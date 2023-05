U sklopu StART UP festivala održava prva dodjela Game Changer nagrada

Game Changer Awards dio su četverodnevnog Start Up Zagreb festivala - prvog umjetničkog tech lifestyle festival, koji donosi sasvim drugačiji pogled na tehnologiju i budućnost. Tim povodom, dodijeljene su nagrade najnaprednijim hrvatskim tvrtkama i pojedincima koji svojim radom donose svježinu i rast hrvatskom tehnološkom sektoru, a usko su povezane uz gaming i blockchain tehnologiju. Nagrade daju dodatan prostor i zasluženo mjesto u javnosti hrvatskim tvrtkama koje su domaća rješenja za neke od najvećih svjetskih kompanija poput: Spotify-a, Ubera, Zoom,a Netflixa i mnogih drugih. U prostorijama WESPA Spaces-a, u Green Gold centru, dobitnici su istaknuli kako je podržavajući osjećaj da se njihov rad sve više ističe i cijeni i u samoj Hrvatskoj, a prostor koji dobivaju kroz Game Changer platformu, vrijedna je stvar za sve buduće start up-ove. Uručeno je 12 nagrada u sljedećim kategorijama, uz posebnu 13-aestu pod nazivom „BABY UNICORN“ koju je osvojila osječka ORQA: NFT spotlight of the year, Gaming racket of the year, Streamer of the year, Eco startup of the year, Fintech startup of the year, E-commerce transformation of the year, Women`s equality leader, ESports GG award, Activist against cyberbulling, AI changer of the year, Gaming animation of the year, Blockchain servies startup of the year.

Prije godinu dana osječka tehnološka tvrtka Orqa ponovo je potvrdila status svjetskog lidera u području razvoja tehnologije pogleda iz prvog lica (FPV) stjecanjem 100% udjela u švicarskom Immersion RC-u, čime je došlo do jedne od najvažnijih poslovnih akvizicija u industriji FPV dronova. I dalje možemo očekivati značajne inovacije korištenjem najnaprednijih digitalnih tehnologija.

Prvo izdanje StART UP Zagreb powered by Coca Cola - prvog umjetničkog tehnološkog festivala, za posjetitelje je bilo otvoreno od srijede do subote, u prostorijama Francuskog Instituta u Preradovićevoj 5. Zainteresirani su mogli pogledati umjetničke radove u digitalnoj formi ili skulpture koje su fizički nastale korištenjem novih tehnologija. Proces izrade istih nimalo nije jednostavan jer za izložene skulpture prosječno treba 6 mjeseci po 16 sati rada dnevno, kako bi postigle formu u kakvoj su izložene.

U četvrtak su posjetitelje dočekale i besplatne radionice predstavljanja domaćih indie projekata iz gaming branše. Aleksandar Gavrilović predstavljao je Game-Chuck - projekt i igru, dok je osječki tim predstavljao Joe Wander - igru i rad oko ovoga projekta. U petak, ispred Stoneblock-a i Endemica Stipe Plejić je posjetiteljima objasnio kako plasirati NFT-ove te kako ući u kompletan proces stvaranja i plasiranja digitalnih umjetnina. Subotnji program je obogatila i digitalna modna izložba svjetski poznatog brenda, Tribute Brand, što je ujedno i zatvorilo ovu lifestyle priču u sklopu koje je Michelangelo Labs donio svoje dvije izrazito vrijedne umjetnine. Na izložbi su sudjelovali i: Gamepires, Uptown Records, Pine Studio, KodaDot, Under The Stairs, Michaelangelo Labs i Josip Vlah.