Boje se braka: Ovi horoskopski znakovi mogli bi ostaviti partnera pred oltarom

Vjenčanja su puna ljubavi i radosti, a mnogima je njihovo vlastito vjenčanje najposebniji dan u životu. Ipak, nismo svi rođeni za ulogu mladenke ili mladoženje. Neki ljudi naprosto nemaju interesa za brak, boje se vezivanja ili pak ih grozi i sama pomisao na svadbe.

Ponekad, čak i ako se takve osobe odluče vjenčati, kako se njihov veliki dan bliži, njihova nervoza raste. Neki će ljudi možda izgledati kao da su posve spremni na brak, sve do tog velikog dana, a onda trema i živci učine svoje.

Izvor: Giphy

Kada ostave svog odabranika doslovno pred oltarom, drugi će ih vjerojatno smatrati hladnima i bezosjećajnima, no astrolozi tvrde da bi mogao postojati razlog zašto za njih ne postoji 'sretan kraj'.

U nastavku doznaj koji se to horoskopski znakovi najviše boje braka i obvezivanja ili strahuju od same pomisli na vlastito vjenčanje. Stoga, budi osobito oprezna ako se planiraš vjenčati s osobom koja je rođena u jednom od ovih znakova jer postoje velike šanse da će te ostaviti pred oltarom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Lav

Iako vole biti u centru pozornosti, ako nešto pođe po zlu, osobe rođene u ovom znaku vrlo bi se lako mogle pretvoriti u 'odbjeglu nevjestu'. Lavovi će prvi otići ako sumnjaju da se njihov partner neće pojaviti na vjenčanju. Pripadnici ovog vatrenog znaka izrazito su ponosni pa će radije osigurati da oni imaju kontrolu nad situacijom. Vole biti glavni i znaju koliko vrijede pa neće nikome dopustiti da ih porazi. Njihov ego naprosto im to ne dozvoljava, pojašnjavaju astrolozi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Blizanci

Blizanci su skloni pretjeranom razmišljanju i analiziranju, osobito kada se neka situacija ne odvija onako kako bi oni htjeli. Međutim, još više brinu se o tome da ih ljudi ne vole. Žele pronaći životnog partnera, no teško se obvezuju i često mijenjaju mišljenje. Pripadnici ovog znaka mrze osjećaj zarobljenosti ili pritiska, a dan vjenčanja lako bi ih mogao suočiti sa stvarnošću u kojoj će biti 'zatvoreni' i zakonski vezani za drugu osobu. Velika je vjerojatnog da će svog partnera ostaviti pred oltarom ako se previše uplaše ili osjete preveliki pritisak da se moraju prilagoditi onome što drugi žele. Njihova vrckava priroda i potreba da stalno traže nešto novo mogli bi umanjiti njihove šanse za opstanak u dugoročnoj vezi.

Izvor: Giphy

Vodenjak

Vodenjaci su poznati po tome da su povučeni i distancirani, pa ako se odluče na brak, to je za njih velika stvar. Također su nevjerojatno jedinstveni i ne vole da ih se 'stavlja u kutiju'. Ako im se nešto učini pretjerano tradicionalnim ili normalnim, pripadnici ovog zračnog znaka mogli bi pobjeći glavom bez obzira. Neće se puno dvoumiti ako odluče ostaviti nekoga pred oltarom jer im je najviše stalo do sebe i vlastitih emocija. Vezanost za drugu osobu nije u njihovom stilu jer im je potreban prostor kako bi njihova individualnost mogla zasjati. Stoga će samo pustiti da se netko drugi nosi s kaosom koji su izazvali.

Izvor: Giphy

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ovan

Ovnovi ne prihvaćaju onu teoriju o pronalaženju svoje 'druge polovice'. Oni naprosto ne funkcioniraju na taj način. Čak i ako završe u predanoj vezi ili braku, vjerojatno će biti fokusirani na razvoj odnosa i individualni rast. Svojeglavi su i hrabri i lako će smoći hrabrost da promijene mišljenje i izbjegnu 'život u kavezu'. Sami su sebi na prvom mjestu pa obično izbjegavaju obvezivanje. Obožavaju svoju neovisnost i jako će dobro promisliti prije odlaska pred oltar.

Izvor: Giphy

Strijelac

Pripadnici ovog avanturističkog znaka plaše se i same pomisli na to da nekome budu obvezani. Koncept braka ih izluđuje, a upravo radi toga su oni horoskopski znak kod kojeg postoji najveća vjerojatnost da će svog odabranika ostaviti pred oltarom. Oni su znak slobode i stalno traže neke nove životne avanture koje će im omogućiti da istražuju. Problem s vezanjem za drugu osobu je taj što nema jamstva da će to uvijek biti avantura ili nešto novo. Iako brak može biti uzbudljiv, Strijelac se neće lako odreći svoje slobodoumne prirode. Ako imaju i trunčicu sumnje, otići će bez razmišljanja. Možda se čini drastično, ali pripadnici ovog vatrenog znaka ne mogu podnijeti pomisao na ograničavanje njihovog slobodnog duha.