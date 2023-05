Čini nas sretnijima: 7 najvećih zdravstvenih prednosti kupanja u moru

Nema sumnje da pogled na more, svježi morski zrak i zvuk valova pozitivno utječu na nas. No dobrobiti kupanja u moru daleko su veće od doživljaja prirode u njezinom najvećem strahopoštovanju.

More je bogato ljekovitom poviješću sa svojim opsežnim blagodatima slane vode. Još su viktorijanski liječnici pacijentima propisivali plivanje na moru, dok su se stari Grci namakali u vodi bogatoj mineralima za liječenje svih vrsta bolesti. "Terapija morem nedovoljno je korištena metoda propisivanja životnog stila za naše fizičko i mentalno zdravlje. Istraživanje nedvojbeno dokazuje da kupanje može deseterostruko povećati naše blagostanje", istaknula je dr. Ruth Micallef, nagrađivana savjetnica i stručnjakinja za mentalno zdravlje za Woman&Home.

"Plivanje u moru ima niz dobrobiti dokazanih istraživanjima, uključujući poboljšano samopouzdanje, socijalno samopouzdanje i otpornost, da spomenemo samo neke." Prednosti plivanja u moru također uključuju bolji san i poboljšanje raspoloženja, a istraživanje provedeno na University College London tvrdi da može čak ublažiti simptome poput depresije i anksioznosti.

U nastavku provjeri što stručnjaci ističu kao najveće prednosti morske vode te zašto je kupanje u moru tako dobro za nas i naše zdravlje.

More podiže naše raspoloženje

Ako ne živiš blizu mora, onda znaš kakvu razliku može napraviti morski zrak. "Morski zrak napunjen je negativnim ionima, što povećava naš hormon sreće, serotonin", ističe psihijatrica dr. Arghya Sarkhel. "Osim toga, zvuk i slika mora podižu naše raspoloženje. Dodir sitnih kamenčića ili pijeska i miris povjetarca s obale dovode do opuštanja. Biološki gledano, ti audio-vizualni podražaji potiču naš parasimpatički živčani sustav, koji aktiviraju naš 'odmor i probavu' funkcioniraju umjesto tzv. suočavanja, bijega ili smrzavanja (eng. fight or flight)".

Kupanje u moru stvara meditativno stanje, potaknuto promjenom načina disanja i sporijim otkucajima srca. "Kad plivamo, nema buke osim udara valova i našeg disanja", kaže Michelle Moroney, certificirana instruktorica joge i strastvena plivačica. "Nema stresa, nema brige, to je duhovno iskustvo."

Pogled na more može poboljšati koncentraciju i fokus

Što se tiče blagodati kupanja u moru, ima nešto i u samom pogledu na more, morske stijene i valove. Istraživači sa Sveučilišta u Michiganu otkrili su da nas mjesta u prirodi osvajaju zbog svoje visoke "fascinantne vrijednosti", koja osnažuje našu jasnoću i fokus.

Studija je pokazala da su zaposlenici s pogledom na prirodu bili sretniji, boljeg zdravlja i više uživali u svom poslu. To je koncept koji možemo vidjeti i s drugim prirodnim terapijama, kao što je meditativno šetanje po šumi.

Magnezij pozitivno utječe na san

Studija koju je proveo National Trust otkrila je da su ljudi koji žive uz more imali bolju kvalitetu sna i spavali 47 minuta dulje od onih koji žive u unutrašnjosti, što istraživačica Eleanor Ratcliffe sa Sveučilišta Surrey pripisuje ritmičkom mirovanju valova i većem unosu magnezija iz kapljica morske vode u zraku.

"Magnezij je jedan od mnogih esencijalnih nutrijenata koji su potrebni tijelu za dobro funkcioniranje", kaže nutricionistica Kim Pearson. "Prednosti magnezija uključuju pomoć u regulaciji funkcije mišića, funkcije živaca i razine šećera u krvi. Također nam može pomoći da bolje spavamo jer magnezij podupire obnavljajuću fazu sna održavanjem dobre razine GABA, neurotransmitera koji potiče san."

I ne samo to, već istraživanje Sveučilišta Northwestern dosljedno pokazuje da plivanje kao redovita aerobna vježba može pomoći starijim osobama koje se bore s nesanicom da bolje spavaju. Naime, sudionici u studiji izvijestili su o poboljšanju kvalitete svog života i kvalitete sna nakon redovitog vježbanja kardiovaskularnog sustava (uključujući plivanje).

Plivanje u moru može ojačati naš imunitet

Budući da se radi o plivanju u hladnoj vodi, kupanje u moru može pomoći tvom imunološkom sustavu da pravilno funkcionira. Zapravo, to je jedna od mnogih dokazanih prednosti koje su istraživale brojne institucije, uključujući Charles University i Medicinski fakultet Pomeranian u Szczecinu.

Istraživanje pokazuje da plivanje u hladnoj vodi povećava prirodnu razinu bijelih krvnih stanica u tijelu koje pronalaze i uništavaju štetne viruse i bakterije.

"Postoje mnoge dobrobiti kupanja u moru. Ono također čini vaše tijelo otpornijim na stresore koji bi mogli utjecati na vaš imunološki sustav i cjelokupno zdravlje", kaže Moroney, koji vodi Cliffs of Moher Retreat. "Dok plivate u hladnoj vodi, vaše se tijelo uči nositi s nelagodom i stresom, što je primjenjivo na svako područje života, kako u vodi tako i izvan nje."

Slana voda smanjuje simptome peludne groznice

Kupanje u moru popularna je aktivnost u kasno proljeće i ljeto, s obzirom na blagi porast temperature. Otprilike u isto vrijeme počinje i sezona alergija. Jedan od mnogih prirodnih lijekova za peludnu groznicu je ispiranje nosa slanom vodom, gdje osobe koriste sustav za ispiranje kako bi uklonili pelud i druge iritanse iz nosa i sinusa.

Plivanje u moru i izloženost okruženju s visokim sadržajem soli može biti povezano sa smanjenjem simptoma peludne groznice i sinusitisa, kao i drugih respiratornih stanja, prema Medicinskom fakultetu u Wisconsinu. Istraživanje sugerira da je to zbog slanog učinka slane vode, koja prirodno ide u nos tijekom plivanja, na sinuse.

Slana morska voda dobra je za kožu

Jesi li ikad čula priče o poboljšanju stanja kože ljudi tijekom godišnjeg odmora? Smatra se da je za to odgovoran morski eliksir minerala. "Morska voda bogata je mineralima poput magnezija, cinka, željeza i kalija, koji svaki pojedinačno imaju fantastične prednosti", kaže dr. Karen Davis, specijalizirana za kronična stanja kože. "Ovi minerali djeluju protuupalno, pomažu u zacjeljivanju i zaštiti kožne barijere, pa se namakanje u morskoj vodi smatra prirodnim tretmanom kože, a posebno za ljude s osjetljivom kožom ili kožom sklonoj ekcemima."

Zapravo, studija Sveučilišta u Kielu otkrila je da namakanje atopične suhe kože u slanoj vodi bogatoj magnezijem smanjuje upalu dok poboljšava hidrataciju i funkciju barijere kože. "U stanjima kao što je psorijaza, izmjena stanica je visoka, pa bi nadoknada mineralima koje je tijelo potrošilo mogao biti razlog zašto pomaže mnogim ljudima", kaže dr. Davis.

Život u blizini mora potiče na aktivniji životni stil

"Morski način života potiče nas na redovitu tjelovježbu, bilo da se radi o laganoj šetnji uz obalu ili trčanju uz plažu", kaže dr. Sarkhel, ukazujući na dobrobiti plivanja općenito. "Već je dokazano da vježbanje povećava neurotransmitere poput noradrenalina, koji su manjkavi kod osoba s depresijom. Stoga možda i ne čudi što ljudi koji žive bliže moru vode zdraviji stil života."

Meg Pugh i Laura Sanderson dvije su plivačice koje osobno jamče dobrobiti života uz more. "Kupanje u moru ide ruku pod ruku s aktivnošću, jer obično uključuje šetnju ili vožnju biciklom do plaže. Stoga su svjež zrak, kretanje i plivanje savršeni lijekovi," objašnjava Pugh. "Mogućnost dugog plivanja ili brzog kupanca toliko je energična da vas tjera da se brinete i za sebe, a to pokreće razuman pristup zdravlju i dobrobiti."