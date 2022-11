Stručnjaci potvrdili: Ljudi koji ranije počnu s božićnim ukrašavanjem - sretniji su

Božićno ukrašavanje za mnoge je radost kao nijedna druga, zbog čega smo nerijetko u iskušenju da cijeli dom unaprijed uredimo u božićnom duhu. Ako si i sama jedna od tih ljudi koji već do 1.12. imaju izloženo cijelo božićno selo, lampice i ostale božićne ukrase - imaš sreće.

Naime, prema riječima stručnjaka, ranije božićno ukrašavanje čini ljude sretnijima, pa si svakako daj oduška i slobodno nastavi u istom božićnom tonu i izvuci i ostale orašare, djedove Božićnjake i ostale blagdanske ukrase.

Prema Steveu McKeownu, slavnom psihoanalitičaru, ljudi koji se unaprijed vesele Božiću i rano počnu ukrašavati svoj dom sretniji su od onih koji to ne čine.

"Iako bi moglo postojati niz simptomatskih razloga zbog kojih bi netko želio opsesivno rano postaviti ukrase, ljudi to najčešće čine iz nostalgičnih razloga ili kako bi ponovno proživjeli čaroliju ili pak nadoknadili prošlost zanemarivanja. U svijetu punom stresa i tjeskobe ljudi se rado povezuju sa stvarima koje ih čine sretnima, a božićni ukrasi izazivaju one snažne osjećaje iz djetinjstva. Dekoracije su poput sigurnog puta do onih starih čarobnih emocija uzbuđenja iz djetinjstva. Stoga rano postavljanje božićnih ukrasa produljuje to uzbuđenje", rekao je psihoanalitičar za Unilad.

S tim se složila i psihoterapeutkinja Amy Molin, koja je objasnila da te božićni ukrasi mogu vratiti u jednostavnija vremena, barem psihički. "Nostalgija pomaže povezati ljude s njihovom osobnom prošlošću i pomaže ljudima razumjeti njihov identitet. Za mnoge je ranije postavljanje božićnih ukrasa način da se ponovno povežu sa svojim djetinjstvom." Ona također kaže da to može pomoći i onima koji su izgubili nekoga da se osjećaju bliže toj voljenoj osobi.

Ne samo da je ukrašavanje samo po sebi radost, već također pomaže ljudima da se oslobode stresa i tjeskobe te ih približava dragim uspomenama iz djetinjstva. A, ima još toga! Prema studiji objavljenoj u The Journal of Environmental Psychology, uočeno je da su ljudi koji vole ukrašavati svoje domove za Božić više prijateljski raspoloženi i pristupačniji.

Stručnjaci su istaknuli da su ti ljudi također odlični susjedi i da su povezaniji s drugima. Dakle, u slučaju da ti je potrebna motivacija da uđeš u ludnicu oko božićnog ukrašavanja, tu je! Samo naprijed i oživi sve nevjerojatne ideje vezane za blagdanske dekoracije.

Osim toga, postoji i još nekoliko razloga zašto je uvijek dobro početi s ukrašavanjem ranije. U posljednjem trenutku požuruješ stvari i nemaš toliko vremena da pustiti kreativnost da teče i maštu na volju. Ako ranije postaviš lampice, ukrase pa čak i božićno drvce - možeš dulje uživati u njima, provesti više vremena sa svojom obitelji u blagdanskom okruženju, dobiti prekrasnu pozadinu za svoje božićne fotografije i izbjeći božićno ukrašavanje usred božićne strke i ludila koji nam obično pokucaju na vrata 10-ak dana prije 25. prosinca.

Uranjeno božićno ukrašavanje u potpunosti je win-win situacija, stoga nemoj dopustiti drugima da te obeshrabre u tome!