Ne opraštaju lako: Ovo su četiri najosvetoljubivija horoskopska znaka

Znaš da postoje ljudi koji lako opraštaju pogreške, ali i oni s kojima ti se čini da ti nikada neće oprostiti ako ih slučajno povrijediš. Mnogi će ti reći kako se se želiš previše petljati s ovim osvetoljubivim znakovima jer, koliko god se trudila jednog dana ćeš pogriješiti, a oni to neće zaboraviti. Sudeći po astrologiji, pripadnici nekih horoskopskih znakova neće biti mirni ni sretni dok se ne osvete, iako njihov horoskop i astrološka karta savjetuju drugačije. Ovi znakovi dugo u sebi zadržavaju ljutnju i nezadovoljstvo. U većini slučajeva, nisu svjesni da osuđuju druge i da su ponekad okrutni. Ako ih povrijedite, za njih postoji samo jedan cilj- natjerati vas da platite za svoja 'zlodjela'.

Škorpion

Ovaj horoskopski znak teško se oslobađa nezadovoljstva uzrokovanog nekom nepravdom koja im je počinjena. Ako se zamjeriš Škorpionu, pazi se jer, postat će izuzetno frustriran i osvetoljubiv i neće popustiti dok svoju osvetu ne sprovede u djelo. Oni su daleko najosvetoljubiviji znak iako u njihovim glavama u tome nema ništa loše, baš suprotno, za njih je osveta potpuno logičan potez i u tome nema ništa sporno. Nikada nemoj izdati ili lagati Škorpionu jer bi te to moglo 'skupo koštati'.

Iako djeluju grubi i okrutni, pripadnici ovog znaka zapravo su vrlo osjetljivi i lako ih se može povrijediti. Problem je što ne znaju kanalizirati svoj bijes nikako osim osvetom. Oni su pametni, manipulativni i dovoljno intuitivni da znaju pogoditi tamo gdje najviše boli. Jako dobro skrivaju svoje namjere pa će osveta najčešće biti servirana hladna.

Bik

Ako povrijediš Bika, očekuj reakciju. Ali ne odmah. Bikovi imaju jaku mentalnu stabilnost i najčešće od njih nećeš dobiti reakciju neposredno nakon što ih naljutiš. Ovaj lukavi znak čekat će da ponovo pogriješiš prije nego te napadne. Ako tražiš oprost od Bika, teško ćeš ga dobiti. Nije nemoguće ali potrebno je puno volje i upornosti.

Pozitivna stvar je što od Bika nećeš dobiti nož u leđa. Vrlo su jasni i direktni u komunikaciji i kada se odluči suočiti s tobom, napravit će to oči u oči bez okolišanja. Bik je tašt, stoga ako ga želiš tražiti oprost učini to na način da u pridaješ malo važnosti i s vremenom će zaboraviti na sve tvoje pogreške. No, ako to ne učiniš, budi spremna na to da će ti Bik dugo zamjerati.

Lav

Lavovi su ljubazni i hrabri znakovi sve dok im ne otuđiš nešto njihovo ili ih učiniš ljubomornima. U tom slučaju sve se mijenja. Mogu biti veliki materijalisti i posesivci. Ne podnose krađu i spremni su utrošiti puno truda i volje da istjeraju pravdu i natjeraju te da platiš. S tim stavom dobivaju titulu agresivnih i vrlo osvetoljubivih znakova zodijaka. Već sada ti je jasno da se lavu ne želiš zamjeriti, no ako to ipak učiniš, možeš očekivati osvetu i nož u leđa.

Jednom kada nešto odluče, neće odustati. Ako Lava izda njegov bliski prijatelj, zauvijek će ga izbaciti iz svog života bez grižnje savjesti. Nitko nije prošao nekažnjeno ako je povrijedio Lava.

Rak

Iako vrlo emocionalni, rakovi su prilično osvetoljubivi. Ako se zamjeriš raku ili njemu bliskoj osobu, možeš očekivati reakciju bijesnog medvjeda. Rakovi su po prirodi dosta pesimistični, uvijek očekuju najgori ishod i uglavnom vide čašu napola praznu. Povrijeđeni rakovi bez problema smišljaju okrutnu osvetu. Pozitivno je što su njihove ideje za osvetu puno blaže od škorpionovih ali nisu bezazlene. Ovaj požrtvovan znak učinit će sve kako bi zaštitio svoj dom i obitelj. Ako se rak ili njegova obitelj osjećaju ugroženo, očekuj da nećeš proći nekažnjeno.