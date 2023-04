Omiljeni parovi s malih ekrana čiji je odnos u stvarnosti itekako toksičan

Često se dogodi da pogledamo neki film ili seriju i pomislimo kako bi sjajno bilo da se stvari u našim životima jednako tako odvijaju, posebno ako je u pitanju ljubav. Zaljubljeni parovi s malih ekrana koji su naizgled savršeni postaju nam uzori pa želimo da i naše veze tako izgledaju, no stvari često nisu onakve kakvima se čine.

Način na koji su prikazani određeni parovi u serijama i filmovima, iako na prvu djeluju "savršeno", može iskriviti našu percepciju, zbog čega nećemo moći razlikovati što je u vezi normalno, a što nije. S obzirom na to da gledatelji vole dramu, nije neuobičajeno da se parovi na malim ekranima varaju, svađaju i nakon svih loših stvari ponovno vraćaju jedno drugome.

Sve su to samo neki primjeri toksičnih veza koje nam se u serijama i filmovima nameću kao "normalne", a nekoliko je poznatih parova koje čitav svijet romantizira, no u stvarnosti su sve ono što jedan par ne bi trebao biti. Netko ih voli, netko ne, no jedno je sigurno - oni prikazuju kakve to veze ne bi trebale biti, a u nastavku smo izdvojile samo neke od njih.

Bella i Edward, Sumrak

Unatoč svjetskom uspjehu, romani i filmovi Sumrak sage godinama su na meti kritika, a jedan od glavnih razloga je toksični odnos glavnih likova, Belle i Edwarda. Priča prati ljubav između vampira Edwarda Cullena i smrtnice Belle Swan, a ako obratiš pažnju, shvatit ćeš i zašto je ta njihova ljubav toksična. Ne samo da ju je proganjao jer je zaštitnički nastrojen prema njoj, već je imao toliki utjecaj na nju da se ona zbog njega odrekla baš svega i na kraju odlučila postati vampir kako bi zauvijek bili zajedno. A da ne spominjemo kako se Edward noću često šuljao u Bellinu sobu i promatrao je kako spava.

Noah i Allie, Bilježnica

I film i knjiga Bilježnica uspjeli su izmamiti suze gotovo sviju, a priča o siromašnom mladiću Noi i bogatašici Allie učinila je ovu priču bestselerom. No brojni stručnjaci njihovu vezu smatraju nezdravom i to iz nekoliko razloga. Noah i Allie jedva su se poznavali - njihova romansa trajala je samo jedno ljeto prije nego što su se pomirili gotovo desetljeće kasnije, a njihovi temelji na kojima bi mogli izgraditi dobar brak su skoro pa nepostojeći. Uz to, iako Noah Allie svaki dan piše pisma i ostavlja dojam romantičara, vrlo je opsesivan, ne prihvaća "ne" kao odgovor, koristi se emocionalnom manipulacijom, pa čak i prijeti samoubojstvom ako ona ne pristane izaći na spoj s njim.

Christian i Anastasia, Pedeset nijansi sive

Knjige i filmovi Pedeset nijansi sive prate priču Christiana i Anastasije, ali uvelike romantiziraju nasilnu vezu u kojoj Christian ponižava, izolira, zastrašuje Anastasiju i dominira nad njom. On ju želi kontrolirati i vrlo je posesivan, do te mjere da kupuje tvrtku u kojoj je radila, no Ana njegovo ponašanje opravdava traumom iz djetinjstva i pokušava mu pomoći. Postoje i drugi primjeri u kojima se naglašavaju rodne razlike - Christian ne želi da ona radi i radije bi da ostaje kod kuće dok on zarađuje novac. Također, njihovom odnosu nedostaje osnovna komunikacija, poštovanje i empatija, a umjesto toga, većina njihovog razgovora vrti se oko ljubomore i seksa.

Ross i Rachel, Prijatelji

Svi obožavamo Prijatelje, kao i Rossa i Rachel, no iako su oni jedan od najpopularnijih parova u povijesti televizije, i oni pokazuju neka toksična ponašanja koja nisu normalna za zdravu vezu. Iako je Ross šarmantan, često je bio nesiguran u svoju muževnost, pa je tako bio ljubomoran na Rachelinog kolegu, što je dovelo do prekida. Osim toga, odbijao je prihvatiti odgovornost za prevaru, navodeći da su bili "na pauzi", a nekoliko je puta i lagao Rachel. Ona je, s druge strane, bila vrlo sebična prema Rossu i njegovim vezama. Stalno je zavidjela njegovim djevojkama pa je tako sabotirala njegovu sretnu vezu s Julie, da bi ga odbila nakon što je prekinuo s njom. Molila je Rossa da bude s njom kad god bi on bio s nekim drugim, ali kad je bio sam, više ga nije željela.

Carrie i Faca, Seks i grad

Iako je Carrie Bradshaw prikazana kao neovisna, slobodoumna žena, kada na scenu stupi Faca, ona postaje tipična zaljubljena žena, koja trči za muškarcem koji ju ne zaslužuje i kojemu pruža bezbroj prilika, iako joj se on nikada istinski ne obveže tijekom serije. Stalno prekidaju, no nikako da prebole jedno drugo, što nije u redu prema drugima s kojima izlaze. Već i način na koji su počeli izlaziti kriv je sam po sebi - Carrie i Faca boje se obaveza, pa su, kada su se upoznali, oboje prevarili svoje partnere, čime se romantizira pojam preljuba. Osim toga,

od samog početka njihove romanse vidimo kako Faca emocionalno muči Carrie, no ona mu ostaje posvećena.