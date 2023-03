Zablistale u bijelom: Slavne dame koje su na crvenom tepihu nosile vjenčanice

Vjenčanje je najuzbudljiviji dan za muškarca i ženu koji se vole i žele svoju ljubav proslaviti s najdražim ljudima, a za svaku ženu postoji još jedna posebna dimenzija. Mladenka za taj dan želi odabrati posebnu haljinu u kojoj će izgledati i osjećati se najbolje. Bez obzira hoće li žena imati kratku romantičnu haljinu koja nježno pada ili raskošnu krinolinu bit će zvijezda slavlja i uvijek je važno kakva je vjenčanica. Osim toga, to je jedna od rijetkih prilika kada žena može nositi raskošnu bijelu vjenčanicu i ispuniti dječja maštanja.

Koliko su vjenčanice ženama uvijek posebne haljine pokazuju i mnoge slavne dame. Iako na glamuroznim događanjima nose najljepše toalete najslavnijih dizajnera, neke od njih znale su se odlučiti i za vjenčanice. Haljine koje su odabrale potpuno su različite, ali svaka je na svoj način posebna i naglašava ljepotu i ženstvenost. Koje slavne dame su nosile vjenčanice na crvenom tepihu možeš pogledati u nastavku, a mogu biti i modna inspiracija ako tražiš vjenčanicu za svoj dan.

Beyoncé

Beyoncé uvijek izgleda zanosno na crvenom tepihu i glamuroznim događanjima, a 2016. na dodjeli nagrada Grammy imala je posebnu toaletu. Pojavila se na pozornici kao prezenterica i dodijelila nagradu za album godine, a nosila je pravu vjenčanicu. Za taj glamurozni događaj izabrala je haljinu izraelske dizajnerice Inbal Dror. Beyoncé je nosila elegantnu i senzualnu haljina s visokim prorezima koji su pokriveni tilom. Duboki dekolte je također pokriven tilom što je posebno naglasilo seksepil ove zanosne žene.

Sarah Jessica Parker

Glumica Sarah Jessica Parker poznata je po šik stilu, a na dodjeli nagrada Zlatni globus 2017. se odlučila za vjenčanicu. Nosila je raskošnu haljinu dizajnerice Vere Wang. Haljina je imala predimenzionirane rukave i otvorena ramena, duboki dekolte i šlep, a jedni detalj je bio srebrni remen. "Vidjela sam fotografiju ove haljine i bila sam zavedena. Ludo sam se zaljubila u nju", rekla je kasnije Sarah Jessica Parker u intervju.

Priyanka Chopra Jonas

Na premijeru filma "The Best Years of a Life" na Filmskom festivalu u Cannesu 2019. godine. Priyanka Chopra Jonas prošetala je crvenim tepihom u posebnoj vjenčanici. Voluminozna vjenčanica od tila dizajnera Georgesa Hobeike savršeno joj je pristajala, a ukrasila ju je nakitom Chopard.

Sofía Vergara

Glumica Sofía Vergara uvijek na crvenom tepihu naglasi svoju ženstvenost, a često u haljinama u stilu sirene. Za dodjelu nagrada Emmy 2017. odlučila se vjenčanicu Marka Zunina. Haljina je pratila liniju tijela, a gornji dio bio je bez naramenica. Svoju putenost naglasila je još nakitom Lorraine Schwartz.

Serena Williams

Slavna tenisačica Serena Williams na Vanity Fair zabavi povodom dodjele Oscara 2016. godine nosila je odvažnu vjenčanicu dizajnerice Galije Lahav. Njezine haljine su poznate po detaljima, romantici i zavodljivosti. Serena je nosila čipkastu haljinu koja je na sredini razdvojena prozirnim materijalom i imala je naglašeni dekolte.

Emma Stone

Met Gala je jedan od najvažnijih modnih događaja i na njemu se zvijezde trude posebno zasjati. Godine 2022. glumica Emma Stone sve je oduševila svojim izborom. Nosila je mini satensku haljinu s perjem i prozirnim naramenicama u stilu dvadesetih godina. Haljinu potpisuje Louis Vuitton, a nosila ju se na vlastitom vjenčanju dvije godine ranije kada se udala za Davea McCaryja. I zbog toga je još posebnija. Emma je komentirala da tako lijepa haljina treba biti viđena još jedan put.

Kylie Jenner

Met Gala je uvijek prava prilika za ekstravaganciju, a Kylie Jenner se 2022. pojavila u posebnoj haljini. Nosila je vjenčanicu pokojnog dizajnera Virgila Abloha iz njegove kolekcije Off-White. Voluminozni donji dio je bio posebno raskošan, a gornji je imao kratke rukave od tila i natpis OFF. No uz ovu posebnu haljinu Kylie Jenner nosila je bejzbolsku kapu s velom.

Sandra Oh

Još jedna glumica se odlučila za vjenčanicu na crvenom tepihu. Na dodjeli nagrada Critics Choice Awards 2022. Sandra Oh pojavila se u vjenčanici modne kuće Lafayette 148. Minimalistička haljina ravnih linija i dugih rukava imala je samo jedan detalj - metalnu pločicu na struku. Duboki V izrez izgledao je seksepilno, ali opet vrlo elegantno.

Lady Gaga

Još jedna posebna dama se odlučila za glamuroznu haljinu na crvenom tepihu. Lady Gaga je 2019. godine na dodjeli nagrada Screen Actors Guild nosila Dior Haute Couture haljinu. Vrlo seksepilna haljina imala je duboki V izrez i visoki prorez te detalje od tila. Lady Gaga stilizira je haljinu s choker ogrlicom i tamnijim ružem.

Adriana Lima

Brazilska manekenka Adriana Lima izgledala je vrlo elegantno 2017. na crvenom tepihu na Filmskom festivalu u Cannesu. Na premijeru filmu "Loveless" došla je u bijeloj vjenčanici bez naramenica Naeema Khana i prekrasnoj Chopard ogrlici. Jednostavnost haljine naglasila je crvenim ružom i elegantnom frizurom.