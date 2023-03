Svi volimo osjetiti da se trud isplatio, posebice ako si posljednjih mjeseci dovršavala važan posao ili se odlučila za bitan životni korak. Možda sada imaš osjećaj da ti je laknulo te da ti je konačno pao kamen sa srca. Za taj osjećaj olakšanja mogao bi biti zaslužan Saturn koji se, prema astrologiji, od početka ožujka pripremao za veliki događaj!

Sada se to i dogodilo. 7. ožujka Saturn je ušao u Ribe, a to simbolično znači da je vrijeme za okretanje novog lista. Pravi je čas za očistiti stvari iz prošlosti. Pokušaj riješiti te nesuglasice ili nedovršene stvari i okrenuti se budućnosti. Iz prošlosti možemo izvući lekcije, no dok se preispitujemo što smo trebali bolje, zaboravljamo živjeti u trenutku.

Današnji astrološki ulazak Saturna u Ribe mogao bi te ponukati na postavljanje novih ciljeva i promjenu mindseta. Ovaj planet bit će ondje sve do 14. veljače 2026. Sljedeće (skoro) tri godine bit će razdoblje prijelomnih životnih trenutaka i važnih odluka. Neće stalno biti lako, no zvijezde predviđaju da ćeš postati zrelija i mudrija te presložiti neke stvari. Saturn u Ribama 'tjerat' će te da jako grabiš i ne daš da te prošlost poljulja. Posebno se to odnosi na četiri horoskopska znaka koja će najviše osjetiti njegov utjecaj.

U nastavku saznaj koji su horoskopski znakovi najviše pogođeni ovim velikim astrološkim zbivanjem.

Blizanci

Astrologija često percipira Saturna kao mudrog učitelja koji nas izvodi na pravi put, odnosno vrši pozitivan utjecaj na određene aspekte života. Tako će Blizanci od danas pa do 2026. osjetiti njegov utjecaj. Saturn će ih natjerati da se u narednom razdoblju iskažu u karijeri te da počnu ozbiljnije shvaćati vlastite ciljeve. Dosta je pustih snova i, umjesto toga već danas uzmi stvar u svoje ruke. Do 2026. mogla bi ozbiljno izgraditi karijeru – putem ćeš nailaziti na brojne izazove, ali ćeš se ustati i prihvatiti poraz. Trud će ti se isplatiti, no toga ćeš tek naknadno biti svjesna. Saturn je na strani tvoje karijere!

Djevica

I dok će Blizanci zablistati u karijeri, Djevicama će Saturn nagovijestiti da je vrijeme za ozbiljne veze i predanost. Ako si u vezi, do 2026. vjerojatno ćeš se vjenčati, a ako nisi, uskoro bi mogla shvatiti da bi s tim prijateljem mogla prijeći na 'nešto više'. Saturn ne tolerira nezrelost i ružno ponašanje pa bi te ovaj planet mogao upozoriti da si pogriješila, odnosno poticati te na izgradnju dubljih odnosa. U ovom razdoblju sigurno ćeš profitirati – barem što se tiče ljubavi. Jednostavno, shvatit ćeš što tražiš pa to i pronaći.

Strijelac

Strijelci, u sljedeće tri godine preokrenut će vam se međuljudski odnosi. Ako dosad nisi bila bliska s određenim članovima obitelji, Saturn će te ponukati da to učiniš i da se posvetiš privatnom životu. Počet ćeš misliti o psihičkom zdravlju i naučiti razdvojiti privatno od poslovnog. Radit ćeš na izgradnji kvalitetnog odnosa i shvatiti da ti je obitelj doista najvažnija.

Ribe

Mogla si i pretpostaviti da će utjecaj Saturna biti najintenzivniji kod Riba. Ribe će u sljedećem razdoblju raditi na sebi više nego ikad. Da, pritom će biti (previše) samokritične, no to će im pomoći shvatiti što trebaju promijeniti. Od danas pa do veljače 2026. tvoje je vrijeme! Izgradit ćeš samopouzdanje, zavoljeti se, cijeniti drage ljude, a 'zablistat' ćeš i na poslu. Zapamti 7. ožujka 2023. kao veliku životnu prekretnicu. Počni raditi na sebi već danas – Saturnova energija je uz tebe.