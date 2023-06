Astro nostalgičari: 4 horoskopska znaka koja žude za jednostavnijim životom

Živimo u vremenima u kojem se nešto svakodnevno mijenja - od načina na koji komuniciramo, kupujemo i slično. Puno takvih promjena nam olakšava život, ali s druge strane i jako opterećuje.

Svi ljudi pokušavaju stalno nešto dostići, prilagoditi se nečemu novome i nije stoga neobično da su ljudi sve nervozniji i češće doživljaju stres. Život postaje još stresniji ako se želi proširiti obitelj i postići određeni cilje u karijeri.

Upravo zbog toga sve više ljudi žudi za promjenama i žele se riješiti viškova iz svojih života. Možda će početi od stvari, a zatim se i sve ostalo početi usporavati. Često će se okrenuti prirodi i sve više tražiti mirna utočiste. Prema astrologiji ovakve težnje će najčešće "pogoditi" ljude rođene u određenim horoskopskim znakovima.

Četiri horoskopska znaka puno više od drugih teže prema mirnijem i jednostavnijem životu - baš kao nekad.

Ovan

Ljudi rođeni u prvom znaku Zodijaka vrlo su uporni, ali su i poznati po filozofiji "radi puno i igraj više". Vrlo brzo napreduju u svakom segmentu života, posebno u karijeri. No ipak u tom brzom uspjehu nikada ne zaboravljaju neke temeljne stvari u svojim životima iako su možda jako male. Žude za jednostavnošću i vremenu od prije nekoliko desetljeća kada svijet nije bio uplašen zbog klimatskih promjena i kada su plaže bile čišće.

Ljudi rođeni u ovom znaku zamišljaju život u simbiozi sprirodom - kuću pored jezera ili mora gdje je sve jednostavnije. No s obzirom na to da su aktivni počet će ostvarivati svoje snove i tražiti kuću iz snova. Tijekom tog procesa će početi smanjivati količinu stvari u svom životu te micati od sebe ono što im ne treba. Neki od njih će možda početi razmišljati o nekim ambicioznim projektima poput proizvodnje eko hrane.

Vaga

Vagama je najvažnije ravnoteža, a kada sanjaju o jednostavnijem životu onda to znači da sanjaju o preseljenju na mirno mjesto u blizini šume. No sanjaju i da imaju veliko imanje s voćnjakom. Branje svježeg voća, uzgoj ljekovitog bilja i poljoprivreda si im vrlo primamljivi. No ako to nije ostvarivo i moraju dulje čekati onda će ipak pojednostavit svoj život i maknuti nepotreban luksuz.

Na primjer, kupit će vrlo jednostavan mobitel i neće ih zanimati najnoviji model. Također će se riješiti svih nepotrebnih stvari kako bi uštedjeli i brže došli od svoje kućice negdje u mirnoj prirodi, ali i živjeti život u ravnoteži.

Lav

Lavovi obožavaju glamur i uvijek žele biti u centru pažnje, a nije im ni mrzak brzi način života. Zbog svoje ambicioznosti i snažne želje za kupovanjem uspjet će vjerojatno i u poslu i bolje zarađivati. No to ne znači da ne teže za jednostavnijim život koji se vodio prije nekoliko desetljeća kada ljudi nisu svakodnevno jurili. Ponekad će se čak osjećati neugodno zbog svojih skupih torbi punih ormara i razmišljati žele li stvarno takav život.

Upravo zbog toga će ga pokušati pojednostaviti i u jednom trenutku puno manje trošiti. Smatraju da je to najbolji put ka jednostavnom životu, a dio novaca će uvijek odvojiti i u dobrotvorne svrhe jer imaju veliko srce.

Rak

Rakovi čvrsto vjeruju da su najvažnije stvari u njihovom životu vrijeme i novac. Dakle u njihovim glavama život je puno lakši ako ovih stvari ima u izobilju. Iako će imati želju i napredovati u svojim karijerama ipak bi voljeli da to mogu izbjeći. Voljeli bi imati što jednostavniji život, puno sličniji onome koji su vodili njihovi preci.

Žele stati i provoditi vrijeme samo za svojom djecom, u kojem će šetati i držati ih za ruke. Ne sviđa im se kada im je život stalno u trku. Zato često sanjaju da su rođeni u drugom razdoblju u kojem bi život mogao biti jednostavan i mirniji.