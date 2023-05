7 stvari koje će se dogoditi tvome tijelu nakon što uđeš u tridesete

Sve se glasnije priča o tome kako su tridesete ustvari nove dvadesete. Iako bismo voljele tako misliti, neke se stvari ipak mijenjaju nakon što navršimo 30 godina života, a to se ponajprije odnosi na tjelesne promjene.

Upravo zbog tih promjena, proslaviti 30. rođendan mnogim ženama djeluje pomalo zastrašujuće. Mamurluk puno teže pada, počinju se javljati prve sijede vlasi, koža gubi svoju elastičnost i pokazuje prve znakove starenja, a usporava se i metabolizam, što znači da se puno lakše udebljati.

Međutim, iako tridesete donose brojne promjene, one su po mnogim stvarima puno bolje od dvadesetih. Žena je zrelija i iskusnija, ima puno više samopouzdanja te zna što želi, a što ne. Većina žena u toj dobi već ima izgrađenu karijeru i riješeno stambeno pitanje, a mnoge se žene upravo u toj dobi odlučuju i za majčinstvo. Mnogima u ovoj dobi najbolji period u životu tek počinje stoga nema smisla plašiti se tridesetih.

Prema tome, mnogo je razloga za veselje, no činjenica je da se naše tijelo mijenja, a u nastavku doznaj na što sve moraš biti spremna nakon što proslaviš svoj trideseti rođendan.

Smanjuju se šanse za začeće

Jedna od najvećih briga koje muče mnoge žene nakon što uđu u tridesete je ona vezana s plodnošću. Naime, kako žena stari, smanjuju se njezine šanse za začeće. Žene se danas sve kasnije odlučuju za majčinstvo jer se najprije žele fokusirati na karijeru i neke druge životne aspekte, no što je žena starija, to su njezine šanse da zatrudni sve manje jer opada broj i kvaliteta jajnih stanica. Prema mišljenju liječnika, plodnost kod žena počinje opadati oko 32. godine života. Ipak, nije sve tako crno. Održavanje zdravog načina života u dvadesetima može pomoći u održavanju plodnosti u tridesetima pa je dobro to imati na umu.

Kosa postaje rjeđa i pojavljuju se prve sijede

Pojava prvih sijedih vlasi razlikuje se od osobe do osobe, a ovisi o genetici i brojnim drugim faktorima. Kod nekih se žena sijeda kosa počinje javljati već početkom 30-ih, dok druge nemaju s tim problema sve do 40-ih. Osim pojave sijedih vlasi, s godinama se prorjeđuje i kosa pa je potrebno uložiti malo više truda u njegu kose.

Kosti su slabije

Nažalost, s godinama i kosti postaju sve slabije stoga je jako važno obratiti pažnju na prehranu te unositi dovoljno vitamina i minerala, ponajprije kalcija. Kako žena stari, zbog slabijih kostiju povećava se i rizik od prijeloma.

Usporava se metabolizam

Nije tajna da se s godinama usporava i metabolizam, a to posljedično izaziva brojne promjene. Sporiji metabolizam znači i da je postaje teže održavati idealnu tjelesnu težinu. Nakon što uđu u tridesete, žene bi trebale malo više pripaziti na svoju svakodnevnu prehranu te više vremena posvetiti fizičkoj aktivnosti žele li ostati fit.

Počinju se pojavljivati prve bore

Kako starimo, naša se koža mijenja. Opada proizvodnja kolagena zbog čega koža gubi elastičnost, a počinju se javljati i prvi znakovi starenja. Upravo radi toga, žene bi u tridesetima trebale malo više pažnje posvetiti svojoj njezi kože te u svoju rutinu dodati prve anti-age proizvode koji sadrže sastojke poput retinola i kolagena. Dobra strana? Akne postaju puno manji problem u 30-ima.

Mijenja se i menstrualni ciklus

Nakon što žena uđe u tridesete, mogu se pojaviti i određene promjene vezane uz njezin menstrualni ciklus. Opada proizvodnja estrogena i progesterona u ženskom tijelu, što može uzrokovati određene poremećaje u menstrualnom ciklusu. Za neke žene to znači neredovite ili obilnije mjesečnice, a kod nekih simptomi PMS-a i same mjesečnice postaju puno blaže.

Povećava se rizik od bolesti

Iako je imunološki sustav u tridesetima i dalje vrlo snažan, može se povećati rizik od određenih oboljenja. Međutim, liječnici ističu da se taj rizik može smanjiti održavanjem zdravog načina života. Zdrava prehrana, kvalitetan san, prestanak pušenja i redovita fizička aktivnost samo su neki od savjeta za održavanje dobrog zdravlja.