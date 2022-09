Dolazak prinove u obitelj: Treba li partner kupiti ženi poklon nakon što rodi?

Što je najveća sreća zaljubljenog para? Dolazak bebe i njezino gugutanje u roditeljskom naručju. Vrijeme kada beba stigne u roditeljski dom je sreća i ljubav koje roditelje u potpunosti preplave. No to je i početak jedne nove faze u životu muža i žene kada njihov odnos dobiva neku novu razinu jer su roditelji. Njihova priča poste još jača, ali i ispunjena nekim novim do tada nepoznatim strahovima, a proći će još puno vremena prije nego budu mogli biti samo par.

Dijete donosi potpuno novu dimniku u svaku obitelj, a dolazak bebe na početku znači puno slavlja i poklona. I ovdje ljudi prvo pomisle na darivanje beba. Obitelj i prijatelji često pomažu novim roditeljima dok pripremaju sve za dolazak bebe i daruju mnoge sitnice ili pomažu u kupovini kolica i sličnim stvarima. Kada beba stigne obično svi krenu kupovati dječje stvari i darivati novac kako bi djetetu pokazali dobrodošlicu. No upravo u takvim situacijama se često zaboravlja na mamu - da je upravo ona na svijet donijela to predivno čudo koje svi obožavaju i da zaslužila jako veliki ili barem poseban poklon.

Super ideje - od čišćenja do nakita

Nedavno se razvila vrlo zanimljiva rasprava na Redditu upravo vezana za ovu temu. Jedan tata je upitao: "Što pokloniti ženi nakon poroda?" Kako je sam napisao, on zna da će biti uz svoju ženu kada se vrati iz bolnice i pomagati joj cijelo vrijeme. No također smatra da bi žena trebala dobiti neki poseban znak pažnje jer će sva svjetla biti uperena u bebu. Zatim je pitao što su drugi muškarci poklanjali svojim suprugama i što ljudi općenito misle o tome? Nakon njegovog upita razvila se rasprava, ali i je dobio vrlo zanimljive savjete.

Većini sudionika ove rasprave jako se svidjela ova tema i svi su imali neki prijedlog, a pojavili su se i detaljni savjeti očeva koji su upravo prošli kroz takvo iskustvo. Jedan muškarac je dao vrlo zanimljive upute. "Žena mi je rodila prije 10 dana, tako da iz prve ruke, kako sam ja razmišljao i uradio. 1. Obavezno na porod, bez toga ništa 2. Kad odeš po bebu i nju i dovedeš ih doma, barem buket cvijeća i oni fancy baloni za dijete da ih dočekaju. 3. Pošto je tijekom trudnoće pazila što jede, uzmeš joj nešto što voli jesti, ne treba biti ništa spešl. Tipa burger. 4. Nakit - ostaje joj kao trajna uspomena na taj trenutak. Meni je super shema što je i moj stari napravio, poklonio narukvicu zlatnu, koja je bila isprepletena od tri vrpce da tak kažem. Tri zbog toga što predstavlja, nju, moju sestru i mene (blizanci). Good luck!", napisao je jedan novopečeni tata.

No prema nekim mamama, žene pamte i cijene neke druge stvari. Na primjer, potpuno očišćena kuća ili stan je nešto što je ženama vrlo ugodno i što će dugo pamtiti. Čak su mu predložili da plati nekoga ako ne može sam. Većina žena je rekla da je dobila neki vrstu nakita, a neke su dobile ugravirane komade ili nešto što simbolizira nju i dijete. Svakako je nakit najčešći poklon, uz naravno - cvijeće.

No prema raspravi se može zaključiti da su baloni obavezni i vrlo simpatičan dio dočeka mame i bebe. No neki očevi su supruzi poklonili omiljeno jelo ili nešto što je morala izbjegavati devet mjeseci trudnoće. Jedan tata je bio posebno duhovit pa je pripremio cijeli set poklona. "Ja sam svojoj ovako: uredio stan s balonima i natpisom, uzeo buket cvijeća, narukvicu i onaj fotoaparat što odmah izradi slike. I kao šalu uzeo bocu džina, muškata i 10 konzerva tune koju nije jela u trudnoći, a obožava je", svakako jedan od zanimljivijih prijedloga, ali i vrlo šarmantnih.

Ovo je svakako jedna vrlo simpatična rasprava u kojoj ima puno dobrih ideja za novopečene očeve. Možeš nam i ti reći je li tebi muž poklonio nešto posebno ili priželjkuješ neki poklon jednom kada rodiš dijete?