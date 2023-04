Zavirite u novootvoreni Beauty Centar Touch u Splitu

Užurbana svakodnevica ne ostavlja previše vremena koje možete posvetiti isključivo sebi. Mnogobrojne obveze, vrijeme koje kao da sve brže prolazi i stres nerijetko ostavljaju posljedice na naše fizičko i psihičko zdravlje, stoga ne čudi da je self care narativ izrazito zaživio. Upućuje nas da uzmemo predah, uživamo u svojim rutinama koje čine da se osjećamo bolje, da se tetošimo i stavimo sebe na prvo mjesto. Briga o nama samima mora biti prioritet, a jedan aspekt te iste brige podrazumijeva i njegovan izgled. Uz pravilnu prehranu i zdrave životne navike, svoj doprinos, složit će se svi, daju i beauty tretmani. Osim što beauty tretmani ''poliraju'' naš fizički izgled, oni su i bijeg od svakodnevnih obveza i savršena prilika da odmorite i tijelo i duh. Upravo time vodi se poznata splitska oaza ljepote – Beauty Centar Touch, kojeg od danas možete posjetiti i na drugoj, novoj lokaciji – u modernom prostoru u Poljičkoj cesti 26 D. Povodom otvorenja, vlasnica salona, Monika Miše, svojim je suradnicima, klijentima i prijateljima upriličila i veliki event, na kojem su okupljeni, uz nastup Maje Šuput, nazdravili te saznali sve o novom splitskom 'place to be' mjestu.

Ambijent nove poslovnice Beauty Centra Touch osvaja na prvi pogled. Za uređenje je bio zadužen Angelika Design, a prostorom dominiraju tople, zemljane nijanse koje se isprepliću s upečatljivim zlatnim detaljima. Bijele i bež fotelje te sofe doprinose prozračnosti prostora, a drvene police na zidovima dodatno pojačavaju topli ugođaj. Za iznimno cozy atmosferu zaslužne su i brojne lampe i drugi izvori svjetla, vaze s bijelim ružama, kao i savršen izbor detalja koji zaokružuju ideju o decentnom, elegantnom prostoru uređenom s dozom svedenog luksuza. Posvećenost kvaliteti osjeti se na svakom koraku, kao i na onom najvažnijem – beauty uslugama koje Touch pruža.

Cilj Beauty Centra Touch jest ostvariti viziju ljepote i pružiti klijentima sve na jednom mjestu, koristeći najnovije tehnike i tehnologije koje nudi estetska industrija. U svom radu stručno osoblje koristi provjerenu i visokokvalitetnu kozmetiku i preparate te pruža savjete o održavanju zdravog tijela te lijepog i mladolikog izgleda. Individualnim pristupom, prepoznajući i poštujući želje i vrijeme klijenta, Beauty Centar Touch nastoji svakom klijentu pružiti najbolju uslugu i ugodan boravak.

Beauty usluge podijeljene su u šest kategorija: tretmani lica, tretmani tijela, masaže, njega ruku i stopala, depilacija te trepavice i obrve. Od tretmana lica svakako se ističu hydracool tretman, bukalna masaža, dermapen tretman, dijamantna mikrodermoabrazija i mnogi drugi, a klijentima je na raspolaganju i profesionalna njega kože vrhunskim Dermalogica proizvodima i tretmanima. Čvrstu i glatku kožu tijela lakše je postići uz tretmane tijela: king shape tretmanom, maderoterapijom i brazilskom maderoterapijom. Duhovno resterećenje i duboku relaksaciju postignite uz masažu, a Touch nudi relax, medicinsku, sportsku i anticelulitnu masažu te lifting masažu lica. Ljubazno i stručno osoblje pobrinut će se i za izgled vaših ruku i stopala. Pedikuru i manikuru zaokružite uslugom trajnog laka, a nijansu možete izabrati iz široke ponude OPI lakova. Glatku kožu bez dlačica postignite depilacijom, a osim klasičnih depilacija šećernom pastom i voskom, Beauty Centar Touch u svojoj ponudi ima i Lycon depilaciju, koja koristi topao, a ne vruć te nježan, a učinkovit Lycon vosak. Za kraj, pažnju zaslužuju i trepavice i obrve, uz lash lift te threading, drevnu metodu uklanjanja dlačica koncem.

Odvojite vrijeme za sebe i prepustite se osoblju Beauty Centra Touch, u novom, modernom prostoru kojeg ćete pronaći na adresi Poljička Cesta 26 D u Splitu. Više informacija i detalja o uslugama i tretmanima pročitajte ovdje.

Foto (interijer i tretmani) : Ivan Ivanišević

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Foto (photo wall): Kate Ševo