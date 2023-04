Mjesečni horoskop za svibanj 2023. - pripremi se za neke neočekivane promjene

Horoskop za svibanj 2023. donosi nam neke neočekivane promjene, obrate i potrebu da se prilagodimo kozmičkim silama promjena.

To će se posebno osjetiti između 1. i 5. svibnja, kada Pluton ide retrogradno i kada dolazi pomrčina Mjeseca. Tijekom tog vremena punog mjeseca, svemir nam pomaže u čišćenju iz naših života onoga što nam više ne služi, donoseći vrijeme oslobađanja i otpuštanja!

Tek sredinom svibnja energija se počinje mijenjati! Merkur će se naći u direktnom hodu 14. svibnja (završava drugi retrogradni Merkur 2023.), kad možemo očekivati mnoge skrivene poruke i lekcije u odnosima s drugima.

Zatim 16. svibnja Jupiter ulazi u Bika, donoseći optimizam i svjetlo u svaki kutak naših života. Budući da samo jednom godišnje mijenja znak, ovo je velika i pozitivna vijest za gotovo sve horoskopske znakove! Pod izuzetno sretnim mladim Mjesecom 19. svibnja velike su šanse da privućeš sreću i bogatstvo u nadolazećoj godini!

Sljedeći veliki pomak u svibnju donosi Mars jer ovaj planet ulazi u Lava 20. svibnja. Upravo je ovo vrijeme da se potrudiš da se stvari dogode, sve dok Mars ne izađe iz ovog znaka, 9. srpnja.

Međutim, imaj na umu da će se svi ostali osjećati jednako ambiciozno, što znači da će u zraku biti pravi natjecateljski duh! Dani između 19. i 31. svibnja bit će posebno intenzivni, stoga drži oči otvorene - čak i na leđima! A što mjesečni horoskop donosi tvom horoskopskom znaku (ali i podznaku) - provjeri u nastavku.

Ovan

Imaš osjećaj kao da si zauzeta još od veljače, a veliko finale čeka te 5. svibnja tijekom punog Mjeseca. Izdrži još malo jer upravo je to razdoblje na početku mjeseca vrijeme da otpustiš sve brige koje te muče posljednjih mjeseci i da napokon kreneš naprijed.

Sjajne vijesti stižu ti 16. svibnja kada Jupiter ulazi u tvoj znak, i to u kuću novca i financija, što će se pozitivno odraziti na tvoje stanje u novčaniku.

Osim toga, 20. svibnja tvoj planet Mars ulazi u znak Lava, zbog čega bi se mogla naći u središtu pažnje sljedećih sedam tjedana, ali te i inspirirati da završiš mjesec u pozitivnom tonu s nevjerojatno bogatim društvenim životom.

Bik

Svibanj će biti gorko-slatki mjesec za tebe, ali istovremeno i jedan od najuzbudljivijih u cijeloj godini. Prva polovica svibnja proći će ti u filozofskom tonu, a glavna pitanja s kojima ćeš se boriti su 'koji je tvoj najveći san i živiš li život onako kako bi istinski htjela?'

Do 16. svibnja kada će Jupiter ući u tvoj znak, neke stvari bi mogle postati jasnije, a ti ćeš napokon postaviti konkretne ciljeve u svom životu. Budeš li iskrena sama prema sebi i dosljedna u provođenju svojih planova, čeka te vrlo uzbudljiv period, ali i ostvarenje velike želje do kraja godine. Ništa i nitko neće te moći zaustaviti!

Blizanci

Jedan radni projekt mogao bi doći kraju oko pomrčine Mjeseca 5. svibnja, što bi napokon moglo stvoriti malo slobodnog vremena u tvom rasporedu. Ovime ti svemir poručuje da ćeš tijekom sljedeće godine rasti na načine koji nisu opipljivi. Jupiter ulazi u tvoj sektor duhovnosti sredinom svibnja, tražeći da se više usredotočiš na svoj osjećaj duhovnosti.

21. svibnja sunce ulazi u tvoj znak što će ti na naeki način donijeti jasnoću, posebno kad su emocije u pitanju. Mjesec ćeš završiti s punom sviješću da je za ostvarenje velikog sna potrebno živjeti kvalitetnim životom.

Rak

Ako nekom prijateljstvu ili romansi dođe kraj u vrijeme pomrčine Mjeseca 5. svibnja u Škorpionu, ovo je način na koji ti svemir daje do znanja da toj osobi nije suđeno biti u tvom životu. Pusti ih i kreni dalje.

Srećom, ulazak Venere u tvoj znak 7. svibnja pomoći će ti da zacijeliš rane i privučeš više ljubavi, u svim njenim oblicima, u svoj život. 20. svibnja intenzivan Mars ulazi u tvoju drugu kuću novca, zaustavljajući promjene raspoloženja koje si mižda osjećala u posljednjih nekoliko tjedana. To znači da ćeš imati više novca, ali i više troškova.

Lav

Mjesec će ti krenuti u intenzivnom tonu, s pomrčinom Mjeseca 5. svibnja koja donosi neizbježne promjene u tvom životu. S druge strane, stvara se prostor za sve dobre stvari koje dolaze!

Već 16. svibnja, veličanstveni Jupiter ući će u tvoj sektor karijere usmjeravajući te prema uspjehu u nadolazećoj godini. Ako imaš projekt u planu ili trebaš sastaviti novu strategiju, djeluj u danima nakon mladog Mjeseca 19. svibnja.

Zatim, 20. svibnja, Mars ulazi u tvoj znak, tako da ćeš sljedećih sedam tjedana (do 9. srpnja) imati dodatnu energiju i polet za ostvarivanje svojih ciljeva. Iskoristi to razdoblje najbolje što možeš!

Djevica

U prvom tjednu svibnja sve bi se moglo vrtjeti oko uspješne komunikacije, što će ti otvoriti put prema nekim novim pothvatima u poslovnom smislu. Ustvari, tranzit Jupitera u Biku za tebe će donijeti brojne novosti: od novih mjesta do novih prijateljstva. Ako postoji najpovoljnije razdoblje u mjesecu, onda je to upravo ovo oko 16. svibnja.

Možda će sve biti i malo preintenzivno pa ćeš 20. svibnja kada Mars uđe u tvoju 12. kuću samoće osjetiti da ti je potreban odmor i više sna te vremena provedenog u samoći kako bi vratila izgubljenu energiju.

Vaga

Imaš osjećaj kao da se još od početka 2020. boriš s novcima i financijskim izazovima, ali i to bi moglo doći svom kraju s punim Mjesecom 5. svibnja. Osjetit ćeš se slobodnije na neki način pa ćeš se ovog mjeseca više fokusirati na druge stvari u svom životu, posebno na karijeru.

Ipak, najzanimljivije razdoblje u mjesecu bit će oko 16. svibnja kada Jupiter uđe u tvoj sektor transformacije. Sljedećih 12 mjeseci, fascinirat će te sve vezano za mistiku i duhovnost. Počet ćeš više razmišljati o svom osobnom rastu i načinima na koje možeš privući bolje stvari u svoj život.

Škorpion

Kakav uzbudljiv mjesec! Dani između 1. i 5. svibnja mogli bi za tebe biti nevjerojatno emocionalno nabijeni. Ako neka veza u tvom životu sada završi, nemoj se uzrujavati - toliko nevjerojatnih stvari je pred tobom, posebno u području ljubavi i odnosa.

Već 16. svibnja Jupiter koji ulazi u Bika olakšat će ulazak drugih ljudi u tvoj život. Ovo nije dobro samo za uspostavljanje ozbiljnih romantičnih veza, već je i pozitivno za suradnju svih vrsta. Ovaj mjesec je sjajan za planiranje strategije oko karijere, jer će ti Mars pomoći da dođeš do kreativnih i ambicioznih ideja koje ćeš razviti u nadolazećim mjesecima.

Strijelac

Doživjet ćeš značajno psihološko oslobađanje u pomrčini punog Mjeseca 7. svibnja! Primijeti kako stare predodžbe i načini viđenja sebe sada nestaju, stvarajući mjesta za nove. Ova unutarnja promjena odrazit će se na način na koji se odnosiš prema ljudima u svom životu, nešto što ćeš početi primjećivati do 21. svibnja, kada dolazi sezona Blizanaca.

Zabilježi 16. svibnja u svoj kalendar, jer ćeš tada sigurno osjetiti veliku promjenu kada tvoj planet, Jupiter, uđe u Bika. Umjesto da se osjećaš impulzivno i vatreno, prigrlit ćeš hladan, potpuno smiren stav prema životu. Od sada do svibnja 2024., također ćeš imati drugačiji pristup svojim ciljevima - umjesto naglih i nesmotrenih odluka, donosit ćeš ih polako i smireno.

Jarac

Prijateljstvo ili suradnja mogli bi doći kraju oko pomrčine punog Mjeseca 5. svibnja. Odvoji vrijeme tijekom tog tjedna da u potpunosti procesuiraš ovaj događaj. Za tebe će sezona Bikova biti uživanje u životu uz zabavu i bogaćenje osjetila.

Usredotoči se na odmor i istraživanje svoje kreativnosti što je više moguće jer od 16. svibnja Jupiter ulazi u ovaj sektor tvoje karte, podsjećajući te na stare hobije koji su iz ovog ili onog razloga zaboravljeni. Tijekom sljedeće godine primijetit ćeš da ti život postaje puno lakši kada manje radiš i fokusiraš se na život punim plućima!

Vodenjak

Već 1. svibnja Pluton ide retrogradno u tvom znaku, šaljući ti vrlo suptilne, ali i vrlo snažne poruke. Imaj ih na umu, jer su one dio duboke transformacije koju ćeš doživjeti u godinama koje dolaze.

A onda ti 5. svibnja donosi završetak ili veliku promjenu u karijeri, a pozitivna strana toga je što ćeš imati više vremena za uživanje u domu i privatnom životu. Ovo je područje života u koje će Jupiter poslati sve svoje sretne vibracije - stoga čestitamo! Ako primijetiš da neki odnosi postaju nešto intenzivniji sredinom svibnja, to je Marsov utjecaj koji će trajati sve do 9. srpnja, tražeći od tebe da budeš pažljivija u svojim interakcijama.

Ribe

Svibanj ti donosi neke velike životne lekcije; kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore! To će najvjerojatnije biti već između 1. i 5. svibnja, najintenzivnijeg tjedna za tebe u ovom mjesecu. Do 16. svibnja vidjet ćeš i zašto!

Nešto veliko i veličanstveno pokušava izaći iz tebe. Je li to novi projekt, knjiga, podcast ili možda blog? Bez obzira o čemu se radi, Jupiter ulazi u tvoj sektor komunikacije kako bi ti pomogao da to ostvariš od sada do svibnja 2024. Iskoristi energiju Marsa u Lavu od 20. svibnja do 9. srpnja kako bi počela raditi prema ovom cilju – duguješ to sebi!