Želiš li osjetiti nešto posebno, posjeti Oprtalj- prekrasni gradić u Istri

Želiš li totalno razmaziti svoja osjetila i napuniti baterije, toplo ti preporučamo nekoliko dana Istre. Posjetile smo je početkom lipnja i oduševile se. Pripremile smo se na to da ćemo se kući vratiti bez kune u novčaniku jer ipak je to naša najrazvijenija regija i popularna turistička destinacija, no prevarile smo se. U Lupoglavu smo pojele jednu od boljih pizza u posljednje vrijeme, s divljim šparogama, za samo 37 kuna, a u Bujama i Pazinu kavu popile za samo sedam kuna. Spavale smo u Roču, također po vrlo pristupačnoj cijeni, u miru i tišini gradića koji je u 15. i 16. stoljeću bio središte hrvatske pismenosti.



No, ono što je najbolje na putovanjima, jesu ugodna iznenađenja, a Oprtalj je bio upravo to. Nismo ga imale u planu posjetiti, ali našao nam se na putu, u svoj svojoj ljepoti. Tražile smo istarsku pustinju, a pronašle Oprtalj, pitoreskni srednjevjekovni gradić smješten na brežuljku, na sjeverozapadu poluotoka. Uska cesta odvela nas je kroz gradska vrata u sam centar.

Parkirale smo i našle se, bez sumnje, na jednom od najljepših istarskih vidikovaca na kojem se, na visokim bedemima grada, u debelom hladu ladonje smjestila terasa konobe. Naručile smo po čašu terana i uživale u nevjerojatnom pogledu na brežuljke, šume, vinograde i more, u smiraj dana. Zajedno s lokalcima i turistima.

Budi najbolja verzija sebe.

Odlučile smo razgledati ovaj istarski biser. Osim prirodnih ljepota, Oprtalj obiluje kulturnom baštinom i spomenicima. Impresionirala nas je velika venecijanska lođa s lapidarijem, koja se nalazi na samom ulasku u grad i iz koje također puca pogled.



Zvonik župne crkve sv. Jurja, za razliku od većine istarskih crkvi, ostao je u izvornom obliku kule, kako se gradilo u 16. stoljeću pa i on daje posebnu vizuru ovom gradiću u koji kad uđeš imaš osjećaj da si u nekom francuskom romantičnom filmu. Ako nisi romantičarka po prirodi prilično smo uvjerene da će se u tebi probuditi neka naša Ivana Orleanska. Sasvim je jasno možemo zamisliti u Oprtlju. U crkvicama Blažene Djevice Marije i Sv. Roka možeš vidjeti freske, čest sakralni motiv u Istri. Većina ih je nastala u periodu od 11. do 16. stoljeća, a najpoznatije su one u Bermu. No, da se vratimo na Oprtalj. Na izlasku iz grada, pogađaš, puca još jedan nevjerojatan pogled na Motovun i dolinu Mirne.

Budi najbolja verzija sebe.



Ako si sportski tip, Oprtalj posjeti biciklom. Do njega će te dovesti Parenzana, željeznička pruga koja je zatvorena 1935., a danas je atraktivna biciklistička staza. Nakon što ispedaliraš tih 378 metara uspona, koliko iznosi nadmorska visina na kojoj se nalazi ovaj istarski biser, osvježi se hladnim pivom, odličnim istarskim vinom i uživaj u pogledu. Ako si gladna, ne brini, Istrani su sjajni domaćini i iznijet će pred tebe jela čiji će ti okusi još dugo ostati u ustima. Ne zaboravi da si okružena gustim šumama koje su dom hrabrom i dobrom divu Velom Joži, a i kriju najveće istarsko gastronomsko blago - tartufe.

Naslovnu fotografiju Oprtlja ustupio nam je Bojan Širola.