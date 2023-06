Simpatična Anita Martinović, voditeljica hit showa 'Ljubav je na selu' priprema se za novu sezonu u kojoj će farmeri diljem Hrvatske pokušati naći svoju srodnu dušu. I dok je ovo 16. sezona 'Ljubav je na selu' koja se emitira u Hrvatskoj, Aniti će ovo biti četvrta sezona koju vodi. Anita je proteklih mjeseci 'napunila' baterije i spremna je za nove izazove. A mi smo s njom, 'pretresli' neke ženske teme. Od toga što ima u torbici, pa do putovanja na kojim je nedavno bila.

Nedavno ste nas iznenadili novom tamnijom bojom kose. Kažu da se žene odlučuju na promjenu frizure kad su važne promjene u njihovom životu. Je li to kod vas slučaj? Mislimo, znamo da nastavljate tražiti 'Ljubav na selu' i u novoj sezoni…

Pa ja sam nekako već godinama "vječna plavuša", a nijansa samo ide malo svjetlije ili tamnije, ovisi kako je koji period godine. Ljeti, mi plavuše volimo taj kontrast - kosa svjetlija, koža tamnija! Za sad nema nikakve "promjene za prijaviti" osim činjenice da i ja evo pomalo odrastam, za čudo, pa onda nekako i frizura pomalo prati moj životni put!

To će biti već četvrta sezona koju radite? Koliko vam se život promijenio u te četiri sezone?

Stvarno uživam u ovome poslu i svake godine jedva čekam kad ćemo krenuti sa snimanjem, jer to za mene znači druženje sa mojim dragim ljudima na setu, a s druge strane upoznavanje novih ljudi i otkrivanje novih prekrasnih lokacija. Život mi je svakako postao ljepši, bogatiji i opušteniji, a isto tako i moji pogledi na život!

Zašto biste pozvali djevojke i dame da se prijave u ovu sezonu, što ih očekuje, kakvi su farmeri?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Oduševljena sam našim farmerima svake sezone, ali ove naročito. Baš me netko nedavno pitao da izdvojim favorita i nisam mogla. Momci su stvarno svi od reda odlični, staloženi, dobričine, ima ih dosta i mlađih, no ima i par onih sa životnim iskustvom, što je isto super za naše dame koje traže gospodu u zrelijim godinama. I ono najvažnije, spremni su za pravu ljubav!

Ne krijete da obožavate putovanja. Nedavno ste bili u SAD-u, možete li nam otkriti neku anegdotu s putovanja. Je li vam Amerika ostvarila sva očekivanja ili vas je možda ipak razočarala?

Da, da, priuštila sam si početkom godine malo duži odmor. Moram reći da mi je bilo jako lijepo, ali nekako mi je kod nas sve ljepše. Možda je to zato što smo naviknuli na jedan opušteniji način života, znate ono kako ide prvo ujutro, kavica pa sve ostalo. Recimo interesantno je da oni uopće nemaju kafiće kao mi. Ljudi ne sjede na terasama i ne ispijaju makijato dva sata. To mi je nedostajalo. Također, doživjela sam da je u Los Angelesu, gradu u kojem je uvijek toplo i sunčano, baš kad sam ja došla, pao snijeg na brdo kod Hollywood znaka. To se nikad nije dogodilo u povijesti Los Angelesa. Eto... Možda bolje da više ne idem tamo! Tko zna šta će ih zadesiti sljedeći put kad dođem?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Planirate li već sada sljedeće putovanje i ako da gdje i zašto?

Uvijek mi se mota po glavi neka nova ili stara destinacija. Jako bih voljela posjetiti Island jer sam opčinjena njihovom prirodom, vodopadima, gejzirima, lagunama i ostalim ili sa prijateljicama obilaziti Toskanu i njihove vinograde. S obzirom na to da su danas aviokarte dosta povoljne - često se dogodi i neko spontano putovanje u zadnji čas.

U emisiji ste oduševili svojim stylinzima i haljinama. Kakav je vaš modni stil privatno? Birate li radije traperice ili ipak haljine?

U privatno vrijeme sam ipak malo jednostavnije odjevena, volim sportske casual kombinacije, volim i haljine, ali malo jednostavnijeg dizajna. Iako, moram i ja priznati da se izvrsno osjećam i u elegantnim kombinacijama, baš kakve su one u emisiji! Moj stilist Natalio je odlično pogodio temu i da se uvijek nekako lijepo uklopim s odjećom u okruženje gdje naši farmeri žive, čemu svjedoče i brojni pozitivni komentari, pohvale i upiti za haljine na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Možete li nam otkriti tri predmeta koja obavezno moraju biti u vašoj torbici?

Moram vam odati tajnu i reći da bez obzira imam li veliku ili malu torbu - u njoj je uvijek cijelo čudo svega i svačega! Uvijek imam osjećaj da će mi sve to trebati. No ako bih baš morala sve raščistiti, a ostaviti samo tri bile bi to: sunčane naočale, ruž koji trenutno koristim i kreditna kartica :)

Tri obavezne stvari u vašem ormaru?

Mislim da bi većina žena jako teško mogla odabrat tri, prije trideset tri jer nama sve treba. Ali ono bez čega ne mogu je basic bijeli T-shirt, neke dobre traperice i klasični crni sako. To su stvari koje se uvijek mogu dobro kombinirati skupa, a i s bilo čim drugim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Prijave za novu sezonu showa već su otvorene, a sve zainteresirane dame mogu se prijaviti na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili pozivom na broj 060 501 556 (0,46 EUR – fiksna mreža, 0,63 EUR – mobilna mreža).