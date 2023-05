Za ili protiv: Je li zdravije spavati s donjim rubljem ili bez njega?

Svatko ima neke druge navike prije i tijekom spavanja, a tako se i razlikuju navike vezane za odjeću. Neki ljudi vjeruju da trebaju uvijek imati donje rublje i pidžamu dok drugi spavaju samo u donjem rublju, goli ili nose pidžamu bez donjeg rublja. Obično se tijekom odrastanja stvaraju različite navike, a tako često muškarci i žene smatraju da njihovi intimni dijelovi tijela ne bi trebali biti "na otvorenom" nego uvijek pokriveni donjim rubljem. No što ako neki ljudi vole spavati bez donjeg rublja bez obzira nose li pidžamu ili ne i vole osjećaj "prozračnosti"?

U ovakvim raspravama obično nema nekog konačnog odgovora, ali je zanimljivo čuti što kažu stručnjaci. Za početak je dobro znati da nema previše istraživanja o ovoj temi, objasnio je urolog dr. Aaron Spitz za Huffpost. Ginekologinja i autorica dr. Sherry Ross također dodaje da se ipak radi o osobnom izboru. "Ne postoji dobar ili krivi odgovor kada se radi o spavanju u donjem rublju", dodaje dalje. No iako ne postoji samo jedan zaključak o nekim faktorima bi razmisliti i donijeti odluku. A što kažu stručnjaci o svakom segmentu ove teme možeš pročitati u nastavku.

Možda bi trebala nositi donje rublje ako...

Spavanje bez donjeg rublja kod žena nije toliko jednostavno jer ako osoba ima jači vaginalni iscjedak ili mjesečnicu onda je ipak važno donje rublje. Žene naravno tako mogu izbjeći nered koji se može pojaviti tijekom ovih perioda. No iako bi se činilo da je muškarcima jednostavno i da uvijek mogu spavati bez gaća ipak postoje neki važni faktori.

Muškarac može osjetiti nelagodu ako spava bez gaća, osobito u području testisa "Različiti položaji tijekom noći mogu uzrokovati stiskanje na bedra ili madrac, a to može biti vrlo nelagodno", objašnjava Spitz. Naravno onda se preporučuje spavanje u gaćama jer će testisi imati pravu potporu. Još jednu stvar treba uzeti u obzir: nošenje donjeg rublja u krevetu znači da genitalije nisu u izravnom kontaktu s pidžamom ili posteljinom. Tako da se ovi predmeti mogu prati malo rjeđe što je vrlo važno s obzirom koliko ljudi imaju malo vremena. Spavanje u donjem rublju također može zaštititi mokraćnu cijev (uretru) od različitih iritacija i infekcija.

"Postoji još jedan važan segment, plahte u hotelima ili kod prijatelja vjerojatno su oprane s drugim deterdžentima što može izazvati iritacije mokraće cijevi. Zato je važno nositi donje rublje koje će biti barijera", dodaje Spitz. Također ako i druga osoba u krevetu spava bez donjeg rublja može doći do kontaminacije bakterijama s posteljine gdje je isto bilo nečije golo tijelo. "Budući da većina ljudi ne mijenja posteljinu svaki dan ipak bi dobro nositi donje rublje ako nema pidžame. Tako se plahte štite od bakterija i curenja urina ili sjemena koje se može dogoditi", dodaje Spitz.

Kvaliteta donjeg rublja je važna

Međutim nije svako donje rublje najbolji izbor za spavanje. Važno je odabrati ugodno donje rublje napravljeno od prozračnih materijala. "Pamuk i bambus dobar su izbor za donje rublje jer su mekani, upijaju i propuštaju zrak", objašnjava dermatolog dr. Aanand Geria. Ross za spavanje preporučuje gaćice koje potpuno pokrivanju intimne dijelove tijela jer "tange nisu izrađene tako da prekriju cijelo genitalno područje, a onda bakterije iz debelog crijeva mogu pronaći put do vagine i mjehura što povećava rizik od infekcije".

Također je uvijek važno podsjetiti da donje rublje treba biti čisto. "S obzirom da donje rublje dolazi u bliski dodir s kožom izloženo je znoju, ulju, prljavštini, mikroorganizmima poput bakterija ili gljivica, pa čak i tjelesnim tekućinama. Spavanje u prljavom donjem rublju može doprinijeti iritaciji kože ili čak infekcijama", objašnjava dermatolog dr. Joshua Zeichner.

Možda bi trebala spavati bez donjeg rublja ako...

"Osobe koje se puno znoje tijekom spavanja, imaju određene kožne probleme ili probleme s intimnim dijelovima tijela trebale bi ipak spavati bez donjeg rublja u pidžami kako bi im bilo udobnije i suho", objašnjava Geria. Nošenje uskog ili neprozračnog donjeg rublja može zadržati vlagu u području genitalija i stvarati vlažno okruženje u kojem se razmnožavaju bakterije i gljivice. "Na primjer, ako se kod osobe pojavljuje svrbež ili gljivična infekcija na područja prepona onda bi spavanje bez donjeg rublja bila dobra ideja jer se ne zadržava vlaga koja potiče prekomjerni rast gljivica", dodaje Zeichner.

No čak i ako osoba nije sklona dermatološkim problemima ili s genitalijama ipak će joj možda biti ugodnije spavati bez donjeg rublja jer se osjetljivo područje odmara. Osim toga, to može spriječiti nakupljanje bakterija koje mogu dovesti do prištića ili neugodnih mirisa. Također je važno naglasiti da spavanje bez donjeg rublja znači da bi ipak trebalo češće prati pidžamu ili posteljinu. Ukratko rečeno, ono što netko nosi u krevet (ili ne) u konačnici se svodi na ono što je dobro i pomaže mu da se dobro naspava. Ako funkcionira ono što osoba radi onda nema potrebe za promjenama. Važno je obratit pažnju ako postoji neugoda ili problemi sa spavanjem.