Zaradili milijune, a ostavili dugove: Legendarne zvijezde koje su umrle u siromaštvu

Kada prosječni ljudi promatraju bogate i slavne ljude vide samo glamurozan život i novac, posebno kada se radi o zvijezdama koji Hollywood nazivaju svojim domom. Svima se čini da imaju što god požele i da zbog bogatih bankovnih računa ne trebaju paziti na novac.

No povijest Hollywooda dokazuje da ispod raskoši ima puno loših odluka i pretjeranog trošenja jer i bogati ljudi mogu loši ulagati ili trošiti više nego što imaju. Iako su imali milijune dolara neke od velikih zvijezda ostale su bez svog bogatstva i umrli s dugovima iako će ih povijest pamtiti kao najveće.

Marvin Gaye

Marvin Gay je dao svijetu najveće klasike R&B-a i postao glazbena povijest. Pjesme poput "Sexual Healing", "I Heard It Through The Grapevine" i "How Sweet It Is (To Be Loved By You)" i danas se slušaju, no unatoč tome ovaj genij i dobitnik Grammyja nije znao zadržati novce. Do kraja života imao je dug veći od devet milijuna dolara, a čak je otišao u Europu kako bi izbjegao plaćanje poreznog duga većeg od četiri milijuna dolara. Glavni uzroci njegovih financijskih problema bile su nagodbe iz dvije brakorazvodne parnice, alimentacija i ovisnost o drogama. Umoran od bježanja i dugova, Gaye se na kraju vratio roditeljima, a to je bila odluka koja ga je 1984. godine dovela do smrti. Kobne noći, njegov otac svećenik Marvin Gay, ubio ga je iz vatrenog oružja tijekom svađe.

Judy Garland

Judy Garland zauvijek je ostala zapamćena kao Dorothy iz klasika "Čarobnjak iz Oza" te je kasnije postala jedna od najvećih holivudskih zvijezda. Njezin glumački talent i sjajan vokal bili su omiljeni, ali nije imala lagan život. Kao djevojčica dobila je ugovor s filmskim studijem, ali su joj davali različite tablete i amfetamine o kojima je postala ovisna. No iako je imala uspješnu karijeru i filmskim studijima donijela zaradu višu od 80 milijuna dolara, Garland je bila žrtva pronevjere jer su njezini menadžeri loše upravljali. Loše vođene financije i ovisnost su je doveli do dugova. Umrla od predoziranja u 47. godini, a prije toga je jeftino prodala svoju otmjenu kuću u Bel-Airu jer je imala čak četiri milijuna dolara neplaćenih dugova.

Mickey Rooney

Mickey Rooney jedan je od najprepoznatljivijih filmskih lica svih vremena. Za razliku od većine glumaca, Rooney se mogao pohvaliti da je imao 90 godina dugu karijeru u kojoj je glumio u više od 300 filmova. No, unatoč svojoj sjajnoj karijeri, zvijezda "Doručka kod Tiffanyja", nije znao dobro upravljati novcem. Rooney se tijekom cijele karijere borio s alkoholizmom i ovisnošću o tabletama, a njegov ljubavni život je bio jako zanimljiv. Imao je čak osam brakova, a ovisnost i razvodi doveli su do loše financijske situacije. Umro je 2014. godine prirodnom smrću, a iza sebe je ostavio račune za liječenje i porezne dugove. Čak nije bilo dovoljno novca za sprovod.

Billie Holiday

Billie Holiday bila je jedna od najvećih i najutjecajnijih jazz pjevačica svim vremena. No njezin život bio je pun tužnih priča od ranog djetinjstva. Odgajala ju je samohrana majka, a već kao dijete bila je žrtva seksualnog zlostavljanja. Bol i tuga bili su dio njezinog života i kad je postala zvijezda jazza. Kasnije je utjehu pronašla u drogama i alkoholu. Ipak, unatoč ovisnosti, doživjela je veliki uspjeh u Europi i Americi. No zbog svoje ovisnosti, trošenja i ljudi koji su je iskorištavali u trenutku smrti imala je samo 750 dolara. Umrla je 1959. godine zbog komplikacija od droge. Tek je 2000. nagrađen njezin doprinos glazbi kada je posthumno primljena u Rock and Roll Hall of Fame.

Michael Jackson

Kad je 2009. umro Michael Jackson, kralj popa, svijet je saznao da je poreznoj upravi bio dužan pola milijuna dolara, a njegovo imanje je nakratko bankrotiralo. Dok su milijuni diljem svijeta oplakivali njegov život, upravitelji njegovog imanja pokušali su rješavati financijske probleme. No njegova smrt je ponovno pokrenula prodaju njegovih albuma pa je postao prvi izvođač u povijesti koji je prodao više od milijun albuma u tjedan dana. Posthumno, ostavština Michaela Jacksona pretvorila se u dobit, a kada je Sony platio 250 milijuna dolara za proširenje njegovog glazbenog kataloga, njegovi su dugovi bili riješeni. Nakon smrti, Michael Jackson vratio se na svoje prijestolje kao jedan od najprodavanijih umjetnika svih vremena.