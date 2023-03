Muškarci rođeni u ovim horoskopskim znakovima su pravi mamini sinovi

Mama je svima najvažnija osoba na svijetu, no kako ljudi odrastaju tako se mijenja i njihov odnos s mamom. Iako će mame obožavati i voljeti svoju djecu bez obzira na godine ipak se kasnije radi o odnosu između dvoje odraslih ljudi. U zdravom odnosu odanost i poštovanje će biti prisutni, ali svatko će za sebe donositi odluke.

No neki ljudi se tijekom odrastanja ne odvoje od svojih roditelja i zauvijek ostanu poput male djece. Često se to događa u odnosu mame i sina te na kraju muškarci ne mogu živjeti samostalne živote i donositi odluke bez maminog odobrenja. Takvi muškarci nazivaju se "mamini sinovi", a probleme zbog snažne privrženosti s mamom najviše osjete u vezi s partnericom. Često se ponašaju kao da nemaju svoje mišljenje, a partnerica se osjeća kao da se mora natjecati s mamom i "otimati" svog muža.

Prema astrologiji, muškarci koji su jako privrženi svojim majkama su najčešće rođeni u određenim znakovima. Jednostavno se teže odvajaju od svoje mame i njezino mišljenje najviše cijene. Koji horoskopski znakovi su najpoznatiji kao mamini sinovi - provjeri u nastavku.

Djevica

Muškarac rođen u ovom zemljanom znaku će u donošenje svake odluke uključiti svoju mamu. Ništa se u njegovom životu neće događati bez maminog odobrenja, ako ništa drugo - mama mora znati. Međutim to nije najveći problem, puno je problematičnija njegova nesvjesnost. Muškarac Djevica neće misliti da je to neobično i svatko tko pokuša to spomenuti kao nešto negativno u njegovom životu će osjetiti bijes ogorčenog muškarca.

Škorpion

Iako su muškarci rođeni u ovom znaku vrlo neovisni ipak je mama snažna figura u njihovom životu. Mama je nešto poput osobnog Boga i uvijek je u pravu. Međutim, ima jedna jako negativna stvar, Škorpion svoju djevojku ili suprugu uvijek uspoređuje sa svojom mamom, čak očekuje da se ponaša kao ona.

Bik

Ljudi rođeni u ovom znaku obožavaju svoje mame, kao što se vole super heroji. No muškarci rođeni u ovom znaku u prisustvu mame će se ponašati kao malo dijete, željet će da ga mama mazi i pazi. I bez obzira koliko imao godina, i na stil života, nikada se neće suprotstaviti mami jer se u njezinoj blizini osjeća beznačajno i malo.

Rak

Ljudi rođeni u ovom emotivnom i vodenom znaku poznati su po povezanosti s obitelji. Kod muškarca je ovo posebno izraženo jer će s mamom razgovarati gotovo svaki dan, možda čak i više nego sa suprugom. Osim toga, stalno će joj slati poruke. Najviše informacija o njegovom životu, poslovnom i privatnom, zna mama. Često mu daje savjete, a njemu će to odgovarati, no pitanje je kako će reagirati djevojka ili supruga.