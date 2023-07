Osuđeno na propast: Nema gorih kombinacija za vezu od ovih horoskopskih znakova

Svi znamo da nije dobro biti u nezdravoj i toksičnoj vezi. Tjelesno nasilje, manipulativno ponašanje, agresivna komunikacija, pretjerana kontrola… No često se dogodi da žrtva ni ne primijeti da se nalazi u toksičnoj vezi te reagira tek kad ponašanje partnera postane nepodnošljivo.

Da bi veza bila uspješna, potrebno je razumijevanje, poštovanje i iskrenost. Par se u određenoj mjeri mora slagati u pogledima na budućnost i drugim važnim pitanjima. U suprotnom, to postaje muka i 'otrovan' spoj. Ovi horoskopski znakovi jednostavno ne idu zajedno i nađu li se skupa, teško da će potrajati. Osobnosti im se 'sudaraju'.

Izdvajamo kombinacije horoskopskih znakova kojima se u ljubavi ne piše dobro.

Ovan i Bik

Ovan i Bik mogu biti sjajni prijatelji, ali su grozan spoj u romantičnim vezama. Ovnovi, kao ni Bikovi, ne vole da im netko 'soli' pamet. Tvrdoglavi su i nastoje biti dominantni. Vole davati savjete, no baš i ne vole kritike. Nađu li se ova dva znaka u vezi, to bi mogla biti toksična kombinacija jer će teško popustiti i naći se 'na pola puta'. Prekinu li, Bik bi mogao biti uporan u traženju objašnjenja i teško će prihvatiti da je sve gotovo.

Bik i Blizanac

Bika i Blizanca teško je zadovoljiti. I dok je Bik strpljiv i nigdje mu se ne žuri, Blizanac traga za promjenom i novim uzbuđenjem. Jednostavno često nisu kompatibilni jer im se osobnosti previše razlikuju. Postoje šanse da Blizanac na kraju odluči prekinuti s Bikom jer shvati da to nije 'to' što znači da su oboje potratili vrijeme.

Blizanac i Jarac

Blizanci su nesputani i vole zabavu, dok su Jarčevi pouzdani i promišljeni. Kad takve dvije osobnosti 'prohodaju' velike su šanse za katastrofu. Jarci ne vole spontanost, a Blizanci upravo to traže stoga bi im moglo biti teško dogovoriti čak i male stvari poput restorana za ručak, ali i neke ozbiljnije stvari. Jarac bi brzo mogao izgubiti živce i za sve okrivljavati ovog drugog.

Rak i Vodenjak

Rakovi kao da su programirani za svađu s Vodenjacima. Rak prezire kad ga netko opominje i ispravlja, a Vodenjak voli ispravljanja. Vodenjak žudi za neovisnošću, dok Rak cijeni obiteljski život i zajedničko vrijeme – pa će tako Rak radije gledati Netflix, a Vodenjak poželjeti otići na kampiranje. Mogli bi se često sukobiti zbog različitih želja i pogleda na život te je ovu kombinaciju bolje izbjegavati.

Lav i Škorpion

Postoji li lošiji spoj za Lava od Škorpiona? Vjerojatno ne. Dok Škorpioni vole provoditi dane fokusirajući se na velika životna pitanja, Lavovi žele partnera koji će se fokusirati isključivo na njih! Lavovi smatraju da zaslužuju puno pažnje i pohvala, dok Škorpioni nerado dijele pohvale. Ne dobije li dovoljno pažnje, Lav će to potražiti negdje drugdje (od drugih ljudi) što bi moglo izluditi ljubomornog Škorpiona. Zato je Lavovima i Škorpionima bolje da ne ulaze u veze.

Djevica i Ribe

Ribe su osjećajne, pravi sanjari i na isto će pokušati natjerati Djevicu. S druge strane, Djevice će dati sve od sebe kako bi uvjerile Ribe da im je glava 'u oblacima'. Sudar snova i stvarnosti mogao bi uzrokovati česta prepiranja i svađe jer su naše želje nekad daleko od realnosti, a svijet nije savršeno mjesto. To je Ribama teško prihvatiti.

Vaga i Djevica

I Vaga i Djevica veliki su brbljavci, no teško im je jasno i glasno reći što im smeta. Oboma će biti jasno da nešto nije u redu, no neće skupiti hrabrosti za reći u čemu je doista problem. Ova dva znaka više vole tračeve nego istinu i to bi mogao biti problem. Zbog premalo iskrenog razgovora, par bi se mogao često svađati, a svakodnevica bi im mogla biti 'nategnuta' i neugodna.

Škorpion i Lav

Lavovi su rođene vođe, a da bi postigli dominaciju, katkada su arogantni. Arogancija neće dobro sjesti Škorpionu pa bi to moglo rezultirati stalnim sukobima. Oni bi mogli biti jedni od onih koji se svađaju u javnosti – premda se radilo o sitnici.

Strijelac i Ribe

Riba jako dugo zamjera, dok Strijelac jako brzo oprašta. Zato bi se Riba mogla sjetiti svađe otprije tri mjeseca i pokrenuti svađu oko toga. Strijelcu to nikada neće biti jasno. Ova kombinacija teško rješava sukobe, a to je preduvjet zdrave veze.

Jarac i Vaga

Iako oba znaka vole seks, ovoj kombinaciji znakova najčešće nedostaje seksualne kemije. Mogli bi ući u vezu iz prijateljstva, no onda shvatiti da nedostaje 'ono nešto'. Uz to, Jarac i Vaga teško će naći zajednički jezik što rezultira prepirkama.

Vodenjak i Bik

Nađu li se u vezi, Bik će 'tjerati' Vodenjaka da mu da pažnju i da ostane s njim što će Vodenjaka dovesti do frustracije. Spontani Vodenjak ne voli osjećaj obaveze, a Bik baš inzistira na tome. Rezultat? Nekompatibilnost i nesretna veza.

Ribe i Ovan

Ribe ne vole da im netko govori što da rade, dok Ovan voli izigravati vođu. Situacija se lako može oteti kontroli jer je jedna strana preosjećajna, a druga 'tvrda' i svojeglava. Zato nisu predodređeni za uspjeh.