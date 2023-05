Muke s komarcima, rast nosa...6 čudnih stvari koje se mogu dogoditi u trudnoći

U trenutku kada žena vidi pozitivan test za trudnoću milijun misli joj proleti kroz glavu - od najveće sreće do zabrinutosti zbog budućnosti. Tih devet mjeseci do rođenja novog života puno toga će se promijeniti fizički, ali i mentalno i emocionalno. No ni jedna žena sigurno neće pomisliti da će možda poželjeti jesti neke neobične i čudne stvari ili da će joj nos narasti.

Naravnoinformacije su danas lakše dostupne zbog interneta i društvenih mreža, a mnogo žene upravo preko društvenih mreža dijele iskustva koja prošle. Mučnine, bol u leđima su uobičajene promjene, ali može se dogoditi i da nos naraste. Ako te zanima što se sve može dogoditi tijekom trudnoće samo nastavi čitati jer ćeš saznati i o nekim rjeđim promjenama koje žene mogu iskusiti u trudnoći.

Veličina nosa se može promijeniti

Nos se može povećati u trudnoći, a posebno je izraženo tijekom trećeg tromjesečja trudnoće i čak je vrlo uobičajeno. Zapravo se tijekom trudnoće povećava količina krvi koja cirkulira tijelom i povećava se količina koja teče u nos. Ovakva situacija može povećati nos, ali oticanje koje se pojavljuje zbog hormonalnih promjena može pogoršati stanje. Također Amaan dalje objašnjava da se u trećem tromjesečju voda više zadržava u tijelu pa se može dodatno promijeniti lice. No ni jedna žena ne bi se trebala zabrinjavati jer se radi o privremenim promjenama i oko šest tjedana nakon porođaja tijelo će se vratiti u normalu.

Promjene u boji kože

Kako dalje navodi Ameen za Insider, hormoni u trudnoći mogu uzrokovati promjene u boji koži i vrlo je uobičajeno da se pojavi "linea negra" odnosno tamna smeđa linija koja se spušta niz trbuh kroz pupak do stidne kosti. Obično se pojavljuje na polovici trudnoće, ali ne kod svake žene. Nakon porođaja, linija s vremenom izblijedi i nestane, a vrlo rijetko ostane trajno na trbuhu. No žene mogu primijetiti i pjege na koži, a na bedrima koža može biti tamna. Ovo će puno više primijetiti žene sa svjetlijom kožom.

Trudnički tumori na desnima

Tijekom trudnoće će oko pet posto žena primijetit će male tumore na desnima. No ovo nije razlog za brigu jer nisu kancerogeni, a nestat će nakon porođaja. Obične male izrasline stvaraju se između zuba, a najčešće se pojavljuju tijekom drugog tromjesečja. Radi se o promjenama koje uzrokuju hormoni, a mogu krvariti i stvarati nelagodu. Stoga je uvijek važno javiti se stomatologu, ali i redovito ići na stomatološke preglede tijekom trudnoće.

Ubodi komaraca su češći

Istraživanja pokazuju da trudnice imaju čak dva puta veću vjerojatnost da će ih ubosti komarac. Jedan od razloga zašto komarce privlače trudne žene je što izdišu malo više zraka, a komarce privlači dodatna vlaga i ugljični dioksid. Osim toga, trudnice imaju topliji trbuh, a to će ih također privući. Srećom, većina preparata protiv komaraca je sigurna za korištenje tijekom trudnoće.

Koža poput tijesta

Rupičasti edem nastaje kada se u tijelu sakuplja tekućina i uzrokuje oticanje, ako se pritisne nastane udubljenje u koži. Dr. Deborah Lee, stručnjakinja za seksualno i reproduktivno zdravlje, rekla je za Cosmopolitan UK da udubljeni edem nastaje od tekućine koja ostaje zarobljena ispod kože. Obično mišići pumpaju tekućinu natrag u krvotok, ali u trudnoći ima toliko tekućine da tijelo ne stigne odraditi sve procese.

Žudnja za nejestivim stvarima

Procjenjuje se da čak od 50 do 90 posto trudnica osjeti žudnju za nekom vrste hrane. No ponekad se pojave i neki ekstremi poput žudnje za potpuno nejestivim stvarima, ističe liječnica Ameen. Tako se može pojaviti žudnja za glinom, ugljenom ili cementom nekom vrstom prljavštine, a kod bilo kakve takve i slične žudnje važno je, naravno, da se žena suzdrži. Samokontrola je jedino što se može učiniti u ovakvim situacijama, no ipak treba znati da se ovo događa kod vrlo malog broja žena.