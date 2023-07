Vole potrošiti: Četiri horoskopska znaka kojima štednja nije jača strana

Štedjeti ili trošiti kao da sutra ne postoji? Pitaš li neke horoskopske znakove, život je prekratak za skrivanje novca pod jastukom ili čuvanje u banci. Njima nije žao potrošiti i ne štede na sebi. To ne znači da se razbacuju – ne, svjesni su svote novca s kojom raspolažu i sukladno tome ulažu i kupuju nove stvari.

Nisu škrti i uvijek će počastiti bliske osobe. Jednostavno, vole trošiti, no tvrde da to čine racionalno. Sigurne smo da i sama znaš nekoga tko možda nema previše, ali će uvijek uložiti koji euro u ono što žele i u one koje voli.

U nastavku saznaj o kojim horoskopskim znakovima govorimo.

POGLEDAJ VIDEO: Upoznaj Tetku - jednu od prvih osoba u Hrvatskoj koja se bavi financijskim coachingom

Strijelac

Strijelac je impulzivan znak koji razmišlja u trenutku i često ne brine o posljedicama postupaka. Što u tom trenutku poželi, to i učini. U očima Strijelca materijalno je prolazno, a novac se uvijek može zaraditi. Zato ovaj znak daje sve od sebe kako bi zaradio dovoljno da se može počastiti kartama prve klase, večerama, nakitom ili glamuroznim komadom. Nije im teško zadnji cent potrošiti na stvar koju si dugo želi. Strijelac živi u trenutku i ne štedi.

Blizanci

I Blizanci imaju istančan ukus. Vole potrošiti, no pritom su racionalni pa im s vremena na vrijeme neće biti teško 'stegnuti remen'. Inače su izbirljivi pa će si radije priuštiti jedan skup predmet i imati ga godinama. A kad se već rijetko odlučuju na šoping ili čašćenje, u tim će se posebnim trenucima osjećati poput kraljeva i kraljica. Neće gledati iznos na računu. Kad je bal, nek' je…

Vodenjak

Uh, Vodenjaku su dobar provod i šoping iznad svega. Izdašni su i rastrošni i to ne skrivaju. Uvjereni su da je plaća tu kako bi se cijela potrošila, no to im postaje problem kad shvate da su u minusu na računu. Oni jednostavno misle da će se sve što se potroši ponovno zaraditi pa se stoga nerijetko ponašaju kao pijani milijarderi.

Lav

Lavovi su fleksibilni – nekad kupuju u najskupljim trgovinama, a nekad u second-handu. Nikad ne znaš gdje će ih sresti. Ipak, skloni su gomilati stvari. Uvjereni su da im ta majica ili novi mobitel baš trebaju, u prvi mah su sretni jer su se počastili da bi im nakon nekog vremena bilo žao jer su potrošili novac. Možda su ga mogli pametnije uložiti ili čuvati za 'crne' dane?

Lavovi si ne mogu pomoći i svidi li im se nešto, to će kupiti bez razmišljanja. S druge strane, empatični su i nije im problem izdvojiti novac u humanitarne svrhe. Lav će potrošiti i uložiti, ali i zaraditi. Kao rođenom vođi, to mu ide za rukom.