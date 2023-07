Ljetne oaze na kopnu: Najbolja besplatna kupališta u kontinentalnoj Hrvatskoj

Ljeto i vrućine uvijek se povezuju s kupanjem i odlaskom na more. No nije potrebno otići na more kako bi se uživalo u kupanju, plažama, sportskim aktivnostima na otvorenom. Kontinentalna Hrvatska nudi pregršt mjesta za kupanje; jezera i rijeke na kojima se mogu provesti najljepša ljeta.

Uz klasično kupanje mnoga od tih mjesta su uređena i nude i sportske aktivnosti te postoji mogućno kampiranja, biciklizma, ribolova, ovisno o području. Rijeke su okružene prirodom i zelenilom, a nude hlađenje velikima i malima. Upravo zbog toga smo pronašli zanimljiva i prekrasna kupališta diljem kontinentalne Hrvatske u kojima njihovi stanovnici već uživaju. No sve ih više ljudi otkriva i odlučuje se na izlete u kontinentalnu Hrvatsku, a mi smo pronašli samo neke.

Kopika, Osijek

Istok Hrvatske ima svoju Copacabanu i Osječani i njihovi gosti svako ljeto mogu uživati u kupanju i ljetnoj zabavi. Na Dravi se nalazi omiljena plaža i bazenski kompleks koji Osječani zovu Kopika. Dio bazena je preuređen što znači da će ove godine biti još bolje i da će se još više uživati u ljetnim radostima na visokim ljetnim temperaturama.

Banja, Vinkovci

Vinkovčani također imaju svoju omiljenu plažu i mjesto gdje se mogu rashladiti tijekom ljetnih vrućina. Dva umjetna jezera, Banje, na periferiji Vinkovaca su tijekom ljeta prepuna kupača. No od kada je grad uložio u ovaj prostor, Vinkovčani uz kupanje uživaju i u sportskim aktivnostima kao što su odbojka na pijesku, vaterpolo i skokovi. A uređena je i šetnica te javna rasvjeta pa je ovaj prostor s godinama postao samo bolji.

Poloj, Slavonski Brod

Brođani također mogu uživati u ljetnim radostima i biti jako ponosni na prirodu u kojoj žive. Poloj, plaža u Slavonskom Brodu, jedna je od najljepših riječnih plaža. Osim kupanja moguće se zabaviti odbojkom na pijesku i malim nogometom, a svi ljubitelji roštilja također ga ovdje ga pripremiti. Pravo mjesto za bijeg od ljetnih vrućina i uživanje u prirodi i druženju.

Vukovarska ada, Vukovar

Pješčani otok na koji se stiže čamcem udaljen je samo desetak minuta od centra Vukovara. A Vukovarcima i njihovim gostima je to najdraža ljetna destinacija. Prekrasna pješčana plaža, šuma koja stvara hladovinu i uređeni tereni za odbojku na pijesku odlična su alternativa odlasku na more. No vukovarska Ibiza nudi i mogućnost kampiranja, a postoje i čamci koji organizirano prevoze ljude tijekom cijelog dana.

Foginovo kupalište, Karlovac

Karlovac je grad koji je posebno povezan s rijekama i prirodom. Nalazi se na četiri rijeke i svaka od njih nudi nešto posebno. No na rijeci Korani, u samom centru grada nalazi se Foginovo kupalište, prvo registrirano riječno kupalište u Hrvatskoj. Karlovčani su oduvijek obožavali ovo mjesto i kupaju sena njemu od 19. stoljeća, radi se najljepšem i najnagrađivanijem kupalištu u Hrvatskoj. No ne nudi se samo kupanje nego građani mogu uživati u različitim aktivnostima - odbojka na pijesku, boćanje, košarka i moguće je roštiljati. No mnogi gosti će se radije opustiti u kafićima i lijepom pogledu.

Orahovačko jezero, podno Papuka

Papuk je poseban biser naše Slavonije, a njegovo podnožje također nudi jezero u kojem se mnogi vole rashladiti. Orahovačko jezero je umjetno i uvijek čisto. Nalazi se u zaštićenom parku prirode, a sadrži brojne aktivnosti osim kupanja.

Aquacity, Varaždin

Varaždinci također imaju svoje mjesto za uživanje u ljetnim radostima, radi se sportsko-rekreacijskom centru Aquacity. Prostor oko jezera Motičnjak domaći ljudi još vole nazivati "varaždinskim morem". Smatra se da imaju jednu od najljepših plaža u kontinentalnoj Hrvatskoj, a kako se radi o uređenom prostoru Varaždinci mogu uživati u različitim aktivnostima.