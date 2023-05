Bez cenzure: Ove slavne mame iskreno su progovorile o životu nakon poroda

Život i majčinstvo je često jako daleko od romantičnih fotografija na društvenim mrežama te je zato ženama danas još teže. Kada postanu majke moraju paziti na maleno biće, a često dožive fizičku traumu na porođaju, imaju tešku trudnoću ili se moraju boriti s postporođajnom depresijom. Stoga nije neobično što sve više žena javno progovara o svojim emocijama i fizičkoj boli, žele "srušiti" taj ružičasti stav koji se proširio društvenim mrežama.

Postporođajno razdoblje može značajno promijeniti ženino tijelo i emocionalno stanje, a prevelika društvena očekivanja mogu samo odmoći i toga su žene sve svjesnije.

Neke slavne mame su također odlučile javno progovoriti o teškim stranama majčinstva kako bi pomogle ženama koje prolaze kroz iste situacije. Vrlo je važno da svaka žena zna da nije sama i da uvijek treba potražiti pomoć ako ne može sama svladati situacije.

Ashley Graham

Slavna plus-size manekenka proglašena je najseksepilnijom ženom na svijetu u 2023. po izboru časopisa Maxim. No ova uspješna žena je majka trojice sinova. No osim što mijenja standarde ljepote, Ashley otvoreno govori o svim izazovima s kojima se susreće te ulozi majke i prihvaćanju svog tijela nakon trudnoće. Uvijek joj je bilo važno stvarati pozitivnu sliku o tijelu, no nakon rođenja blizanaca iskreno je priznala da se ne osjeća lijepo i ugodno u vlastitom tijelu. Također je otvoreno govorila o teškon porođaju u kojem je izgubila puno krvi i onesvijestila se. Željela je pomoći ženama i mamama te otvoriti različite teme za razgovor.

Hilary Duff

Američka pjevačica i glumica ponosna je mama troje djece. No ona je vrlo iskreno dijelila majčinsko iskustvo tijekom trudnoća pa sve do izazova s novorođenčetom. Uvijek je čvrsto stajala uz svoje izbore iako joj nije bilo lako žonglirati između majčinstva, karijere i dojenja. Mnoge je žene inspirirala upravo zbog svoje iskrenosti. Često su je napadali na društvenim mrežama zbog odgoja i ponašanja prema djeci. Zato što je poljubila trogodišnje dijete u usta, nosila šestogodišnjeg sina, probušila uši osmomječnoj bebi i slično, ali ona je odlučila slušati samo ljude koji su joj važni. Također je s vremenom shvatila da joj se tijelo ipak promijenilo i da ga morati voljeti sa svim nedostacima.

Cardi B

Američka reperica i glumica je mama dvoje djece i vrlo je iskreno progovarala o fizičkim i mentalnim promjenama koje je doživjela. Iako je mislila da se to njoj ne može dogoditi borila se s postporođajnom depresijom. Također javno komunicira sa svojim pratiteljima i traži njihove savjete. Na svom Instagram profilu upitala je pratiteljice nakon što je rodila kći: "Dame, kako se riješiti crne crte na sredini trbuha nakon porođaja?"

Amanda Seyfried

Glumica je 2020. rodila drugo dijete, ali i vrlo iskreno govorila o tome koliko je to bilo teško za nju. Imala je napadaje tjeskobe, depresije i druge psihičke probleme o kojima je hrabro govorila. Također je priznala da je doživjela traumu na drugom porođaju i da se dugo borila s posljedicama. Slavna glumica iskreno progovara o ovim temama jer želi razviti svijest o mentalnom zdravlju i svim izazovima koje majke proživljavaju.

Amy Schumer

Komičarka Amy Schumer 2019. godine prvi put je postala majka, a onda je odlučila pokazati realnost majčinstva i njegovu smiješnu stranu. Dok su mnoge slavne osobe dijelile savršene fotografije iz trudnoće i nakon porođaja, Schumer je odlučila otkriti istinu o svakodnevnom životu novopečenih mama. Podijelila je fotografije ožiljka od carskog reza, zamorni proces dojenja i izdajanje mlijeka, ali i mnoge druge stvari koje se ne mogu često vidjeti na društvenim mrežama. Ona je radosna i iskrena mama, a njezine objave služe kao podsjetnik da je u redu dijeliti ne tako savršene trenutke majčinstva i da je putovanje svake majke jedinstveno.

Rachel Platten

Američka pjevačica Rachel Platten također je jedna od slavnih mama koje su odlučile iskreno prikazati majčinski život. Nakon rođenja svoje prve kćeri, Platten je počela dijeliti realne fotografije majčinstva. Pokazivala je uspone i padove majčinstva poput ove realne slike izdajanja. "Ne želim da se druge mame osjećaju inferiornima jer dijelim samo pola istine", izjavila je Rachel.