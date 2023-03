Iznimno priznanje nedavno je dobila hair stilistica Evelin Benković pozivom za sudjelovanje na London Fashion Week-u. U hrvatskim krugovima njeno ime odavno je poznato, međutim sada su njezina stručnost, znanje i neosporan talent priznati i u inozemstvu. Evelin se može pohvaliti kako je jedina u regiji dobila poziv, a to je bio samo početak njezine londonske avanture.

Došavši na mjesto gdje se diktiraju trendovi, Evelin se našla među kolegama iz cijelog svijeta, koji su baš poput nje došli pokazati svoje znanje, kreativnost i vještine. Nikad jača konkurencija nije ju omela, dapače, prevladali su prkos, neosporan talent i želja za dokazivanjem. Sve to prepoznao je Nick Irwin, najpoznatije ime u svijetu stiliziranja kose te je Evelin pozvao da se u backstageu pridruži njegovom timu, koji inače radi genijalne stvari za poznati underground Hunger Magazine. „Nick Irwin je autoritet u svakom smislu: čovjek koji ima sve konce u rukama, realizirali su se sve njegove želje i zamisli. Vrlo je moćan, samouvjeren, zna što radi, visoki, ali pomaknuti esteta. Inspirativan lik.“ – otkriva Evelin svoje dojmove o legendarnom Irwinu, sudjelovala je na dvije revije, one dizajnera NOKI i Helen Anthony.

„Kada smo krenuli raditi prva dva modela za dizajnera NOKI, ja sam imala osjećaj kao da sam pala s Marsa. Jednostavno, nisam mogla uloviti tu kreativnu nit da mogu započeti stvarati. Taj osjećaj je meni inače izuzetno bitan, da sam ulovila tu putanju. Nakon dva modela, ja sam zbunjeno stala i rekla da mi je tako-tako jasno i da mi treba još inputa: što radi NOKI, kako radi, koja mu je inspiracija… To je jedna vrlo razvijena, kreativna, predivna underground scena i on recimo radi isključivo recikliranim materijalima. Svi su ostali samo kimali glavom, iako je bilo jasno kao dan da inputi nikome nisu baš do kraja jasni. Nick je stao, pogledao me i s velikim poštovanjem i profesionalnošću nastavio objašnjavati, još detaljnije i podrobnije.“ – prepričava Evelin zanimljivu anegdotu iz backstagea. Nakon toga, Evelin je pokazala svu raskoš svoga znanja i savršeno se nadopunjavala s kolegama Alexom i Alastairom Jubbsom, a svi lookovi rađeni su sa Session Label Schwarzkopf Professional proizvodima.

Evelin otkriva da je iznimno ponosna na svoj uspjeh u Londonu: „Kada sam dobro shvatila što Nick i njegov tim žele, dobila sam ogromnu količinu adrenalina i samopouzdanja. Shvatila sam i dokazala i sebi i drugima da sam tehnički odlično potkovana, da mogu napraviti predivne stvari. Da mogu parirati svim ostalim kolegama na razini svijeta. To me jako veseli: sve one kampanje i naslovnice koje sam ja odrađivala dugi niz godina, ostavilo je traga i doprinijelo mojem bogatom iskustvu koje se sada ispoljilo i pokazalo. Nešto novo što sam dobila je bilo iskustvo rada s afričkom kosom, to recimo prije nisam imala prilike raditi. Iskusila sam neke nove alate i proizvode za stilizaciju što je doprinijelo nekoj širini znanja i kreative.“

Da je Evelin zaista oduševila svojim talentom, znanjem i energijom dokaz je i poziv Nicka Irwina da se njegovom timu pridruži i na jesen.