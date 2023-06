Put putujem: Europske destinacije u kojima će svaki foodie uživati

Izbor destinacije za kratke ili duge odmore određuje se prema različitim faktora i željama, a često je među njima i hrana. Većina ljudi na putovanju želi uživati i u kulinarskom iskustvu. Za potpuno iskustvo i otkrivanje određene destinacije važno je i otkriti tradicionalne i moderne okuse hrane, a najbolje je uživati u onome što vole domaći. Europa je prepuna različitih gastronomija, ali neke zemlje se odmah povezuju s hranom. Francuska i Italija su zemlje koje vjerojatno najviše povezuju s vrhunskim gastro iskustvom.

Naravno kada se radi o hrani jako je teško napraviti bilo kakve popise najboljeg. Netko više voli kuhinje u kojima prevladava meso, drugi riba. Određeni ljudi više će uživati u fine diningu dok će drugi tražiti najbolje od street fooda. Ipak neki gradovi se uvijek nalaze na popisima koji se preporučuju istinskim gurmanima, a sljedeće stvari treba probati u njima.

Pariz, Francuska

Kako reći sve o Parizu u samo nekoliko rečenica? Ovo je grad ljubavi, mode i svjetla, ali je poznat i kao metropola u kojoj se može uživati u vrhunskom gurmanskom iskustvu. Grad je poznat po kroasanima s maslacem, ukusnim baguetteima i bogatim umacima. No ovdje se nalaze i neki od najboljih svjetskih restorana na svijetu, uključujući i one se s tri Michelinove zvjezdice. Pariz je također poznat po ležernim bistroima, malim restoranima i kafićima u kojima se može uživati u hrani. Neka od tih mjesta imaju i dugu povijest, a svakako treba uživati i u francuskim sirevima.

Napulj, Italija

Cijela Italija je prostor u kojem se može uživati u različitoj hrani, ali ipak većina ljudi najviše voli jesti pizzu. Napulj je upravo pravi grad za uživanje u najboljoj pizzi jer je u njemu nastala, ali inače se ovdje sva hrana shvaća ozbiljno i postoji jaka kulinarska tradicija. Grad je poznat po ukusnoj pizzi, ali i po jelima od morskih plodova kao što su spaghetti alle vongole, prženi inćuni ili Timballo di maccheroni (zapečena tjestenina). Također se radi o gradu u kojem se može isprobati jedan od najboljih sladoleda u Italiji, a nikako se ne smije preskočiti ni slatko pecivo sfogliatelle.

Barcelona, Španjolska

Barcelona je grad koji slavi svoju jedinstvenost u kulinarskom svijetu - radi se o kombinaciji katalonske i mediteranske kuhinje. Grad je poznat po svježim morskim plodovima, poput paelle i hobotnice na žaru, kao i po kultnim tapas barovima. Poznata tržnica La Boqueria u Barceloni također je mjesto koje se obavezno treba vidjeti jer ima veliku ponudu svježih proizvoda i štandova s hranom.

London, Velika Britanija

London i Pariz se često bore za titulu europske gastronomske prijestolnice, a to nikako nije neobično. London je grad gdje se isprepliču različite kulture, a to se odražava i na njegovu raznoliku gastronomsku scenu. Grad nudi širok izbor kuhinja, od indijske i kineske do talijanske i francuske. Osim toga, London je dom nekih od najboljih svjetskih restorana s Michelinovim zvjezdicama. A street food je također dio gastronomske kulture, s tržnicama kao što su Borough Market i Camden Market koje nude razne opcije. Dakle, treba zaboraviti onu staru ideju o lošoj engleskoj hrani jer se u Londonu može pronaći sve - od luksuznih restorana, do izvrsnih jela u pubovima i raznolikog street fooda.

Rim, Italija

Ima još puno gradova u Europi i Italiji koje treba posjetiti zbog gastronomije, ali teško je preskočiti Rim. Ovo je prava meka za ljubitelje hrane, s kuhinjom koja se razvila od različitih tradicija. Rodno mjesto svjetski poznatih jela kao što su carbonara i teletina Saltimbocca alla romana, Rim gurmanima nudi veliki izbor hrane za kušanje i uživanje. Dovoljno se prošetati središtem Rima ili Trasteverom i odabrati neku tipični rimsku trattoriju! No ova europska metropola nudi i restorane u kojima se može uživati u modernoj kuhinji.