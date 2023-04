Mala djela dobrote koja čine svijet boljim mjestom

Dobrota u davanju stvara ljubav

Iako nam se tako možda ne čini, svatko od nas ima utjecaj na svijet u kojem živimo. Svatko može učiniti nešto kako bi taj svijet učinio boljim mjestom. Svi imamo tu moć, samo moramo pronaći svoju unutarnju snagu i načine kako da to učinimo.

"Dobrota u riječima stvara povjerenje. Dobrota u mislima stvara dubinu. Dobrota u davanju stvara ljubav." - Lao Tse

Želiš li vidjeti promjene u svijetu, zašto ne bi krenula od sebe? Kreni malim koracima. Mala djela dobrote jednako su važna kao i velike stvari.

Pomaganje drugima, kao i volontiranje, pozitivno će utjecati na tvoj život i donijeti ti osjećaj ispunjenja na jednoj puno dubljoj razini. U nastavku donosimo nekoliko malih djela dobrote koja možeš učiniti, a pozitivno će utjecati na tvoj život, ali će i svijet učiniti ljepšim mjestom.

Daj nekome kompliment

Pokaži drugima koliko ti je do njih stalo tako da im uputiš neki kompliment, mali ili veliki. Smisao je da ćeš naglasiti nešto dobro što vidiš u drugoj osobi, a to će pozitivno utjecati na samopouzdanje te osobe.

Volontiraj

Već smo pisale o tome zašto su volontiranje i pomaganje drugima dobri za nas i naše zdravlje, a volontirati uistinu može svatko. Osim što je volontiranje odlična prilika za upoznavanje novih ljudi i za sklapanje odličnih poznanstava, ali i za savladavanje nekih novih vještina, također je i odlična prilika da učiniš nešto za dobrobit cjelokupne zajednice. Istraži koje su mogućnosti volontiranja u tvom gradu i odaberi ono što ti se najviše sviđa - od volontiranja u skloništu za napuštene životinje do volontiranja u Crvenom križu.

Posjeti nekoga

Mnogi su u ovim vremenima pandemije usamljeni pa razmisli o tome koga bih mogla razveseliti posjetom. Ono najbolje što možeš pokloniti drugima je tvoje vrijeme jer ćeš im na taj način pokazati kako ti je uistinu stalo. Posjeti prijateljicu, baku ili susjedu. Taj jednostavan čin ljubaznost sigurno će ih usrećiti, a i sama ćeš se osjećati ispunjeno.

Pokaži empatiju

Pokaži empatiju – osjeti tuđe emocije i daj im do znanja da ti je stalo do toga kako se osjećaju. Pokaži razumijevanje, stavi tuđe potrebe ispred svojih. Ljudima koji se osjećaju usamljeno, loše ili depresivno to je izuzetno potrebno. To će im dati do znanja da razumiješ kroz što prolaze i nakon toga će se možda osjećati bolje. Pruži im utjehu. Pokazivanje empatije jedan je od najjednostavnijih, ali i najboljih načina kroz koje se naša mala djela dobrote mogu manifestirati.

Podijeli svoje znanje

Ne trebaš biti profesorica ili pak stručnjak da bi podijelila svoje znanje s drugima. Sigurno znaš nešto što netko drugi ne zna. Poduči nekoga novim vještinama, a oni tada svoje znanje mogu dijeliti s drugima i na taj se način znanje širi. To je jednostavan i učinkovit način putem kojega svatko od nas može barem malo poboljšati svijet.

Daj svoje vrijeme

Pokloniti nekome svoje vrijeme vrlo je dragocjen čin, a time ćeš pokazati kako ti je zaista stalo. Vrijeme je naš najvrjedniji resursa, a kada ga poklonimo drugima zapravo im dajemo do znanja koliko ih cijenimo.

Pokloni nešto

Nekome tko ti je važan ili mu samo želiš zahvaliti uvijek možeš pokloniti i neku sitnicu, ,mali znak pažnje. Drugoj će osobi takav čin dati do znanja da misliš na nju i da je zaslužila tvoju pažnju pa će se nakon toga bolje osjećati.

Opraštaj

Ogorčenost, ljutnja i bijes neće ti donijeti ništa dobro. Svatko ima pravo na drugu priliku stoga nauči opraštati. Ne samo zbog drugih, već zbog sebe. Kada ti situacija to dopušta, budi bolja i imati ćeš bolji život. Oprostiti nekom tko nas je povrijedio nije uvijek lako, no shvatiti ćeš da ćeš se nakon toga osjećati puno bolje, sretnije i slobodnije.