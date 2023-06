Ljubav ili problemi na poslu? Što vladavina Raka donosi tvom horoskopskom znaku

Dobro došla u vladavinu Raka jer je sada vrijeme za osjećaje. Prihvati ljetne dane koji će biti povezani s kreativnošću, iscjeljivanjem, intuicijom i hranjenjem duše. Izađi iz straha, prepusti se svojim osjećajima i jačaj emocionalne veze s voljenima. Vladavina Raka donosi brižnost, ali i udaljava od užurbanih stvari. Sve je u srcu i domu dok idemo prema vrhuncu ljeta i savršeno je vrijeme za brigu o sebi i drugima. Ova energija je majčinska, brine se i njeguje. Duboko osjećajan i intuitivan vodeni znak kojim vlada Mjesec, s kardinalnim modalitetom, vladar je emocija i nesvjesnog. To je možda razlog zašto mnogi Rakovi posebno osjećaju mjesečeve mijene.

Osjetljivi Rak započinje svoju vladavinu na kraju vladavine Blizanaca. Od 21. lipnja putuje kroz emocionalne dubine nesvjesnog prije nego što izroni i otpuže na plaže prosvjetljenja 22. srpnja.

Kako će vladavina emotivnog Raka utjecati na tebe možeš pročitati u nastavku. Nekima će donijeti obilje, drugima pomake u karijeri, ali nekoliko horoskopskih znakova će morati pogledati što se skriva u sjenama.

Ovan

Ljetni mjeseci su prepuni društvenih zbivanja i druženja, vrlo je teško odoljeti svemu, ali budi svjesna i da možeš pregorjeti na kraju. I ne samo zbog previše zabave nego bi se mogle pojačati poslovne obveze. Tijekom vladavine Raka najvažnije je za Ovnove da se brinu za sebe jer njihov vladajući planet Mars 10. srpnja ulazi u organizirani znak Djevice odnosno u šestu kuću zdravlja. Stoga je važno da razmisliš o novim zdravim navikama, trebala bi shvatiti kako posao utječe na fizičko, mentalno i duhovno zdravlje. Važno da razmisliš o novim zdravim navikama.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - prioritet mi je zdravlje.

Bik

Tijekom vladavine svog znaka trebala si se osloboditi nekih tereta i osjetiti pozitivnost u svakodnevnom životu. Sezona Raka može ti pomoći da produbiš emocionalne veze s drugim ljudima, bez obzira radi li se o partneru ili članovima obitelji. Tijekom ovog razdoblja trebala bi voditi iskrene razgovore koje si možda prije izbjegavala, ali i popraviti narušene mostove i liječiti rane. Bilo bi dobro to učiniti prije nego što Venera, planet ljubavi, krene retrogradno 22. srpnja! Također je važno voljeti, ali i prakticirati nevezanost kao uvjeta za bezuvjetnu ljubav. Kako bi sve bilo lakše možeš zapisivati svoje osjećaje i probati pozitivno komunicirati s drugim ljudima.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - produbljujem emocionalne veze.

Blizanci

Već neko vrijeme stvari su dobre za tebe, ipak je sada bila vladavina tvog znaka. Sada postaješ najbolja verzija sebe i čini se da sve stvari idu bolje. No treba pripaziti na jednu stvar promjenu energije kada tvoj vladajući planet Merkur prijeđe 26. lipnja u drugu kuću vrijednosti i posjeda. Ovo astrološko kretanje može biti od pomoći u poslu i financijama, a idealno je vrijeme za promaknuća, nove projekte ili različita umrežavanja i širenja. Također je savršeno vrijeme za stvaranje ljepšeg i ugodnijeg doma pa zato uloži dodatnu energiju i raščisti stari nered, kupi novi tepih, unesi više biljaka ili oboji zidove u spavaćoj sobi u novu boju. Najvažnije je da pogledaš oko sebe i otkriješ kako možeš poboljšati kvalitetu življenja.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - poboljšavam karijeru i obiteljski život.

Rak

Vladavina je tvog znaka i vrijeme je da stignu pokloni! Vladavina Blizanaca nekima je trebala donijeti potrebno obilje, ako nije stiglo sada će biti vrijeme. Važan ciklus će završiti što znači da započinje nešto novo, 3. srpnja kada se pun Mjesec u Jarcu pomakne u sedmu kuću odnosa. Ovaj astrološko događaj će biti vrlo emotivan za neke Rakove, ali će svejedno biti ljekovit i moćan. Uvijek kada nešto završi dolazi ponovno rođenje. Energija Jarca željet će restrukturirati odnose i sve je to dobro. Zato je važno da tijekom ovog punog Mjeseca prihvatiš iscjeljenje i oslobađanje. U ostatak 2023. zakorači preporođena i spremna za novu verziju sebe.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - završavam ciklus i pozdravljam ponovno rođenje.

Lav

Sezona Raka će dovesti do poboljšanja u odnosu na prošle vladavine, prije je naglasak bio na međuljudskim odnosima. No za vrijeme vladavine Raka sve se vrti oko karijere i materijalnog. Pojavit će se snažna želja kada ratnički planet Mars 10. srpnja uđe u drugu kuću vrijednosti i posjeda. Ovo je idealno astrološko poravnanje za napredovanje, planiranje i preuzimanje inicijative. Pošalji životopis ako tražiš novi posao ili se prijavi za novu poziciju. Također je vrlo dobro razdoblje za obavljanje poslova u domu, bez obzira radi li se o većoj renovaci ili nekim manjim promjenama, vrijeme je za poboljšavanje okruženja.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - napredujem u materijalnom svijetu oko sebe.

Djevica

Vladavina Blizanca bila je u znaku karijere i neke aktivnosti dogodile su se oko 11. lipnja. no ulazak u ljetne mjesece treba gledati kroz razvoj produktivnosti i obilje. Oko 10. srpnja kada Mars ulazi u tvoj znak trebaš očekivati dodatni poticaj jer ćeš dobiti nove prilike. Novi događaji vezani za posao, širenje posla, upisivanje tečaja ili dogovori s novim suradnicima. Samo hrabro nastavi dalje. Stvaraj i ako budeš vjerovala procesu vidjet ćeš plodove sve do kraja godine.

Misao koja bi te trebale voditi kroz vladavinu Raka je - idem naprijed prema svojim ciljevima.

Vaga

U prošlom periodu došlo je do promjena u ljubavnom odnosu, ali i u području karijere i društvenog statusa. Promjene će se događati u i ovom periodu i vrijeme je da ih prihvatiš, mladi Mjesec u Raku 18. srpnja prelazi u tvoju desetu kuću društvenog položaja. Stoga je važno napraviti namjeru tijekom tog datuma, vezano za karijeru, društveni status i obilja. Ovo su uzbudljiva vremena za tebe i treba ih prihvatiti kao čaroliju.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - postavljam ciljeve.

Škorpion

Vladavina Raka će ti jako odgovarati i osjećat ćeš se kao kod kuće. U proteklom periodu su se dogodile velike transformacije, a tvoj vladajući planet Pluton i dalje se kreće retrogradno do 10. listopada. Ovakva postavka planeta bit će jako emocionalno turbulentna. Ipak je važno da pripaziš na emocije, posebno oko 10. srpnja kada vatreni Mars ulazi u Djevicu. Ovaj događaj mogao bi stvoriti situacije koje potiču svađe. Stoga je važno je da promisliš koji su tvoji emocionalni okidači i da poradiš na njima, možda zaliječiš nešto ranjeno. Također probaj kontrolirati svoj bijes i saznaj zašto se osjećaš tako ljuto. Puno toga je još u sjeni i treba transformirati.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - učim od svoje sjene.

Strijelac

Vladavina Raka trebala bi donijeti manje vezanosti i neka nova poglavlja. Vladavina Raka će također donijeti produktivnost i potencijal te će pomoći da neke želje ostvare. No vrlo je važno pripaziti na 3. srpanj kada se događa pun Mjesec u radišnom Jarcu i dolazi u tvoju drugu kuću materijalnog. Trebao bi napraviti pozitivan utjecaj na području karijere ili financija. Također dopusti punom Mjesecu da djeluje odnosno prihvati završetak, katarzu i oslobađanje. Nešto u tvom životu moglo bi doći do točke otpuštanja, a pun Mjesec 3. srpnja savršeno je vrijeme za to.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - ostavljam staro poglavlje i ulazim u novo.

Jarac

U ovoj vladini Raka vode su jako duboke. Vladina Blizanaca donijela je izbacivanje destruktivnih stvari iz života, a isti put se nastavlja jer je Pluton, planet nesvjesnog, i dalje retrogradan kroz tvoj znak. Tamo gdje su tvoje sjene događa se restrukturiranje odnosno treba se zagledati u područja koja bole i koja su potisnuta. Ova retrogradnost pomaže da se izvuče na svjetlo da zacijeli. Iskoristi snagu Punog Mjeseca u svom znaku 3. srpnja i brini se za sebe. Oslobodi, iscijeli i otpusti, osobito u području destruktivnih ponašanja ili navika koje te sprečavaju da budeš sretnija.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - iscjeljujem svoju sjenu.

Vodenjak

Transformacija je ključna riječ već nekoliko mjeseci, a kao rezultat toga ljeto će donijeti novu energiju. Neki pripadnici ovog znaka će osjetiti nadahnuće i napraviti potpuno revolucionarne stvari koje se tiču duha, uma i tijela. Ozbiljniji pristup fizičkom i mentalnom zdravlju mogao bi donijeti nove stvari, a može se njegovati kroz vježbanje, prehranu i duhovne tehnike. Iskoristi mladi Mjesec u Raku 17. srpnja kako bi postavila namjeru prema boljoj budućnosti i gledaj kako se stvara novi svemir oko tebe sve do kraja ove godine.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - idem prema uzbudljivoj budućnosti.

Ribe

Vrijeme vladavine Blizanaca je stavilo fokus na transformaciju međuljudskih odnosa na koje je utjecao planet nesvjesnog Pluton, trenutno se kreće retrogradno u Jarcu i u jedanaestoj kući prijateljstva. I dalje će prevladavati ove teme, ali će naglasak biti na zdravim granicama. Kada Merkur, planet komunikacije, uđe 11. srpnja u znak Lava, mogla bi osjetiti samopouzdanje. Možda ćeš puno lakše postavljati zdrave granice u odnosima koji su izazovni. No moglo bi biti bolno, ali će se dogoditi poseben promjene u toksičnim odnosima. Kako bi cijeli proces bio lakši okruži se pravim prijateljima, vodi dnevnik, meditiraj i budi u sadašnjosti. Neki odnosi moraju nestati kako bi duša mogla evoluirala, a sve te vodi prema usklađenim odnosima. Nemoj zaboraviti da ljubavi ima u izobilju.

Misao koja bi te trebala voditi kroz vladavinu Raka je - stvaram zdrave granice.

