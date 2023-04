Poznaješ li takve? Horoskopski znakovi koji najteže pokazuju da im se sviđaš

Nije svima jednostavno priznati svoje osjećaje simpatiji. Astrologija tako ističe kako su neki znakovi odvažni i samouvjereni i bez problema će ti dati do znanja da im se sviđaš, drugi će pak ako osjete nešto prema tebi, povući se u sebe i 'pobjeći' glavom bez obzira. Iako izvana ovo ponašanje djeluje bezobrazno i hladno, treba imati na umu da je nekim ljudima jednostavno teško izraziti osjećaje.

Ponekad je u pitanju samo njihova sramežljivost, ponekad je to strah od preuzimanja daljnjeg rizika. U nastavku saznaj nalazi li se možda i tvoj frajer na listi sramežljivih horoskopskih znakova koji će teško dati ti do znanja da mu se sviđaš. Možda bi ipak u tom slučaju, ti trebala preuzeti inicijativu.

Rak

Rak neće tako lako priznati da je zaljubljen. Simpatiju će gledat će s posebnim sjajem u očima i nerijetko će u njezinoj blizini biti jako sramežljiv zbog čega se zna dogoditi da se prestraši i pobjegne. Unatoč tome što su nevjerojatni partneri koji pružaju puno ljubavi, kada je riječ o ulasku u vezu, trebaju prevladati puno prepreka.

Rakova sramežljivost dolazi od njihove nesigurnosti i dubokog straha od odbijanja. Poznati su kao oprezni i oštroumni ljudi, pa ako želiš znati je li Rak zaljubljen u tebe, najbolje je da obratiš pozornost na njihovo ponašanje na društvenim mrežama. Ako ti često lajkaju i komentiraju slike velika je vjerojatnost da nešto osjećaju.

Jarac

Ovaj zemljani znak najteže je pročitati kada je riječ o zaljubljenosti. Njihov flert svodi se na toplo-hladne igrice. Jedan dan će biti najpažljivija osoba na svijetu, a već drugi će biti na distanci. Iako zna biti vrlo zbunjujuće, ovaj znak to ne radi u lošoj namjeri već iz straha da ne bude povrijeđen.

Međutim, Jarci jako cijene veze i svoje partnere, ali osim straha od slomljenog srca, na veze im utječe i posao u koji se maksimalno daju. Zbog toga im zna patiti ljubavni, ali i društveni život pa često ne uspijevaju održati kontakte s ljudima. Stoga, njihovo ponašanje ne treba shvatiti osobno.

Ribe

Ribe slove kao jedan od najemotivnijih znakova, a upravo iz tog razloga mogu u isto vrijeme jako voljeti i udaljavati se od voljene osobe kako bi smanjili šansu da ih se odbije ili povrijedi na neki način.

Zbog toga će se ponekad ponašati zatvoreno i kao da ih nije briga, ali to ne znači da im nije stalo. Samo im je teško otvoriti srce i prepustiti se ljubavi. Sramežljive Ribice će najbolje odati njihov smijeh u tvojoj blizini. Ako se smiju na svaku tvoju šalu, to je to!

Djevica

Ovaj perfekcionistički znak neće se htjeti lako razotkriti, a u blizini osobe koja im se sviđa osjećaju se emocionalno ranjivima zbog čega nerijetko podignu 'zid' oko sebe i prave se hladni i nepristupačni. Ako želiš znati sviđaš li se Djevici imaj na umu da su dugotrajni kontakt očima i sugestivni dodiri ono što će ih odati stoga, ako primijetiš nešto od ovoga znat ćeš da se nešto tu događa.