Bizarne teorije zavjera: 10 zvijezda za koje se sumnja da su pripadnici Iluminata

Tajna društva postojala su u povijesti, a postoje i danas. Ona okupljaju osobe sa zajedničkim interesima, a mogu biti motivirani prosvjetiteljskim, političkim, ekonomskim, duhovnim, vjerskim, mističnim, okultnim ili ezoteričnim ciljevima. Njihova glavna svrha je postojanje nekog tajnog znanja koje se prenosi s članova na članove.

Jedno od najpoznatijih i najpopularnijih tajnih društava zasigurno su Iluminati, prosvjetiteljsko društvo koje je osnovano u Njemačkoj u 18. stoljeću. S obzirom da je riječ o tajnom društvu, oko njega su se stvorile i razna nagađanja pa i teorije zavjera. Iako ne postoje konkretni dokazi da je ovo društvo i dalje aktivno, teoretičari zavjera smatraju da Iluminatima pripadaju mnoge utjecajne i moćne osobe pa i neki celebritiji te da svi oni upravljaju svjetskim događajima kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Na Super Bowlu koji se nedavno održao u SAD-u Rihanna je napravila pravi glazbeni show, ali i uzburkala neke duhove jer je tijekom izvođenja svoje pjesme 'Diamonds' prstima pokazala znak trokuta, koji se smatra glavnim simbolom Iluminata. To je pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama, a brojni su obožavatelji uvjereni da gesta slavne pjevačice dokazuje da pripada spomenutom tajnom društvu.

Osim Rihanne, i brojne su se druge slavne osobe dovodile u vezu s Iluminatima na ovaj ili onaj način, a brojne od tih teorija su sulude pa čak i pomalo smiješne. Dakako, valja imati na umu da se neke zvijezde namjerno 'igraju' simbolima Iluminata samo kako bi privukle pažnju ili isprovocirale javnost. Popis celebova za koje mnogi vjeruju da sudjeluju u 'tajnoj operaciji' Iluminata je poprilično dugačak, a u nastavku smo izdvojile samo neke od njih.

Beyoncé

Teorije zavjere o Beyoncéinoj povezanosti s Iluminatima toliko su smiješne i raširene da su se već pretvorile u svojevrsnu parodiju. Teoretičari zavjera tvrde da glazbeni spotovi, nastupi i fotografije R&B dive uvelike upućuju na Iluminate. Neki su otišli i korak dalje pa misle da je ona zapravo 'kraljica' Iluminata.

Serena Williams

Očigledno, ako netko posjeduje nevjerojatne sposobnosti i talente to mora značiti da je 'prodao svoju dušu' Iluminatima. Tako barem tvrde teoretičari zavjera. Umirovljena američka tenisačica i višestruka olimpijska pobjednica Serena Williams optužena je da pripada Iluminatima radi nevjerojatnih uspjeha koje je postigla tijekom svoje teniske karijere.

Rihanna

Tijekom svog nastupa u poluvremenu na ovogodišnjem Super Bowlu, Rihanna je podigla ruke iznad glave i prstima napravila znak dijamanta, prepoznatljivi simbol Iluminata. U tom trenutku kamere su bile usmjerene negdje drugdje, no društvenim mrežama je ubrzo počeo kružiti video u kojem se vidi Rihannina gesta zbog koje su brojni uvjereni da je pjevačica članica Iluminata. Drugi tvrde da je ipak riječ o simbolu Jay-Z-jeve glazbene agencije s kojom je potpisala ugovor. Možda njezina gesta ima dvostruko značenje? Vjerojatno nikad nećemo saznati!

Jay-Z

Ako je Beyoncé kraljica Iluminata, onda ovom tajnom društvu zasigurno pripada i njezin suprug, glazbenik Jay-Z. Slavni pjevač u svom videospotu za pjesmu 'On to the Next One' koristi neke simbole poput kozje lubanje koji se dovode u vezu s Iluminatima. Osim toga, teoretičari zavjera vjeruju da su i imena koja je glazbeni par dao svojoj djeci relevantna za Iluminate, kao i njihov stil odijevanja, način prehrane i još mnogo toga.

Will Smith

Slavni glumac i dobitnik Oscara nije jedini član Iluminata u svom kućanstvu. Naime, teoretičari zavjera tvrde da cijela njegova obitelj pripada ovom tajnom društvu. Neki čak smatraju da je njegovo zloglasno šamaranje Chrisa Rocka bio ritual ponižavanja kojim se Iluminati koriste.

Nicolas Cage

Kada je internetom počela kružiti fotografija starijeg čovjeka koji nevjerojatno sliči slavnom glumcu, teoretičari su tvrdili da je to zapravo dokaz da je prodao svoju dušu za besmrtnost. Ipak, postoje i oni koji tvrde da je Nicolas Cage zapravo vampir. Pa sad kome vjerovati...

Taylor Swift

Osim što je svemoćna i nevjerojatna talentirana, što prema teoretičarima zavjera samo po sebi dokazuje da pripada Iluminatima, pjevačica navodno koristi brojne njihove simbole tijekom svojih nastupa. Prikazivala je vražje rogove i trokute, a njezina upotreba zrcala uznemirila je brojne teoretičare. Uz to, neki smatraju da Taylor jako sliči Zeeni Schreck, bivšoj svećenici Sotonine crkve.

Miley Cyrus

Čini se da su uspješne glazbenice glavna 'meta' teoretičara zavjera jer se u vezu s Iluminatima dovodi i pjevačica Miley Cyrus. Otkako je promijenila svoj imidž i iz pop princeze se pretvorila u otkačenu ženu slobodnog duha, Miley redovito dobiva optužbe da pripada tajnom društvu. Neki fanovi smatraju da su njezine tetovaže zapravo simbol Iluminata.

Tom Hanks

Slavni holivudski glumac Iluminatima se bavio u 'Da Vincijevom kodu', no čini se da ima posla s ovim tajnim društvom i u stvarnom životu. Naime, s obzirom na to da mu je početkom 2020. godine dijagnosticiran korona virus, brojni teoretičari zavjera uvjereni su da je Tom zapravo visokorangirani član Iluminata koji podupire 'prevaru o korona virusu' radi uništenja SAD-a.

Madonna

Iako je nekadašnja pop kraljica učinila sve kako bi ostala zauvijek lijepa i mlada, njezine najnovije fotografije jasno pokazuju da su je godine napokon sustigle i da starenje nitko ne može izbjeći. Unatoč tome, teoretičari zavjera uvjereni su da je Madonna pripadnica Iluminata jer je tijekom svojih nastupa navodno koristila slike i simbole Iluminata. Uz to, mnogi tvrde da je Madonna iluminatske simbole koristila još tijekom 80-ih godina, u svojim glazbenim spotovima.