje. Film prati odnos dviju prijateljica iz djetinjstva - Lil (Naomi Watts) i Roz (Robin Wright) odrasle su zajedno kao susjede u idiličnom gradiću na plaži, a vrijeme provode družeći se sa svojim sinovima, koji su također postali prijatelji. No, do zapleta dolazi kada se Lilin sin zaljubljuje u Roz.