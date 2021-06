Ljubav na setu: Zvjezdani parovi koji su vezu započeli na poslu

S obzirom na vrlo guste rasporede snimanja, nije veliko iznenađenje kada čujemo da su se glumci na kraju zaljubili u kolege na snimanju filmova i serija. Osim nedostatka vremena, možda ih likovi koji glume inspiriraju da se dodatno povežu.

Neke od najvećih holivudskih ljubavnih priča započele su na snimanjima. Tako su se Elizabeth Taylor i Richard Burton zaljubili na snimanju Kleopatre, kemija je bila toliko jaka da se više nisu mogli vratiti svojim starima životima. Iako je njihova ljubav izazvala veliki skandal, nastavili su buran zajednički život.

Jedan od najdugovječnijih parova također se upoznao na snimanju. Zlatni holivudski par Goldie Hawn i Kurt Russell upoznali su se 1984. na snimanju filma Swing Shift. Nikada se nisu vjenčali, ali su postali sinonim za sretan bračni život. Osim ovih parova mnogi su glumci upravo na poslu pronašli ljubav, a u nastavku možeš pronaći neke zanimljive parove.

Kit Harington i Rose Leslie

Dvoje mladih glumaca upoznali su se 2012. na setu serije "Igra prijestolja" tijekom snimanja druge sezone. Njihova nedopuštena ljubav na malim ekranima postala je prava ljubav te su se vjenčali početkom 2018. godine u Škotskoj. Na početku ove godine, Leslie i Kit postali su ponosni roditelji dječaka.

Keri Russell i Matthew Rhys

Serija "Amerikanci" prikazivala se od 2013. do 2018. i bila je vrlo hvaljena, a između dvoje glavnih protagonista dogodila se i ljubav. Keri Russell i Matthew Rhys glumili su ruske špijune koji su u braku, a tako je završila i njihova ljubavna veza. Njihova ljubav otkrivena je 2014., a dijete su dobili 2016. godine.

Annette Bening i Warren Beatty

Iako je 1991. Warren bio jedan od najpoznatijih holivudskih neženja, sve se promijenilo kada je upoznao Annette. Warren je pričekao da završe snimanje filma "Bugsy", a zatim ju je pozvao van. Kasnije je rekao da je Annette oklijevala, ali je ipak na kraju prihvatila poziv. Vjenčali su se 1992. godine i dobili četvero djeca, a njihov brak je vrlo stabilan.

Rachel Weisz i Daniel Craig

Rachel i Daniel bili su godinama prijatelji prije nego su se zaljubili na snimanju filma "Kuća iz snova". Početak ljubavi dogodio se 2010. godine, a oboje su bili u vezama. Rachel je bila u braku s redateljem Darrenom Aronofoskim, a Daniel je bio zaručen sa Satsuki Mitchell. Veze su prekinuli, a svoju ljubav ozakonili 2011. pred četvero svjedoka. Uskoro su dobili i kćer, a oboje imaju po jedno dijete iz prijašnjih veza.

Eva Mendes i Ryan Gosling

U rujnu 2011. Gosling i Mendes započeli su ljubavnu vezu, a sve je krenulo na snimanju filma The Place Beyond The Pines. Od tada su zajedno i dobili su dvije kćeri, ali ovaj par je vrlo samozatajan i ne zna se jesu li se ikad vjenčali.

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr.

Sarah Michelle i Freddie jedan su od najstabilnijih holivudskih parova, a upoznali su se na snimanju filmova za tinejdžere koji su bili popularni devedesetih. No, izlaziti su počeli tek 2000., neposredno prije nego što su počeli snimati film Scooby Doo. Vjenčali su se dvije godine kasnije i dobili dvoje djece, a svoj život vole dijeliti na Instagramu.

Penélope Cruz i Javier Bardem

Veliki europski i holivudski glumci upoznali se davne 1991. kada su snimali Jamón Jamón, u kojem je Cruz imala svoj glumački debi. No, ljubav se između njih rodila se tek 2007. tijekom snimanja filma Vicky Cristina Barcelona. Vjenčali su 2010. na Bahamima i dobili dvoje djece, ali svoj privatan život drže daleko od očiju javnosti.