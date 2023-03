Želiš svima ugoditi i ne boriš se za sebe: 5 razloga zašto te ljudi ne poštuju

Prirodno je da se svi žele osjećati poštovano, ali ljudi ga vrlo često pokazuju drugima samo ako i sami osjećaju poštovanje. Uglavnom žele poznavati i razumjeti tuđe namjere prije nego ponude divljenje i odanost. Naravno da svaka osoba zaslužuje ljubaznost i razumijevanje bez obzira na status ili porijeklo. No ipak svi puno lakše pokazuju poštovane ako znaju da druga osoba dobronamjerna.

Poštovanje ide u oba smjera, pa se ljudi moraju uvjeriti u pristojnost i ljudskost. Općenito ako pokazuješ dobronamjernost i brigu za druge ljude vjerojatno ćeš u većini situacija to i dobivati.

No ako osjećaš da te ljudi ne poštuju možda će ti pomoći analiziranje vlastitog ponašanja. Introspekcija ti može pomoći da utvrdiš neželjene obrasce ponašanja koji mogu odbijati ljude. Također treba biti svjestan da je nemoguće svima ugoditi i da ne treba biti strog prema sebi. Nekad ćeš osjećati nepoštovanje samo zbog toga što neki ljudi imaju negativan pogled na život. Postoje ljudi koji imaju problem sa svima, uključujući sebe. No bez obzira na različite ljude svatko bi trebao biti ljubazan i suosjećajan jer to svakako može pomoći u odnosima s drugim ljudima. Ako ipak želiš bolje razumjeti zašto te ljudi često ili ponekad ne poštuju izbjegavaj sljedeća ponašanja.

Uvijek želiš ugoditi ljudima

Ako želiš udovoljiti svima i ispunjavati sve zahtjeve uvijek ćeš se osjećati prazno. Davanje drugima sve energije neće ostaviti puno toga za tebe, a onda bi ti se moglo dogoditi razočaranje. I ljudi te neće poštovati ako činiš sve što traže bez oklijevanja. Osim toga, postoje ljudi koji će te uvijek pokušati iskoristiti. Naravno da to ne znači da trebaš zatvoriti sva vrata i postati ravnodušna prema tuđoj patnji, no nije dobro uvijek druge stavljati na prvo mjesto. Osim toga ako nikada ne izražavaš svoje mišljenje ljudi će misliti da si neiskrena. Više će te poštovati ako uzmeš u obzir njihove mišljenje i daš svoj doprinos, piše Powerofpositivity.com.

Nemaš jasne granice u odnosima

Ako ne postaviš granice s ljudima to im pokazuje da ne poštuješ sebe. Bez obzira radi li se o prijateljskom ili nekom drugom odnosu onda daješ ljudima dopuštenje da prelaze preko tebe. Odnosi koji su izgrađeni na nepoštovanju ne traju dugo, a osim toga u jednom trenutku poželjet ćeš da si postavila granice na početku. Nedostatak granica također stvara nesigurnost i ovisnost. Možda ćeš željeti da te druga strana poštuje i zbog toga raditi različite kompromise, a to pak stvara ranjivost. Ako ne poštuješ sama sebe drugi ljudi će misliti da se mogu loše ponašati prema tebi. Stoga ako si nezadovoljna s odnosima u svom životu prvo provjeri kako se odnosiš prema sebi. Drugi ljudi su samo ogledalo unutarnjeg svijeta i mogu ponuditi vrijedan uvid u tvoje stanje svijesti.

Neki ljudi nikoga ne poštuju

Ponekad nedostatak poštovanja nema nikakve veze s tobom ili ponašanjem prema drugim ljudima. U nekim slučajevima, ljudi se jednostavna ponašaju toksično i nisu sposobni njegovati zdrave odnose. Mogu nositi puno ljutnje zbog prošlih loših iskustava ili veza, zbog čega ne vjeruju drugima. Možda osjećaju superiornost i smatraju da drugi ne zaslužuju njihovo poštovanje. Stoga ako te netko ne cijeni trebaš znati da nije uvijek problem u tebi. Neki ljudi su egoisti i ne mogu vidjeti dalje od svojih ograničenih ideja o svijetu. Možda čak ni ne poštuju vrijednosti poput ljubavi ili dobrote ili nose neka svoja traumatična iskustva. Važno je da ne shvaćaš sve osobno, a uvijek možeš pružiti suosjećanje.

Nikada ne pokazuješ stav i ne boriš se za sebe

Postoji još jedan razlog zbog kojeg te možda ljudi ne poštuju - tvoje ponašanje. Okolina te neće shvatiti ozbiljno ako kompromitiraš svoje vrijednosti ili dopuštaš ljudima da te prekidaju. Bitno je ostati čvrsta, ali pristojna u kontaktu s ljudima kako ne bi iskoristili ljubaznost. Također, većina ljudi cijeni autentičnost i iskrenost, čak i ako se ne slažu uvijek s drugačijim stavovima. Naučit će te poštovati ako znaju da nećeš popustiti u bitnim pitanjima.

Ne poznaju te dovoljno

Kao što je rečeno na početku, poštovanje se zaslužuje, a ne poklanja. Stoga će ti ljudi pokazati odanost i divljenje tek kada te bolje upoznaju. Međutim, to ne znači da bi trebala tolerirati otvoreno nepoštovanje i okrutnost, ali također ne bi trebala očekivati ​​da će ti netko odmah ponuditi svoje prijateljstvo i poštovanje. Bez obzira radi li se o poslu ili privatnom životu, ljudi te trebaju prvo upoznati da bi ti pokazali poštovanje.