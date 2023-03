San svake žene: Ovi slavni frajeri nose titulu najboljih muževa Hollywooda

Živimo u svijetu u kojem je teško pronaći partnera koji je iskren, predan i pun poštovanja i ljubavi prema svojoj partnerici. Takvih muškaraca (osim u filmovima) ima i u stvarnom životu, no oni su prava rijetkost, a one koje ih pronađu prave su sretnice. A da je moguće pronaći takvog partnera dokazuju i ovi slavni frajeri koji nose titulu najboljih muževa u Hollywoodu, ali i šire, i koji su pravi san svake žene na ovom svijetu.

Iako mogu imati sve što požele, ali i bilo koga koga požele, oni su već godinama vjerni jednoj i jedinoj ženi na svijetu - svojoj supruzi. Ogromna su im podrška i svoje supruge uvijek stavljaju na prvo mjesto, bez obzira na sve, a nikada neće dozvoliti da itko kaže i jednu ružnu riječ o njima.

Iako je Valentinovo iza nas, mi i dalje slavimo ljubav, a povodom toga izdvojile smo nekoliko slavnih muškaraca koji su pravi jackpot, a njihove su supruge najveće sretnice.

Keith Urban

Nakon gotovo 17 godina i dvoje djece, brak između glumice Nicole Kidman i australskog glazbenika Keitha Urbana i dalje cvjeta. Par se upoznao 2005. godine, nekoliko godina nakon što se Kidman razvela od svog prvog supruga Toma Cruisea, a već iduće godine vjenčali su se. Ipak, u početku nije sve bilo med i mlijeko - Urban se borio s ovisnošću o alkoholu i kokainu, no priznao je da mu je veza s Kidman pomogla da pronađe pravi put, a glumica mu je cijelo vrijeme bila bezrezervna podrška. Dvije godine nakon što su se oženili, par je dobio prvo dijete - kćerkicu Sunday Rose - a 2010. godine dobili su drugu kćer, Faith Margaret, uz pomoć surogat majke.

Pierce Brosnan

Poznati glumac iza sebe ima brojne odlične uloge, no čini se da je Pierceu Brosnanu najvažnije biti dobar otac i odani suprug. Prije nego što je oženio svoju sadašnju suprugu Keely Smith, Brosnan je 11 godina bio u braku s Cassandrom Harris, no njihov je brak završio 1991. kada je ona umrla od raka. S njom je imao jednog sina i usvojio je njezino dvoje djece iz prethodnog braka, a prema njegovim riječima, Smith mu je pomogla da preživi to teško razdoblje u životu kada ju je upoznao 1994. godine. Par se oženio 2001. godine i dobili su dvoje djece, a danas, nakon više od 20 godina, njihova je ljubav jača nego ikada. Glumac je pokazao koliko je nevjerojatan suprug kada je stao na stranu svoje žene nakon što su ju prozivali zbog njezinog izgleda, a rekao je: "Volim svaku oblinu njezina tijela. Ona je najljepša žena u mojim očima".

John Legend

John Legend je svoju suprugu Chrissy Teigen upoznao još 2006. godine kada je glumila u njegovom spotu, no tek su 2013. postali muž i žena. Imaju dvoje djece, kćerkicu Lunu i sina Milesa, a nakon što im je u listopadu 2020. tek rođeni sinčić Jack tragično preminuo, nedavno su dobili i treće dijete, kćerkicu Esti. Nakon svega što im se dogodilo njihova ljubav i dalje cvate, a kada su izašli na zabavu nedugo nakon rođenja njihove kćeri, Legend je stao u obranu svoje supruge koju su prozivali na društvenim mrežama da je "neodgovorna".

Jon Bon Jovi

Iako bi mnogi pomislili da je ova rock zvijezda živjela buran i razvratan život, Jon Bon Jovi zapravo je još 1989. godine oženio svoju srednjoškolsku ljubav Dorotheu Hurley, i to ni manje ni više nego na tajnom putovanju u Las Vegas. Nakon nekoliko desetljeća zajedničkog života, i dalje su sretni i žive idiličnim obiteljskim životom. Imaju četvero djece, kćer Stephanie i sinove Jacoba, Jesseja i Romea, a kada su pjevača zamolili da podijeli tajnu njihove duge veze, Bon Jovi rekao je da je ključ međusobno poštovanje.

Princ Harry

Ljubav između princa Harryja i Meghan Markle toliko jaka da se čak odrekao kraljevske titule samo kako bi bio sa svojom dragom, a sada žive zajedno u Americi. Buntovni princ upoznao je ljubav svog života 2016. godine, kada im je zajednički prijatelj dogovorio spoj na slijepo. Zaprosio ju je 2017. zadivljujućim zaručničkim prstenom koji je sam dizajnirao, a vjenčali su se 2018. u Windsoru i dobili dvoje djece, sina Archieja i kćerku Lilibet. A o paru se i dalje ne prestaje pričati jer je princ Harry nedavno objavio svoju knjigu "Spare", memoare u kojima opisuje detalje o svom djetinjstvu, ali i o svojim odnosima s kraljevskom obitelji.

Hugh Jackman

Slavni glumac jednom je prilikom rekao da je već dva tjedna nakon što je upoznao svoju suprugu znao da će biti zajedno do kraja života - i bio je u pravu. Hugh Jackman 1996. godine oženio je svoju sadašnju suprugu, 13 godina stariju australsku glumicu Deborru-Lee Furness, a unatoč negodovanju javnosti zbog njihove razlike u godinama te oštrim kritikama na račun izgleda i težine njegove supruge, Jackman je ostao na njezinoj strani. Bio je uz nju i u dobrim i u lošim vremenima, a nakon što je imala dva spontana pobačaja, na kraju su posvojili dvoje djece i danas su sretniji nego ikad.

Kevin Bacon

Kad su se Kevin Bacon i njegova kolegica, glumica Kyra Sedgwick, upoznali davne 1987., on se odmah zaljubio u nju, dok je njoj on bio odbojan. Ipak, iako to nije bila ljubav na prvi pogled, bila je ljubav, a par se oženio godinu kasnije i u međuvremenu su dobili dvoje djece, kći Sosie i sina Travisa, koji slijede stope svojih roditelja i oboje su glumci. Bacon je u više navrata rekao da nikada nije prestao vjerovati u svoju suprugu i uvijek ju je ohrabrivao u svemu, a danas, nakon 35 godina braka, i dalje su sretni.

Steve Carell

Glumac Steve Carell i njegova supruga, glumica Nancy Walls Carell stvarno znaju što je potrebno kako bi veza između dvoje ljudi funkcionirala. U braku su više od 20 godina, zajedno rade i imaju dvoje djece, a Carell je jednom prilikom priznao da ga je obuzeo osjećaj mira kada je vidio kako njegova supruga hoda do oltara. A osim što "surađuju" u bračnom životu, surađuju i na malim ekranima, pa su zajedno glumili u filmu "Junfer u četrdesetoj" i popularnom sitcomu "U uredu".