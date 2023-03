U moru proizvoda za njegu kože prisutnih na tržištu, ponekad je teško pronaći idealan za svoj tip kože. Također, današnji konzumenti nisu isti kao oni od prije deset godina. Kategorija ljepote postupno prelazi u kategoriju društvene odgovornosti, a kako bi se zadovoljile želje suvremenog kupca, brendovi se moraju pokazati kao pouzdani, transparentni i društveno odgovorni. Postavljeni su standardi za koje više nije upitno moraju li biti zadovoljeni. Tako će svoj put do kupaca pronaći proizvodi koji su veganski, cruelty free, eco friendly, u ambalaži koja se može reciklirati, čije su formule provjerene, bez sastojaka koji iritiraju i čine više štete nego koristi. Veliki plus su i sastojci na prirodnoj bazi, a čije su blagodati dokazane provedenim studijama.

Podrobna istraživanja posebice provode oni čija je koža sklona aknama i prištićima. Frustrirajući proces liječenja akni često je obilježen isprobavanjem raznih proizvoda, međutim izvrsna je vijest da je na hrvatskom tržištu odnedavno dostupan brend koji je usmjeren upravo na ovaj tip kože!

Brend alkmene® MY TEA TREE OIL kao bazu koristi 100% prirodno ulje čajevca farmaceutske kvalitete i cink PCA, koji je integriran u proizvode za njegu kombinirane, masne i problematične kože lica sklone prištićima. Proizvodi su nekomedogeni, što znači da njihovim korištenjem neće doći do začepljivanja pora. Time se olakšava dubinsko djelovanje prirodne supstance ulja čajevca oduvijek poznate po svojem protuupalnom djelovanju. Ulje čajevca uklanja višak sebuma, djeluje antiseptički i time vidljivo smanjuje prištiće bez osjećaja suhoće lica nakon korištenja.

Riječ je o njemačkom brendu i kvaliteti: proizvodi su razvijeni u suradnji s dermatolozima, na njima su provedena brojna istraživanja i korišteni su visokokvalitetni prirodni sastojci. alkmene® je i veganski i cruelty-free brend, koji koristi reciklabilnu ambalažu, proizvodi su klimatski neutralni te ne sadrže mikroplastiku i parabene.

Rutina započinje s alkmene® MY TEA TREE OIL gelom za dubinsko čišćenje pora. Od prvog nanošenja, pruža koži osjećaj njege, svježine, regulira sebum i ne isušuje kožu lica. Za dozu kvalitetne hidratacije poslužit će alkmene® MY TEA TREE OIL redefinirajuća krema za lice. Sadrži 100 % prirodno ulje čajevca farmaceutske kvalitete s antibakterijskim, protuupalnim i antiseptičkim djelovanjem. Cink PCA regulira sebum, zadržava vlažnost i djeluje protuupalno na prištiće. Nakon nanošenja, hidratizira 24 sata. Krema je dermatološki ispitana - bez komedogenog djelovanja, a dermatološkom studijom potvrđena je učinkovitost u 91% slučajeva. Kao jedan od favorita svakako će se istaknuti alkmene® MY TEA TREE OIL SOS tretman za prištiće, koji ih smanjuje u samo 2 sata. Ima trenutni umirujući učinak i donosi osjećaj hlađenja. 100 % prirodno ulje čajevca farmaceutske kvalitete djeluje antibakterijski, protuupalno i antiseptički. Za dubinsko čišćenje kože, tu je alkmene® MY TEA TREE OIL 3u1 Gel-Piling-Maska. 3u1 tretman za čišćenje lica može se koristiti na dnevnoj bazi za čišćenje lica kao priprema za nanošenje kreme, kao piling ili maska za lice 2 do 3 puta tjedno.

alkmene® MY TEA TREE OIL proizvodi su nježni prema koži, a možete ih pronaći u svim bolje opremljenim DM i BIPA poslovnicama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Više možete saznati ovdje .