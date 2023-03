Lijepe i pametne: Ovo je 10 najinteligentnijih pasmina mačaka

Bez obzira na to pojavljuju li se uz tebe kada čuju i najmanji šum vrećice s poslasticama ili misteriozno "nestaju" kad dođe vrijeme za odlazak veterinaru, mačke nemaju problema pokazati nam koliko su zapravo inteligentne životinje. Ali kako izgleda inteligencija kod mačaka i kako znati koje su pasmine mačaka zapravo najpametnije?

Stručnjaci se slažu da se inteligencija mačke očituje u njezinoj sposobnosti da uči, ali i da primjenjuje znanje i vještine u novim situacijama, a baš kao što kod ljudi na inteligenciju utječu mnogi čimbenici, uključujući obrazovanje, okolinu, zdravlje i slično, tako i na inteligenciju mačaka utječu iskustva i okolina, kao i njihovo zdravlje i prehrana.

No postoje određene pasmine mačaka koje se čine pametnijima od drugih - neke je pasmine općenito lakše trenirati, mogu naučiti izvoditi trikove i često im je dosadno bez mentalne stimulacije tijekom dana, a to su obično one aktivnije pasmine mačaka. Iako je svaka mačka nedvojbeno pametna, u nastavku smo izdvojile neke od najpametnijih pasmina mačaka na svijetu - je li i tvoja mačka među njima?

Abesinska mačka

Jedna od najstarijih i najpopularnijih pasmina mačaka, abesinska mačka je razigrana i pametna mačka koja voli svoju obitelj. Ove mačke vole avanturu i obožavaju istraživati nova mjesta, uvijek su u pokretu i vole se družiti s drugima, što ih čini izvrsnim društvom. Najbolje funkcioniraju onda kada imaju mnoštvo igračaka na izbor i kada mogu upotrijebiti svoja urođena osjetila.

Balineška mačka

Dugodlaka balineška mačka oličenje je ljepote i inteligencije. Itekako je znatiželjna mačka, obožava vrijeme za igru, ali najviše od svega cijeni vrijeme provedeno sa svojim vlasnicima. Ova će ti mačka sigurno praviti društvo u svakom trenutku, bez obzira na to igra li se sa svojim omiljenim igračkama ili te pomno motri iz svog krevetića.

Bengalska mačka

Iznimno inteligentnu, aktivnu i znatiželjnu, bengalsku bi mačku lako mogla zamijeniti za divlju mačku - i to s pravom. Ovo je jedina pripitomljena pasmina mačaka koja ima ove upečatljive šare jer potječe od divljeg azijskog leoparda. No, ovo je umiljata i brbljava mačka koja se slaže sa svima uz odgovarajuću socijalizaciju. Bengalske mačke uživaju u bilo kojoj vrsti igre, bilo da se penju po penjalicama, igraju se s igračkama ili hodaju na uzici i nevjerojatno su društvene.

Burmanska mačka

Ako tražiš mačku koja je sličnija psu, ne traži dalje od burmanske mačke. Ova je mačka nevjerojatno druželjubiva, pametna i energična te uživa u društvu svih i svakoga. Burmanska mačka voli svoje ljude, posebno onda kada ju oni obasipaju pažnjom i ljubavlju. Ova odana mačka uživa u svim igrama, a čak voli igrati i skrivača i lovice.

Smeđa havana mačka

Mirne i vrlo rijetke, smeđe havana mačke su odane i prilagodljive mačke i divni su prijatelji. One uživaju u provođenju vremena sa svojom obitelji, bez obzira na to igraju li se s omiljenim igračkama ili drijemaju negdje u blizini. Vole istraživati, a često će s obje šape primiti neki predmet koji ih zanima. Zato su za njih kao stvorene interaktivne igračke. Osim toga, ove se mačke dobro slažu s djecom, ali i s ostalim kućnim ljubimcima.

Japanska kratkorepa mačka

Iznimno jedinstvene i rijetke, japanske kratkorepe mačke karakterizira njihov kratki rep i pseće ponašanje. I one su vrlo inteligentne mačke, sa svojom beskrajnom energijom i željom da uvijek budu u središtu pozornosti. Vole biti u blizini svojih vlasnika i igrati se sa svojim najdragocjenijim igračkama, a obožavaju kada im se baci igračka, a one ju moraju uloviti.

Savannah

Savannah mačke su pametne, odane i vrlo aktivne. One su rijetka pasmina mačaka koja zapravo voli izlaziti u šetnju na uzici, igrati se u vodi i provoditi vrijeme sa svojom obitelji. No ne dopusti da te njihov divlji izgled zavara - to su drage mačke koje se odlično slažu s djecom i psima. A baš kao i druge mačke, velike su ljubiteljice interaktivnih igračaka i grebalica.

Škotski fold

Tih i mudar, škotski fold je rijetka pasmina koja je sretna kada je u blizini svojih ljudi. Ove mirne mačke vole pažnju svojih vlasnika, a u isto vrijeme nisu pretjerano zahtjevne i vrlo su nježne. Iako možda nisu toliko aktivne koliko i druge mačke na ovom popisu, vole se igrati s interaktivnim igračkama, vole istraživati i učiti nove trikove.

Sijamska mačka

Sijamska mačka je najstarija i najpoznatija pasmina mačaka, kao i jedna od najpopularnijih pasmina mačaka - s razlogom. Ove prekrasne mačke su pune ljubavi i vrlo su pametne, a često ih se naziva psima u mačjem tijelu zbog njihove odane, društvene i šarmantne osobnosti. One također vole razgovarati i komunicirati sa svojim ljudima i vole se maziti, a uživaju u grebalicama i drugim interaktivnim igračkama.

Singapurska mačka

Poznata kao najmanja pripitomljena mačka na svijetu, Singapurska mačka teži tek između dva i tri kilograma, no puna je ljubavi, energije i nevjerojatno je pametna. Ovi maleni sićušni ekstroverti uživaju u pažnji svoje obitelji i obožavaju se maziti. A osim što su slatko društvo u svakom kućanstvu, one su također iznimno razigrane mačke i imaju afiniteta za penjanje po visokim mačjim penjalicama i vole slagalice.