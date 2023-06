Njezin hobi – izrada nakita, prema čemu ima strast odmalena – postao je puno, puno više. Katarina je definitivno jedna od onih osoba koja ima „ono nešto“. Svojom energijom razoruža a talentom osvaja i vjerojatno baš zato samo su joj oblaci granica.

Mogla je biti uspješna odvjetnica, ali nije. Radije je slijedila srce i postala dizajnerica nakita. I u tom gotovo i da nema konkurenciju jer jedno je biti kreativan, no posve je drugačije živjeti svoje snove u oblacima. Katarina, odnosno Keti nije htjela propustiti svoju priliku i na vrijeme se odlučila za pravi put, no tko zna kako bi danas njezin život izgledao da je odlučila pratiti tuđe ideje kako bi njezin život trebao izgledati. Njezin Cloud&Co. danas je jedan od svakako najuspješnijih hrvatskih brendova nakita. Oblak je to iza kojeg stoji vedra i karizmatična Katarina Radnić Zmazek. Priča o njezinom brendu ima neočekivani početak – Katarina je studirala pravo i, baš poput svoje majke, trebala je postati pravnica. Ipak, Katarina je veliku ljubav i strast pronašla u izrađivanju nakita. Tijekom studentskih dana, Keti nije samo studirala i učila, već se posvetila i svom hobiju dizajniranja i kreiranja nakita i maštala kako će upravo to jednog dana biti njezin posao.

—Izrada nakita bio je i moj ispušni ventil od mog fakulteta. Iskreno, nisam bila sretna s izborom fakulteta. Završila sam pravo. No, život me odveo u drugom smjeru. Izrada nakita je bio moj hobi koji se tijekom godina razvio u ozbiljan brend – rekla je Katarina.

No, uspjeh joj je očito bio predodređen jer njezina kreativnost, ljubav i talent brzo su bili prepoznati. Poseban u svojoj jednostavnosti, brend Perleraj, koji će kasnije preimenovati u Cloud&Co., osvajao je garderobe i srca mnogih. Zajedno s brojem vjernih zaljubljenika u ogrlice koje su na tankoj niti spajale motiv oblaka s perlicom ili kamenčićem, rastao je i sam brend. Od prvog dana pa sve do danas, Katarina je neprestano razvijala brend – upravo su donošenje noviteta, uživanje u onom što radi i razmišljanje ‘što novo napraviti’ ono što je brend učinilo uspješnim. Nakon ogrlica, stigle su narukvice, a zatim i naušnice. A nedavno i muška kolekcija. Oblak je iz Zagreba stigao i do Dubrovnika. A i sama priča kako je nastao prepoznatljivi logo je zanimljiva.

„Nisam htjela da to bude natpis, već simbol koji predstavlja oblak na nebu i njegove prijatelje, to su uvijek lijepi i pozitivni elementi. Oko toga smo izgradili čitavu priču.“

Kako su izgledali njezini počeci i žali li ikada što danas vrijeme provodi s perlicama a ne sudskim spisima, pogledajte u novoj epizodi podcasta „Ženska strana s Marijom Pajić“