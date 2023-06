Plavuše se bolje zabavljaju? Ove slavne dame bolje izgledaju kao plavuše

Već desetljećima postoje mitovi koji tvrde da se plavuše bolje zabavljaju i da muškarci više vole plavuše. Bez obzira je li to istina ili nije, svaka žena zna koliko joj je život zabavan, ipak se radi o boji koju je većina žena imala barem jednom u životu. Svaka žena na kraju isproa neku nijasnu plave; možda omiljena zvijezda ima tu boju kosu, možda se želi osjećati nježno i ženstvenije ili jednostvano želi napraviti drastičnu promjenu.

No nekim ženama fantastično pristaju plave nijanse, tako i neke najveće zvijezde današnjice najbolje izgledaju kao plavuše. Bez obzira na profesionalne transformacije sljedeće zvijezde se ipak uvijek vraćaju plavim nijansama.

Margot Robbie

Ona je trenutno jedna od najpopularnijih holivudskih glumica - lice koje svi znaju. No sigurno nisi šokirana informacijom da je lijepa Australka Margot Robbie zapravo prirodna brineta? Svi je prepoznaju po njezinim plavim uvojcima iako za potrebe uloga zna promijeniti boju kose. Koliko joj dobro stoji plava kosa pokazuje i činjenica da je na filmu odglumila i najslavniju plavušu na svijetu - Barbie.

JLo

Jennifer Lopez je žena koja oduševljava cijeli svijet desetljećima, a njezine modne transformacije se pomno prate. Pjevačica, plesačica i glumica poznata je po svojoj svjetlosmeđoj kosi i plavim pramenovima; obično stilizirana u klasičnu punđu ili raskošnu opuštenu kosu. Većina fanova je ipak voli kada ima plave nijanse koje savršeno pristaju uz njezinu put.

Scarlett Johansson

Scarlett je odglumila veliki raspon uloga - od ranjivih žena do snažnih akcijskih junakinja. Sukladno s tim imala je veliki raspon frizura - od glamuroznih kovrča do tamne kose. Na ekranu se transformirala u gotovo sve, ali najženstvenije izgleda kao plavuša. I upravo je to boja koju privatno bira iako se nerijetko igra s nijansama.

Rachel McAdams

Bez obzira na to što je za različite uloge često mijenjala boju kose ipak je gledatelji najviše doživljavaju kao nježnu plavušu. Rachel McAdams je rođena da bude plavuša. Na filmu je bila čak i jarko crvena, tamna brineta, ali privatno bira nježne nijanse, najčešće s pramenovima.

Reese Witherspoon

Ona je ultimativna plavuša Hollywooda - Reese Witherspoon. Njezinu karijeru je i lansirao film "Plavuša s Harvarda" po kojem će je svi pamtiti. Iako je za određene uloge mijenjala boju kosu ipak se privatno uvijek vraćala plavim nijansama. No velika zvijezda, glumica, producentica i jedna od najbogatijih žena u Hollywoodu priznala je da nije prirodna plavuša jer je na društvenim mrežama pokazala fotografiju iz djetinjstva na kojoj ima smeđu kosu.

Beyoncé

Naravno na ovaj popis treba uključiti i nevjerojatnu Queen B koja upravo osvaja svijet svojom Renaissance turnejom. Često je mijenjala stilove i posljednjih godina je možemo vidjeti u vrlo dramatičnom outfitima, ali što se tiče frizure ipak joj najbolje izgleda kao plavuša. Često se igrala s tonovima, od hladnih od toplih, ali najbolja kao plavuša.