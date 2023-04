Nikad nije loše vrijeme za Pavlovu tortu. Imamo jednostavan, ali savršen recept

"Kad sam prvi put radila Pavlovu ,kiksala sam i mislila sam da je ionako bezveze torta ,jer bjelanjak nije moj omiljen sastojak. Onda sam imala priliku probati je kod prijateljice koja i nije neki ekspert za kolaće i bila je fantastična. Razgovarale smo o smjesi i koracima pripreme i znala sam da ce moj sljedeći desert biti Pavlova. Skupila sam bjelanjke, dobro ih umutila sa šećerom i malo soli dok snijeg nije bio čvrst. Ovo je bitan korak. Nakon toga bitan korak je pečenje ,treba strpljena. Zatim hladjenje.", rekla nam je i prije snimanja naša gastro blogerica Ivana Perić Rabhi koja nas je ovaj tjedan odlučila naučiti kako napraviti jednostavnu Pavlovu torta. Torta je to koja je ime dobila po ruskoj balerini i postoji doista mnogo recepata, no uglavnom je riječ o beze korama, kremi i nekom voću.

"Punjenje nije zahtjevno,tu se poigrajte i ne mozete pogriješiti. Pavlova je uvijek dobar izbor ,čak i zimi. Iako je preferiram u proljeće i ljeto. Omiljenja mi je s jagodama i malinama, iako je fantastična i s mangom, kiwijem i ananasom u kasnu jesen. Ova torta je preljepog izgleda, usudila bih se reći skupog, bogatog. Premda su sastojci bazični i jeftini , mislim da bi se svatko usudio probati ju napraviti. Ukoliko pogriješite ,bacit ćete samo bjelanjak, jer taj dio obično 'kamen spoticanja'. Svježe voće uvijek možete iskoristiti. Dakle, drage moje ,ukoliko vam ostane bjelanjak od slastičarske kreme, usudite se napraviti Pavlovu tortu . Ne možete pogriješiti.

Pavlova torta

4 bjelanjka

150 g šećera u prahu

Malo soli

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

250 ml slatkog vrhnja za šlag

50 g šećera u prahu

1 mjerica jagoda , malina, borovnica, ribizla

Par listova sviježe mente

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Bjelanjke staviti u zdjelu s malo soli, miksati dok se ne počnu zgušnjavati, zatim dodati šećer te miksati dok snijeg ne bude čvrst. Kad okrenete zdjelu naopačke, a on ostane na mjestu onda je dobro. Od tako čvrstog snijega napravit ćemo beze kore za Pavlovu. Ugrijte pećnicu na 200 C. Na čvrstu podlogu za pečenje stavite bjelanjke te napravite krug promjera 22 cm. Zatim lagano rasporedite da bude sa svih strana iste visine a u sredini malo udubljenje. Tako formiranu smjesu stavite u pećnicu , smanjite na 120 C te ostavite da se suše 1.30 min. Zatim ugasite pećnicu i ostavite na ventilaciji dok se ne ohladi.

Od vrhnja izradite šlag tako što ćete ga miksati sa 50 g šećera ili po želji manje-više, kad je dovoljno čvrst napunite ohlađene beze kore sa šlagom ,a zatim ukrasite narezanim jagodama, malinama, borovnicama i ribizlom. Ukrasite s listićima sviježe mente. Uživajte bez grižnje savjesti i jer je ovo niskokalorična poslastica.