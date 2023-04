Prema astrologiji, travanj će nam donijeti mnogo uspona i padova. Ali bez panike jer kao i inače u životu - svaki izazov i prepreka donosi neke važne lekcije. Ovaj mjesec ipak nije potpuni kaos. Već 3. travnja, Merkur će ući u tvrdoglavog, ali pouzdanog Bika, motivirajući nas da donosimo najpraktičnije odluke u svakodnevnom životu.

Nadalje, pun Mjesec u Vagi 6. travnja natjerat će nas da razmislimo o našim vezama - platonskim i romantičnim. A nekoliko dana kasnije, 11. travnja, Venera će ući u komunikativne Blizance. Romantika i novac bit će nam u mislima. Kreativnost će biti na vrhuncu, a koketna energija će biti u zraku.

Zatim, 20. travnja čeka nas veliki dan sa super-snažnom pomrčinom Sunca koja će se dogoditi u posljednjim danima vladavine Ovna. Sunce će također ući u Bika kasnije tijekom dana. Dakle, bit će nekih velikih završetaka i novih početaka koje donosi ova pomrčina Sunca, koji mogu biti neugodni i izazovni, ali i itekako korisni.

A što čeka tvoj horoskopski znak (ali i podznak) u travnju - provjeri u nastavku u našem mjesečnom horoskopu.

Ovan

Ovo je za Ovnove vjerojatno jedna od najdinamičnijih rođendanskih sezona, a posebno ako rođendan slave u ovom mjesecu. U prvoj polovici travnja mogla bi doći do nekih neočekivanih spoznaja vezanih za tvoje odnose s drugima. Vrijeme je da sebe počneš cijeniti više, ali i da budeš ljubaznija prema samoj sebi. Na taj način i tvoji odnosi s drugima bit će bolji.

Druga polovica mjeseca bit će dosta zamorna. Radila si na sebi, ali možda će ti se činiti da tvoji rezultati ne dolaze dovoljno brzo. Ipak, sjeti se lekcije s početka mjeseca: budi dobra prema sebi. Promjena zahtijeva vrijeme i strpljenje.

S retrogradnim Merkurom, vratit će se tvoja žudnja za stabilnošću i sigurnošću. Ukratko - pripremi se na divlju vožnju.

Bik

U travnju ćeš pokušavati smisliti kako se predstaviti na najbolji mogući način. Nema posebnog razloga, samo želiš biti najbolja verzija sebe. Ti, ali bolja ti. Uvijek ima mjesta za napredak, ali nemoj biti prestroga prema sebi.

Možda postoje neke navike kojih se moraš odreći, a one mogu biti povezane s nekim podsvjesnim okidačima koje prije nisi primijetila. Ovo je vrijeme za brigu o mentalnom zdravlju, tijelu i duši.

Nadolazeća pomrčina Sunca mogla bi izazvati neke zakopane bolne osjećaje koji su dosad 'ležali uspavani', ali za koje sada shvaćaš da su uvelike utjecali na tvoj život. Nemoj se osjećati kao da se s ovim trebaš boriti sama. Razgovaraj s voljenom osobom ili stručnjakom kako bi riješila ovu bol. Jednom kada to učiniš, osjećat ćeš se kao nova osoba.

Blizanci

Početak ovog mjeseca mogao bi djelovati pomalo…čudno. Željet ćeš se povući više nego inače i više biti sama sa sobom što je definitivno neobično za tebe. Ipak, neki ljudi oko tebe jednostavno ne razumiju tebe ni tvoje namjere i ponekad se čini kao da to i ne žele.

Ono što će se zapravo događati je da ćeš puniti svoju energiju dok ćeš istovremeno pokušavati shvatiti što stvarno želiš od života. I to je sasvim u redu - odvoji vrijeme koje ti je potrebno da dobro razmisliš.

Ova unutarnja promjena mogla bi uzrokovati nemir u tvojim prijateljskim odnosima, ali razmišljaj o tome kao o prilici da shvatiš tko je doista odan u tvom bliskom krugu ljudi. Možda ćeš shvatiti da si prerasla neke ljude i iako to može biti teško pa i bolno, na kraju ćeš uživati u oslobađanju tereta.

Rak

U travnju ćeš više pažnje posvetiti ljudima koje najviše voliš i onima koji ti tu ljubav uzvraćaju. Mogu se pojaviti neki problemi u svijetu karijere i odnosa koji će te podsjetiti na važnost ravnoteže. Pobrini se stoga da više cijeniš one koji su uvijek tu za tebe.

Problemi na poslu koje smo spomenule mogli bi rezultirati nekim promjenama u tvojoj karijeri. Pripremi se propitivati neke stvari. Želiš li to stvarno? Je li drugačiji put privlačniji?

Razgovaraj o tome sa svojim bližnjima – neočekivani odnosi mogli bi ti ovaj mjesec otvoriti mnoga vrata. Nemoj žuriti ni s čim, ali neka svjetlo obasja sve mogućnosti koje imaš.

Lav

Kad je u pitanju tvoja karijera, počet ćeš se sve više pitati radiš li stvari na pravi način i krećeš li se u smjeru kojem želiš. Stvari možda ne teku onako kako želiš i teško ti je razumjeti zašto. Kad razmisliš, shvatit ćeš da te tvoja vlastita ograničavajuća uvjerenja sprječavaju u uspjehu. Čega se bojiš? Kako se možeš samoj sebi skloniti s puta uspjeha?

Odbaci neke loše navike i beskorisne obrasce razmišljanja. Prihvati promjene. Jednom kada vidiš rezultate, uvidjet ćeš i svu moć koju imaš. Za sada usmjeri tu energiju na jačanje svoje karijere, ali sjeti se ovih lekcija kada usmjeriš pozornost na druga područja svog života.

Djevica

Toliko si naviknuta sve sama raditi i pomagati drugima da ti je teško pitati za pomoć, ali ovog mjeseca ćeš zaista trebati podršku drugih. Nemoj brinuti, neće biti ništa ozbiljno, samo će te svemir podsjetiti da je pomoć ovdje kada ti je potrebna. Zapamti to i za ubuduće.

S druge strane, pripremi se na neočekivan kraj bilo kakve suovisnosti u tvojim odnosima. Travanj će ti napokon donijeti ravnotežu u odnosima, s jednakim doprinosom s tvoje i druge strane.

Vaga

Ovaj bi mjesec mogla jako puno razmišljati o nekom putovanju. Nema ništa loše u tome... ali zapitaj se zašto zaista želiš putovati? Bježiš li možda od nečega? Planiraj putovanje (iako nemoj putovati krajem mjeseca ako to možeš izbjeći, zbog pomrčine i retrogradnog Merkura), ali svejedno razmisli o tome zašto toliko jako želiš putovati.

Veze su velika tema ovog mjeseca. Postoji želja da se oslobodiš nekih obrazaca koji te sprječavaju da budeš najbolja verzija sebe u ljubavnoj vezi ili partnerstvu općenito. Možda bi mogao biti problem u iskrenosti i otvaranju. Ili u pronalasku ravnoteže u svojim odnosima. Što god bilo, pripremi se za duboko promišljanje ovog mjeseca.

Škorpion

Žudiš za bliskošću, ali ili imaš problema s pronalaskom prave osobe ili kao da ne možeš doprijeti do osobe do koje ti je stalo. Pitaš se je li u tebi problem. Najvjerojatnije se radi o nečemu dubljem, nečemu što uzrokuje ovaj problem. Pokušaj uzeti više vremena za sebe, za meditaciju ili solo šetnju sa svojim mislima kako bi došla do zaključka zašto se neke stvari konstantno ponavljaju.

Taj trenutak prosvjetljenja pomoći će ti da shvatiš kako su prisutne neke navike u tvojim odnosima koje trebaš promijeniti kako bi imala vezu koju želiš. Nemoj žuriti i očekivati rezultate istog trenutka. Istinski se zapitaj što ti možeš učiniti i kako bolje reagirati, a potom polako uvedi nove navike u svoj život.

Strijelac

Ovog mjeseca bit ćeš zauzeta, baš kao i inače. Zapravo, toliko ćeš biti zaokupljena poslom, obavezama i životom općenito da nećeš ni primijetiti kako te netko već dulje vrijeme promatra, na dobar način. Netko iz tvoje blizine želi ti se približiti. Netko želi provesti više vremena s tobom. Bilo da je to platonski ili romantično. Pokušaj usporiti na trenutak i zapitaj se tko bi to mogao biti.

Pomrčina će ti donijeti neke završetke, ali i nove početke. Nemoj brinuti, to ne znači automatski da ćeš biti suočena s prekidom ili svađama, ali puno stvari koje su ti se nekad sviđale, sada te sputavaju u životu. Spremna si novi početak, čak i da se radi o nekim sitnicama, poput novog hobija ili nove svakodnevne rutine.

Jarac

Tvoja kreativnost i inspiracija ne funkcioniraju kao inače i zbog toga ćeš biti malo potištena. Bilo da to utječe na tvoju karijeru, ljubavni život ili prijateljske odnose, očajna si da ponovno pokreneš stvari u najboljem svjetlu. Krivci ove blokade, a i mogućeg 'burnouta' mogli bi se skrivati u tvom poslovnom životu i brojnim odgovornostima koje nosiš. Ono što bi ti moglo pomoći je promjena rutine. Novi hobiji, briga o sebi, meditacija…mogućnosti je bezbroj.

Promjena kod kuće također bi mogla biti uzrok tvojoj blokadi ovog mjeseca. Bilo da se radi o selidbi, uređenju ili obiteljskim problemima - naporno je i treba ti odmor od svega. Stoga ovog mjeseca pokušaj više izaći s društvom, pokušaj se više zabavljati i jednostavno opustiti. Dinamična energija uvijek sa sobom donosi i inspiraciju i to onda kad je najmanje očekuješ. Manje razmišljaj, više djeluj.

Vodenjak

Hm, je li vrijeme za 'makeover' kod kuće? Sve više ćeš razmišljati o prostoru u kojem živiš i kako bi ga mogla osvježiti i dati mu neku novu energiju. Možda će biti dovoljno tek nekoliko novih detalja za dom, a možda ćeš se odlučiti i za neki veći zahvat poput nove boje na zidovima, namještaju ili kompletnoj renovaciji određene prostorije. Ipak, nemoj požurivati stvari, a posebno ne neke velike promjene. Sada je vrijeme za istraživanje i planiranje - korak po korak.

Ovo istraživanje moglo bi te potaknuti i na neka druga razmišljanja. Je li vrijeme za neko veće putovanje ove godine? Ili selidbu? Daj si vremena za razmišljanje nalaziš li se na pravom mjestu u svom životu, i to ne samo kad je u pitanju dom u kojem živiš. Učini ono što trebaš kako bi se osjećala bolje i sigurnije.

Ribe

Ovog mjeseca mogla bi se osjećati kao da si se izgubila u poslu, vezi, određenoj situaciji…to će te toliko potrošiti, kako fizički, tako i psihički da ćeš biti spremna krenuti dalje. Nadaš se odmoru koji će ti napuniti baterije i dati ti bolji uvid u stvari u tvom životu. Vrijeme provedeno s obitelji ili najbližima moglo bi biti baš ono što ti treba u travnju.

Upravo to slobodno vrijeme podsjetit će te na to koliko vrijediš. Lijepo je udubiti se u nešto što voliš, ali ne smiješ zaboraviti svoje korijene. Počet ćeš više razmišljati o prošlosti, a sva ta promišljanja i refleksija pomoći će ti da se povežeš sa samom sobom, stvarnom sobom.