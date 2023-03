Ovi slavne face postali su roditelji u petom desetljeću: 'Uvijek ima i dobrih i loših strana'

Brojne su prednosti koje dolazi uz roditeljstvo u starijoj dobi. Primjerice,više strpljenja za djecu, staloženost, zadovoljstvo sobom i životom. Djeca zrelijih roditelja najčešće su dugo željena, što uvelike utječe na odnos roditelj-dijete i dinamiku u obitelji. U nastavku ti donosimo celebritije koji su dugo čekali s roditeljstvom i odlučili se na djecu kad su bili spremni za to. Složni su - uloge mama i tata najljepše su im uloge koje im je život dodijelio. Nema tog filma ni zlatnog kipića koji može parirati mijenjanju pelenama i tantrumima njihovih dvogodišnjaka.

Od Cameron Diaz do Eve Longorie, ove javne osobe otvoreno govore o radostima i izazovima koji dolaze s kasnim roditeljstvom. Diaz otkriva kako nema ništa protiv toga što je najstarija mama u svojoj okolini, a Laura Linney kaže da se potpuno promijenila i to na načine na koje nije ni slutila da je moguće. George Clooney čari roditeljstva otkriva u 60-ima. “Trebali biste vidjeti kad se moji prijatelji pojave i prasnu u smijeh kada me vide kako mijenjam pelene. Znam, znam, zaslužio sam to jer sam ja njih godinama zezao i naslađivao se", izjavio je Clooney za The Hollywood Reporter kada je postao tata. Njegova Amal 2017. je rodila blizance Alexandera i Ellu. Clooneyu je tada bilo 56 godina.

Geena Davis

O rađanju u 40-ima, Geena Davis rekla je za Good Housekeeping: "Bila sam apsolutno sigurna da ću biti bolji roditelj, nego što bih bila da sam rodila pet godina ranije, a gdje li tek deset ili 20. Sigurna sam da postoje mnogi mlađi ljudi koji su shvatili stvari mnogo prije mene, ali u mom slučaju, postala sam roditelj u pravo vrijeme", objasnila je glumica. Geena ima troje djece s četvrtim, sad već bivšim suprugom, plastičnim kirurgom Rezu Jarrahyjem. Od njega se razvela 2021., nakon 16 godina braka. Kćer Alizeh rodila je u 46., a blizance Kaiisa i Kiana u 48. godini.

Salma Hayek

Glumica Salma Hayek postala je mama u 41., rodivši kći Valentinu. Tada je bila godinu dana u vezi s milijarderom Francoisom Pinaultom koji joj je kasnije postao muž. Zanimljivo je da je Salma Pinaultu rodila kćer u isto vrijeme kada mu je Linda Evangelista rodila sina. Dječak je bio plod kratke afere između supermodela i milijardera.

O majčinstvu u poznim godinama Salma je progovorila nedugo nakon poroda. “Sada sam potpuno ispunjeno ljudsko biće. To vjerojatno ne bih bila da sam rodila prije deset godina. Time što je rođena sada, a ne prije, moja kći dobiva bolju mamu. Osjećam da sam učinila dosad sve što sam htjela i dijete mi je sada na prvom mjestu. Ne osjećam da nešto propuštam. Ne bih ovo mijenjala ni za što na svijetu", izjavila je za WebMD magazine.

Nicole Kidman

Tijekom intervjua za CBS Sunday Morning, australska glumica Nicole Kidman progovorila je o tome kako se osjeća s obzirom na kasno majčinstvo. U suzama je tada objasnila: “To me čini tužnom. Jedina mi je želja da budem ovdje dovoljno dugo da mi djeca odrastu i da ih vidim kako napreduju. To je sve što tražim. Ja sam starija majka, pa, znaš... Postoji ona molitva: 'Bože, dozvoli mi da budem ovdje". U braku s Tomom Cruiseom Kidman je usvojila dvoje djece, a biološku djecu dobila je u drugom braku, s glazbenikom Keithom Urbanom. Kidman je imala problema s neplodnošću prije, nego što je zatrudnjela s dvije najmlađe kćeri.

Halle Berry

Berry je prvo dijete rodila u 41., a drugo u 47. godini. O tome zašto je čekala četrdesete da postane mama, progovorila je za US Weekly: "Puno sam spremnija bila s 40, nego u 20-ima. Već sam upoznala sebe i učinila za sebe sve što sam htjela, na sebičan način. U 40-ima sam bila spremna posvetiti se djeci". Prvo dijete rodila je dok je bila u vezi s kanadskim manekenom Gabrielom Aubryjem, a drugo u braku s francuskim glumcem Olivierom Martinezom od kojeg se razvela 2016. godine.

George Clooney

Nekada zakleti holivudski neženja, 61-godišnji Clooney, danas je tata petogodišnjih blizanaca Alexandera i Elle koje je dobio u braku sa 17 godina mlađom pravnicom Amal.

"Smiješni su i šale se sa mnom. Samo ih gledam i razmišljam da ne mogu biti sretniji nego što jesam i ne mogu se načuditi tome koliko sam zbog njih sretan", izjavio je gostujući u podcastu WTF s Marcom Maronom.

Diane Keaton

Diane Keaton (77) usvojila je djecu, Dextera (28) i Dukea (23) kada joj je bilo 50 godina. “Život mi je krenuo određenim putem i odjednom sam imala 50, izgubila sam smisao i htjela sam obitelj”, izjavila je Keaton za Ladies’ Home Journal. “Na neki način moja su djeca sretna jer sam im potpuno posvećena, no svjesni su da imaju starijeg roditelja i to im mora biti čudno", iskreno će glumica.

Cameron Diaz

Atraktivna holivudska plavuša postala je mama u 47. godini. Iako nikada nije potvrdila, vjeruje se da su ona i suprug Benji Madden postali roditelji uz pomoć surogat majke. Njezina kći Raddix danas je dvogodišnjakinja, a o majčinstvu u poznim godinama glumica je ovako govorila u GOOP-ovom podcastu. " Sve se promijenilo otkad sam postala mama. Želim doživjeti još barem 50-60 godina kako bih bila uz nju. Moja je baka u 72. trčala po vrućini, vukući velike vreće pune hrane za kuniće i kokoši. Osjećam da imam nešto od tih gena. Sretna sam sa svojim godinama, sretna s prijateljicama oko sebe, sretna što imam kćer i podršku u njezinu odgoju. Ne smeta mi što sam najstarija mama u našoj okolini", neopterećeno će glumica.

Eva Longoria

Američka glumica postala je mama u 43. godini kada je 2018. rodila dječačića Santiaga. Otac je njezin treći suprug Jose Pepe Baston. "Santi je došao u pravo vrijeme. Strpljiva sam, ne radim previše, iako se tako ne čini. Posvećena sam mu u potpunosti", izjavila je 48-godišnjakinja za časopis Parents.

John Stamos

Glumac John Stamos, najpoznatiji po ulozi ujaka Jesseja u humorističnoj seriji Puna kuća postao je otac u 54. godini kada mu je 2018. supruga Caitlin McHugh (36) rodila sina Billyja. “Potrebno je jako puno da budeš dobar roditelj. Radi se o žrtvi, ogromnoj količini ljubavi, ogromnoj količini strpljenja, zdravog razuma. Da sam ranije postao roditelj, ne znam kako bih to podnio", izjavio je za Today. “Tako sam zahvalan što sam se smirio i što sam zadovoljan samim sobom. Sretan sam sa svojom ženom i ona je sretna i zadovoljna. Nalazimo se u fazi života u kojoj bismo trebali imati osmero djece", doda je ujak Jessie.